Малафеев: «Невозможно спрогнозировать перспективы Лунёва»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал переход голкипера Андрея Лунёва в «Байер».
Будем надеяться и верить в силы и в профессионализм Андрея. На данном этапе невозможно спрогнозировать перспективы Андрея и, что самое важное, роль в самой команде.
Безусловно, новые условия, новый чемпионат, новые партнеры, новый тренерский состав должны поспособствовать дальнейшему движению Андрея. Тем более 29 лет — это прекрасный возраст для голкипера, по сути, это начало большого пути, который предстоит пройти Андрею.
Если игрок решил что-то поменять в своей карьере, это для него новый вызов и новая мотивация. Возможно, он потерял эту самую мотивацию в какой-то момент, но теперь она появится снова у Андрея. Я желаю ему удачи.
Ранее в «Байере» рассказали, когда Лунёв проведёт первую тренировку.
Размеры ворот одинаковые у всех 7,32 × 2.44 м , да и мяч круглый !!!
Размеры ворот одинаковые у всех 7,32 × 2.44 м , да и мяч круглый !!!