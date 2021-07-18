Коваленко может перейти в «Специю»

Полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко может сменить клубную прописку этим летом.
На 25-летнего украинца претендует «Специа». В ближайшее время стороны проведут переговоры.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» хочет подписать голкипера «Аталанты».
Полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко может сменить клубную прописку этим летом.
На 25-летнего украинца претендует «Специа». В ближайшее время стороны проведут переговоры.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» хочет подписать голкипера «Аталанты».
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В хмели-сунели или прованские, кавказские или итальянские травы?!
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В хмели-сунели или прованские, кавказские или итальянские травы?!