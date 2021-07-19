Черышев: «Все слухи о „Хетафе“ — ложь»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал слухи, что он может продолжить карьеру в другом испанском клубе.
Все слухи о том, что тренер «Валенсии» не рассчитывает на меня — ложь. То же самое касается и интереса со стороны «Хетафе».
В команде новый тренер, идут сборы, нужно всё доказывать на тренировках. У меня контракт ещё на год. Меня здесь всё устраивает – я хочу остаться. А то, что пишут… В какой-то степени это не моя проблема. Я просто не могу на это влиять. У меня другая работа, а это просто неправда.
Пока есть шанс играть в Европе, нужно эту возможность использовать. Я не хочу принижать РПЛ или ещё кого-то, но, мне кажется, если я уеду в Россию, то потом уже будет трудно вернуться в элитные лиги.
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уже 31 в этом году, если вернешься в Россию, то здесь уже и закончишь
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уже 31 в этом году, если вернешься в Россию, то здесь уже и закончишь