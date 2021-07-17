Ловрен: «Коллекция трофеев растёт. Bот почему я пришёл сюда»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен отреагировал на победу в Суперкубке России.
Коллекция трофеев растет. Bот почему я пришел сюда. Молодцы, ребята.
Ранее Ловрен назвал свое самое любимое блюдо из русской кухни.
Защитник «Зенита» Деян Ловрен отреагировал на победу в Суперкубке России.
Коллекция трофеев растет. Bот почему я пришел сюда. Молодцы, ребята.
Ранее Ловрен назвал свое самое любимое блюдо из русской кухни.
У вас вот тоже скоро тинкин кубок будет под подушкой!!! :)))
У вас вот тоже скоро тинкин кубок будет под подушкой!!! :)))
Однако ЛЧ всё расставляет на свои места - там отлетают даже от Брюгге в обоих матчах.
Однако ЛЧ всё расставляет на свои места - там отлетают даже от Брюгге в обоих матчах.
За так себе трофейчик сегодня играли Рубин и Сочи, а это всё же весомый трофей, с чем болельщиков с берегов Невы и поздравляю!
За так себе трофейчик сегодня играли Рубин и Сочи, а это всё же весомый трофей, с чем болельщиков с берегов Невы и поздравляю!