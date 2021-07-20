Кокорин раздал автографы после гола на тренировке

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин после забитого мяча на тренировке раздал автографы фанатам.
VIDEO FV, Kokorin si ferma con i tifosi per autografi https://t.co/x9Fg4Fs0Ch— Firenzeviola.it (@firenzeviola_it) July 19, 2021
В прошлом розыгрыше Серии А 30-летний форвард лишь четыре раза вышел на замену за «Фиорентину», не забив ни одного мяча.
Ранее стали известны планы «Фиорентины» на Кокорина.
Вот теперь стал легендой Фиорентины.
Вся карьера Кокорина сплошные легенды, а как насчёт игры? Игра Кокорина тоже легенда, рассказать можно, увидеть невозможно!
Вот теперь стал легендой Фиорентины.
Вся карьера Кокорина сплошные легенды, а как насчёт игры? Игра Кокорина тоже легенда, рассказать можно, увидеть невозможно!
Не жизнь, а "малина", не играет, зарплату получает, фанаты, автографы...
Жизнь удалась у Кокорина, а вот "фиалки" попали так попали...
И никто ведь такое "чудо" не купит, и в аренду такое "чудо" не сдашь, "неликвид" никому не нужен, вечно-больной Кокорин, который забил свой первый гол в 2021 на территории Италии -- на ТРЕНИРОВКЕ...
Не жизнь, а "малина", не играет, зарплату получает, фанаты, автографы...
Жизнь удалась у Кокорина, а вот "фиалки" попали так попали...
И никто ведь такое "чудо" не купит, и в аренду такое "чудо" не сдашь, "неликвид" никому не нужен, вечно-больной Кокорин, который забил свой первый гол в 2021 на территории Италии -- на ТРЕНИРОВКЕ...
никто же не знал, что он забивать может ...
никто же не знал, что он забивать может ...