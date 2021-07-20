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Кокорин раздал автографы после гола на тренировке

20 июля 2021, 09:30

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин после забитого мяча на тренировке раздал автографы фанатам.

В прошлом розыгрыше Серии А 30-летний форвард лишь четыре раза вышел на замену за «Фиорентину», не забив ни одного мяча.

Ранее стали известны планы «Фиорентины» на Кокорина.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ msa79 (раскрыть)
20 июля в 14:41
то скорее всего его сын.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
20 июля в 14:40
ждём когда Коко будет раздавать афтографе,выходя на замены.
протон1
протон1
20 июля в 13:59
Второй Батистута, а еще так молод. Скоро будут новости из разряда: Кокорин пришел, на тренировку, тренер сказал спасибо. завтрашний день во флоренции объявлен выходным.. и смех и горе)))) не удивлюсь если выйдет новость "Кокорин намозолил палец раздавая автографы"....
Байкал-38
Байкал-38
20 июля в 13:17
Легенда многих клубов, особенно Анжи (не провел ни одного матча) и Спартака (всегда лечился).
Вот теперь стал легендой Фиорентины.
Вся карьера Кокорина сплошные легенды, а как насчёт игры? Игра Кокорина тоже легенда, рассказать можно, увидеть невозможно!
msa79
msa79
20 июля в 13:08
Парень мелкий, спутал наверное с кем то, может просто до полной коллекции не хватало записульки. Так то он один там футболку подставляет, а пишут статью так, будь то там толпы фанатов собрались
Владимир 77
Владимир 77
20 июля в 12:40
Не удивительно,после Батистуты такого сильного игрока не было у Фиорентины
Брулин
Брулин
20 июля в 12:04
Такому замыканию и Роналду позавидует. Годная тренировка - 3 напа против одного вратаря
Serg_Diamond
Serg_Diamond
20 июля в 11:57, ред.
Ну а чо! Звезда ютуба, ёпт))) На фотке видно как пацан слева ржёт
Q-J-G
Q-J-G
20 июля в 11:18, ред.
Офигеть, у этого КОКОРИНА ещё и фанаты есть и автографы берут...

Не жизнь, а "малина", не играет, зарплату получает, фанаты, автографы...
Жизнь удалась у Кокорина, а вот "фиалки" попали так попали...
И никто ведь такое "чудо" не купит, и в аренду такое "чудо" не сдашь, "неликвид" никому не нужен, вечно-больной Кокорин, который забил свой первый гол в 2021 на территории Италии -- на ТРЕНИРОВКЕ...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
20 июля в 11:02
Сезон удался !!!!!!! ))))))))))))))))))))))))))))))))) Пора бы и полечиться .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 июля в 10:59
Они его троллят, а Кокоша ведётся...
112910415
112910415
20 июля в 10:58
фантастический, нереальный гол !
никто же не знал, что он забивать может ...
karnager
karnager
20 июля в 10:51, ред.
Отличная новость, накатил водки за его здоровье
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 июля в 10:30
Кокоша гарцует по Италии.
25процентный клоун
25процентный клоун
20 июля в 10:19
Хорошая атмосфера
berda2003
berda2003
20 июля в 10:18
всё, контракт отработал...
LOpp
LOpp
20 июля в 10:08
Популярным стал, ёпт
Legend 6
Legend 6 ответ Стасодзюб (раскрыть)
20 июля в 09:43
У Дзюбы только Азмун и берет...
stanichnik
stanichnik
20 июля в 09:43
После первого гола за "Фиалок" в официальном матче бутсы на аукцион выставит.
Стасодзюб
Стасодзюб
20 июля в 09:40
А Дзюба в раздевалке с Азмуном раздают)
Lewa2708
Lewa2708
20 июля в 09:39
Заголовок звучит как подкол)
sihafazatron
sihafazatron
20 июля в 09:32
все подходят с футболками, чтобы получить автограф, в России бы точно кто-то подошел со стулом по приколу)
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