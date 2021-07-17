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Ловрен: «Коллекция трофеев растёт. Bот почему я пришёл сюда»

17 июля 2021, 22:36
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Защитник «Зенита» Деян Ловрен отреагировал на победу в Суперкубке России.

Коллекция трофеев растет. Bот почему я пришел сюда. Молодцы, ребята.

Ранее Ловрен назвал свое самое любимое блюдо из русской кухни.

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Все комментарии
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ Gunslinger (раскрыть)
18 июля в 08:33
Радоваться российским регалиям после Ливерпуля, Кубка ЛЧ....такое себе! Явно же что не за суперкубком Россиии в Зенит переходил, зачем народу пыль в глаза пускать, не можешь сказать правду - промолчи!)
112910415
112910415
18 июля в 07:40, ред.
Ещё в Ливерпуле мечтал об этом трофее...
Gunslinger
Gunslinger ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
18 июля в 07:02
Да хватит уже завидовать!!!
У вас вот тоже скоро тинкин кубок будет под подушкой!!! :)))
Мага Шульман
Мага Шульман
18 июля в 06:43
За бабками ты пришел, " коллекционер".
minai
minai
18 июля в 00:42
Осень в еврокубках. Ловрен: "Нас дербанят все, кому не лень. Вот почему я ушёл отсюда".
протон1
протон1
17 июля в 23:58
Сколько угодно можно выигрывать Суперкубки но какой толк если вы в европе ноль
makkie
makkie
17 июля в 23:50
Ну в РПЛ Зенит собирает трофеи в тепличных условиях.
Однако ЛЧ всё расставляет на свои места - там отлетают даже от Брюгге в обоих матчах.
порт
порт ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
17 июля в 23:46
Ну трофей Канделаки конечно был бы нужнее.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
17 июля в 23:00
Ты пришел "сюда" потому что стал ненужен Ливерпулю, а Милан и Рома, которые тебя приглашали не платили бы тебе такую зарплату как Зенит, а больше ты и никому не нужен был!
RBA
RBA
17 июля в 22:58
Трофеи АПЛ и трофеи РПЛ относятся к разной весовой категории.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 июля в 22:57
Рад за Зенит...
25процентный клоун
25процентный клоун
17 июля в 22:50
Только полуфинала кубка чемпионов у вас нет
stanichnik
stanichnik ответ ЮЗИК (раскрыть)
17 июля в 22:43
Доброго Здоровья, Юзик!
За так себе трофейчик сегодня играли Рубин и Сочи, а это всё же весомый трофей, с чем болельщиков с берегов Невы и поздравляю!
ЧиП
ЧиП
17 июля в 22:41
Да ты батенька халявщик😱😆
Торвин
Торвин ответ протон1 (раскрыть)
17 июля в 22:41
Из латуни, наверное пойдут сдадут в пункт приема. Одна радость, Рукаку был в запасе. Ему на ночь в койку дадут кубок развлекаться.
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
17 июля в 22:40
«Зенит» завоевал шестой Суперкубок России. Больше только у ЦСКА
4RT
4RT
17 июля в 22:39
Такие "трофеи" мог бы и на "Али Экспресс" взять 😁
Торвин
Торвин
17 июля в 22:39
У нас на Саратовском вокзале бомжи так сидят на ступеньках со стаканчиком...
протон1
протон1
17 июля в 22:38
Дизайн кубка очень красивый. если без сарказма
Торвин
Торвин
17 июля в 22:38
На лавке просидел и все хвалится, бомжатина.
ЮЗИК
ЮЗИК
17 июля в 22:38
Трофейчик так себе, местного розлива
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