Рассказов: «Я верю, что „Спартак“ будет чемпионом»

Защитник «Спартака» оценил шансы команды на чемпионство в РПЛ в новом сезоне.

Готов ли стать чемпионом? Хочется сказать, что «готов». Давайте я так и скажу: готов. Но говорить можно все, что хочешь. Могу сказать, что «Спартак» готов и Лигу чемпионов выиграть. Но важны не слова, а дела.

Состав собран хороший. Фактически у нас два состава, которые могут помогать друг другу. Нам предстоит играть на два фронта, это будет непросто. Я верю, что «Спартак» будет чемпионом, но только время покажет, случится ли это на самом деле. И чтобы не быть голословным, лучше просто промолчать.