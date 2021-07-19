Черышев: «Все слухи о „Хетафе“ — ложь»

Полузащитник «Валенсии» прокомментировал слухи, что он может продолжить карьеру в другом испанском клубе.

Все слухи о том, что тренер «Валенсии» не рассчитывает на меня — ложь. То же самое касается и интереса со стороны «Хетафе».

В команде новый тренер, идут сборы, нужно всё доказывать на тренировках. У меня контракт ещё на год. Меня здесь всё устраивает – я хочу остаться. А то, что пишут… В какой-то степени это не моя проблема. Я просто не могу на это влиять. У меня другая работа, а это просто неправда.