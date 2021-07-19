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Черышев: «Все слухи о „Хетафе“ — ложь»

вчера, 11:07

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал слухи, что он может продолжить карьеру в другом испанском клубе.

Все слухи о том, что тренер «Валенсии» не рассчитывает на меня — ложь. То же самое касается и интереса со стороны «Хетафе».

В команде новый тренер, идут сборы, нужно всё доказывать на тренировках. У меня контракт ещё на год. Меня здесь всё устраивает – я хочу остаться. А то, что пишут… В какой-то степени это не моя проблема. Я просто не могу на это влиять. У меня другая работа, а это просто неправда.

Пока есть шанс играть в Европе, нужно эту возможность использовать. Я не хочу принижать РПЛ или ещё кого-то, но, мне кажется, если я уеду в Россию, то потом уже будет трудно вернуться в элитные лиги.

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Все комментарии
dok66
dok66
вчера в 16:53
Какая РПЛ , вы чего ? Воспитанник Европы , там и постарается остаться . На излете мб где нибудь в Казахстане , Америке , Азии ... и повесит бутсы на гвоздь
протон1
протон1
вчера в 14:02
Гнаться за баблом уже поздно, большую личку никто не предложит, поэтому просто играть в свое удовольствие под конец карьеры - это лучшее что можно сделать
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:04
Посмотрим , где в итоге Денис окажется??? Ведь отпускать его через год за спасибо, вряд ли клуб согласится.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:19
Пиар ход и ничего более...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Oliver S (раскрыть)
вчера в 12:17
В разы!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:13
В элитный Казахстан самое время
Oliver S
Oliver S
вчера в 12:05
Разговоров о нём больше, чем количество сыгранных им матчей без травм
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
вчера в 11:44
Пора ему возвращаться на родину
протон1
протон1
вчера в 11:36
Так в какой команде?чемп в своем репертуаре.
ДСА
ДСА
вчера в 11:28
А по мне так очень похоже на правду.
ОПС
ОПС
вчера в 11:28
Это еще не известно.
galem72
galem72
вчера в 11:26, ред.
Откровенно пустой игрок с замашками на элиту. Ну о каких топах он думает, если он нигде себя стабильно сильно не проявил?
Caniggia
Caniggia
вчера в 11:26
В Испании Денис уже никому не нужен. Возраст и постоянные травмы.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:11
"...если я уеду в Россию, то потом уже будет трудно вернуться в элитные лиги."
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уже 31 в этом году, если вернешься в Россию, то здесь уже и закончишь
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 11:11
Если Денис когда-нибудь перейдёт в Зенит то рискует через какое-то время оказаться в аренде в Сочи
beefs
beefs
вчера в 11:11
Опять желтая проснулась...
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