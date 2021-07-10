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Малафеев: «Невозможно спрогнозировать перспективы Лунёва»

10 июля 2021, 14:36

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал переход голкипера Андрея Лунёва в «Байер».

Будем надеяться и верить в силы и в профессионализм Андрея. На данном этапе невозможно спрогнозировать перспективы Андрея и, что самое важное, роль в самой команде.

Безусловно, новые условия, новый чемпионат, новые партнеры, новый тренерский состав должны поспособствовать дальнейшему движению Андрея. Тем более 29 лет — это прекрасный возраст для голкипера, по сути, это начало большого пути, который предстоит пройти Андрею.

Если игрок решил что-то поменять в своей карьере, это для него новый вызов и новая мотивация. Возможно, он потерял эту самую мотивацию в какой-то момент, но теперь она появится снова у Андрея. Я желаю ему удачи.

Ранее в «Байере» рассказали, когда Лунёв проведёт первую тренировку.

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sv_1969
sv_1969
10 июля в 14:51
Шанс Луневу дадут это точно!Остальное от него зависит!Но потеснить Градецки очень сложно
Ironigor
Ironigor
10 июля в 14:38, ред.
В футболе прогнозы дело 50/50% !!!
Размеры ворот одинаковые у всех 7,32 × 2.44 м , да и мяч круглый !!!
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