Рассказов: «Я верю, что „Спартак“ будет чемпионом»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов оценил шансы команды на чемпионство в РПЛ в новом сезоне.
Готов ли стать чемпионом? Хочется сказать, что «готов». Давайте я так и скажу: готов. Но говорить можно все, что хочешь. Могу сказать, что «Спартак» готов и Лигу чемпионов выиграть. Но важны не слова, а дела.
Состав собран хороший. Фактически у нас два состава, которые могут помогать друг другу. Нам предстоит играть на два фронта, это будет непросто. Я верю, что «Спартак» будет чемпионом, но только время покажет, случится ли это на самом деле. И чтобы не быть голословным, лучше просто промолчать.
Ранее стало известно, почему Рассказова перестали вызывать в молодёжную сборную.
При этом хочется, конечно, чтобы питерцам кто-то навязал реальную борьбу за первое место. Ну и от выступлений в еврокубках ждём наконец-то достойного. Хватит уже смешить Европу, пора хотя бы в плей-офф выходить из групп, а не последние места занимать.
При этом хочется, конечно, чтобы питерцам кто-то навязал реальную борьбу за первое место. Ну и от выступлений в еврокубках ждём наконец-то достойного. Хватит уже смешить Европу, пора хотя бы в плей-офф выходить из групп, а не последние места занимать.