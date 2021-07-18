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Коваленко может перейти в «Специю»

18 июля 2021, 21:57

Полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко может сменить клубную прописку этим летом.

На 25-летнего украинца претендует «Специа». В ближайшее время стороны проведут переговоры.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» хочет подписать голкипера «Аталанты».

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Вчера, 22:43Сергей Иванов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии5
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Все комментарии
truffagldino
truffagldino
вчера в 07:56
Аталанта отправляет в Специю троих игроков, о Коваленко ни слово, ещё один игрок в аренде Дженоа.
ДСА
ДСА
вчера в 04:39
Не самый лучший вариант продолжения карьеры.
ЮЗИК
ЮЗИК
18 июля в 22:53
Всё лучше чем в Украине
dimagas2
dimagas2 ответ протон1 (раскрыть)
18 июля в 22:47
А что не понятного?Купили за дешево,что-то около 2 млн,получил травму и по сути не играл,теперь в аренду скинут на сезон.
dzvinka
dzvinka
18 июля в 22:46
надо идти, пока что на Аталанту он не тянет, судя по всему.
Ice van Reed
Ice van Reed
18 июля в 22:24, ред.
Коваленко может перейти в «Специю»
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В хмели-сунели или прованские, кавказские или итальянские травы?!
протон1
протон1
18 июля в 22:22
Трансфер для самой Аталанты - непонятный
drug01
drug01
18 июля в 21:59
Если нужен пусть берут
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