Сборную Италии наградили орденами за победу на Евро-2020

Президент Италии Серджо Маттарелла наградил футболистов итальянской национальной команды за победу на Евро-2020.
Глава государства вручил игрокам и тренерам команды орден «За заслуги перед Итальянской Республикой» – высший орден страны.
Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина и главный тренер команды Роберто Манчини стали Великими офицерами (третья по значимости степень ордена из шести).
Статус командора ордена (4-я степень) получили менеджер команды Габриэле Ориали и Джанлука Виалли - ассистент Манчини.
Капитан сборной Джорджо Кьеллини стал офицером ордена (5-я степень), все остальные игроки – кавалерами (6-я степень).
Отметим, что именно игрок сборной Италии был признан лучшим футболистом завершившегося Евро.
Вообще-то, итальянцы - молодцы, как будто бы сборная Италии и не была самой сильной, лучшей на Евро-2020, (вспомните, к примеру матч Италия-Испания) но Евро выиграли. Выиграли вполне заслуженно, без чьей-либо помощи...
Заслуга Роберто Манчини огромная в том, что сборная Италии чемпионы Европы, во многом благодаря правильной тактики главного тренера сборной Италии, удалось обыграть команды, которые были и не слабее сборной Италии, но в итоге оказались за "бортом" Евро-2020 после игры со сборной Италии...
Награды нашли своих героев, с чем их и поздравляем!
Вообще-то, итальянцы - молодцы, как будто бы сборная Италии и не была самой сильной, лучшей на Евро-2020, (вспомните, к примеру матч Италия-Испания) но Евро выиграли. Выиграли вполне заслуженно, без чьей-либо помощи...
Заслуга Роберто Манчини огромная в том, что сборная Италии чемпионы Европы, во многом благодаря правильной тактики главного тренера сборной Италии, удалось обыграть команды, которые были и не слабее сборной Италии, но в итоге оказались за "бортом" Евро-2020 после игры со сборной Италии...
Награды нашли своих героев, с чем их и поздравляем!