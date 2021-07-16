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Сборную Италии наградили орденами за победу на Евро-2020

16 июля 2021, 18:16

Президент Италии Серджо Маттарелла наградил футболистов итальянской национальной команды за победу на Евро-2020.

Глава государства вручил игрокам и тренерам команды орден «За заслуги перед Итальянской Республикой» – высший орден страны.

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина и главный тренер команды Роберто Манчини стали Великими офицерами (третья по значимости степень ордена из шести).

Статус командора ордена (4-я степень) получили менеджер команды Габриэле Ориали и Джанлука Виалли - ассистент Манчини.

Капитан сборной Джорджо Кьеллини стал офицером ордена (5-я степень), все остальные игроки – кавалерами (6-я степень).

Отметим, что именно игрок сборной Италии был признан лучшим футболистом завершившегося Евро.

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Все комментарии
Всея Руси вернулся
Всея Руси вернулся
16 июля в 22:17
Кьел красава и тут всех уделал. А англичан он наградил горячей любовью быдлофанов. Аха-ха)
протон1
протон1
16 июля в 21:50
вечно цвет волос то стиль причесок меняет
протон1
протон1
16 июля в 21:14
Заслуженные награды. Браво! Парни заслужили
h8you
h8you ответ sihafazatron (раскрыть)
16 июля в 19:58
тоже награждали
xynhmw4zqk6w
xynhmw4zqk6w
16 июля в 19:35
Заслужили свои награды!
Q-J-G
Q-J-G
16 июля в 18:38
Заслужили, достойно оценили, наградили...

Вообще-то, итальянцы - молодцы, как будто бы сборная Италии и не была самой сильной, лучшей на Евро-2020, (вспомните, к примеру матч Италия-Испания) но Евро выиграли. Выиграли вполне заслуженно, без чьей-либо помощи...

Заслуга Роберто Манчини огромная в том, что сборная Италии чемпионы Европы, во многом благодаря правильной тактики главного тренера сборной Италии, удалось обыграть команды, которые были и не слабее сборной Италии, но в итоге оказались за "бортом" Евро-2020 после игры со сборной Италии...

Награды нашли своих героев, с чем их и поздравляем!
sihafazatron
sihafazatron
16 июля в 18:21
а за чм 2006 награждали так? что-то уже не помню
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