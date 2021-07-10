Малафеев: «Невозможно спрогнозировать перспективы Лунёва»

Бывший вратарь «Зенита» прокомментировал переход голкипера в «Байер».

Будем надеяться и верить в силы и в профессионализм Андрея. На данном этапе невозможно спрогнозировать перспективы Андрея и, что самое важное, роль в самой команде.

Безусловно, новые условия, новый чемпионат, новые партнеры, новый тренерский состав должны поспособствовать дальнейшему движению Андрея. Тем более 29 лет — это прекрасный возраст для голкипера, по сути, это начало большого пути, который предстоит пройти Андрею.

Если игрок решил что-то поменять в своей карьере, это для него новый вызов и новая мотивация. Возможно, он потерял эту самую мотивацию в какой-то момент, но теперь она появится снова у Андрея. Я желаю ему удачи.