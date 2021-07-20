Кокорин раздал автографы после гола на тренировке

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20 июля 2021, 09:30

Российский нападающий «Фиорентины» после забитого мяча на тренировке раздал автографы фанатам.

VIDEO FV, Kokorin si ferma con i tifosi per autografi https://t.co/x9Fg4Fs0Ch — Firenzeviola.it (@firenzeviola_it) July 19, 2021

В прошлом розыгрыше Серии А 30-летний форвард лишь четыре раза вышел на замену за «Фиорентину», не забив ни одного мяча.

Ранее стали известны планы «Фиорентины» на Кокорина.