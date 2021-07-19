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Рассказов: «Я верю, что „Спартак“ будет чемпионом»

вчера, 09:19

Защитник «Спартака» Николай Рассказов оценил шансы команды на чемпионство в РПЛ в новом сезоне.

Готов ли стать чемпионом? Хочется сказать, что «готов». Давайте я так и скажу: готов. Но говорить можно все, что хочешь. Могу сказать, что «Спартак» готов и Лигу чемпионов выиграть. Но важны не слова, а дела.

Состав собран хороший. Фактически у нас два состава, которые могут помогать друг другу. Нам предстоит играть на два фронта, это будет непросто. Я верю, что «Спартак» будет чемпионом, но только время покажет, случится ли это на самом деле. И чтобы не быть голословным, лучше просто промолчать.

Ранее стало известно, почему Рассказова перестали вызывать в молодёжную сборную.

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Все комментарии
batog
batog
вчера в 22:34
Самый болтливый паренек в Спартаке!
Сергей Комлев 1
Сергей Комлев 1
вчера в 19:00
При этом хочется, чтобы питерцам навязал кто-нибудь борьбу, а ты давно у врача был???
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 12:17
«Спартак» будет чемпионом. Только не скоро.
протон1
протон1
вчера в 11:38
Играть на два фронта, это он про чемп и кубок России? Ну в целом всё верно, т.к. в лч вылетят с первого противостояния)
makkie
makkie
вчера в 11:34, ред.
Молчите и работайте лучше, цели ставят - о них не говорят!
А уж Рассказову с его игрой нужно в три раза больше остальных работать и совершенствовать игру. Многовато ошибок даже в товарищеских матчах было.
berda2003
berda2003
вчера в 11:14
кто-то успел мальца поправить: из всей болтовни, оставить можно только последнее предложение.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:57
Вот увидите,нечего не изменится, тройка призёров останется прежней!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 10:40
это когда нибудь случится)))но надеюсь нескоро ))))))))))))))))))))
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
вчера в 10:34
Рассказов не рассказывай.
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 10:30
Веры недостаточно, особенно с такими защитниками, как ты) При Карпине тоже один из розыгрышей начинали за здравие, а потом...
STVA 1
STVA 1 ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 10:30
    Телогрейка
    Телогрейка
    вчера в 10:24, ред.
      112910415
      112910415
      вчера в 10:02
      тренера слушайте, играйте активно ... остальное приложится
      beefs
      beefs
      вчера в 10:01
      сейчас рано еще делить места, но стремление похвальное...
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      вчера в 10:01
      Наверное федун по секрету рассказал рассказову.
      Q-J-G
      Q-J-G
      вчера в 09:53
      Нелегко будет выиграть РПЛ, но вера в это, хороший помощник, второе место прошедшего сезона, победа - Кубок Париматч Премьер 2021 даёт повод надеяться на это, вселяет оптимизм... Надо приложить максимум усилий и с новым главным тренером сделать всё возможное и невозможное, чтобы выиграть РПЛ, но соперники очень достойные, и также имеют желание выиграть чемпионат России...

      Легко не будет, а как будет, посмотрим... Удачи "Спартаку" в новом сезоне!
      Karkaz
      Karkaz
      вчера в 09:45
      После первых 5-10 туров будет видно, на что способен Спартак. Если так же играючи будет расправляться с соперниками, то сможет за тройку побороться.
      Igo0rek
      Igo0rek ответ Федор Паршунин (раскрыть)
      вчера в 09:43
        drug01
        drug01 ответ Дима Логинов (раскрыть)
        вчера в 09:43
        Как верно сказано! Но футбол не терпит точных планов!!!!
        Cat01
        Cat01
        вчера в 09:40
        Многие верят.... А Зенит говорит... Нет!
        David Young
        David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
        вчера в 09:38
        .
        Федор Паршунин
        Федор Паршунин
        вчера в 09:36
        А если с чемпионством не выгорит способ получить новую звездочку думаю найдется:
        avici_liverpool
        avici_liverpool
        вчера в 09:31
        да что ты мне Рассказываешь
        Дима Логинов
        Дима Логинов
        вчера в 09:29
        Предсезонка не показатель. Спартак почти всегда феерит в ней, а потом в чемпионате большей частью мучается. Не уверен, что Спартак сможет на равных потягаться с Зенитом, скорее он, ЦСКА, Локомотив и Рубин будут бороться за вторую строчку. Возможно Динамо и Краснодар кого-то в этой тройке заменят, но сути борьбы за чемпионство это не поменяет. Зенит сейчас просто выше классом всех остальных российских клубов.
        При этом хочется, конечно, чтобы питерцам кто-то навязал реальную борьбу за первое место. Ну и от выступлений в еврокубках ждём наконец-то достойного. Хватит уже смешить Европу, пора хотя бы в плей-офф выходить из групп, а не последние места занимать.
        Шуnя771
        Шуnя771
        вчера в 09:25
        Для чемпионства нужен правый защитник, и про запас парочку))
        Стасодзюб
        Стасодзюб
        вчера в 09:22
        Так и будет.
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