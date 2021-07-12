Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин прибыл на базу клуба. Российский футболист приехал на тренировку на маленьком автомобиле марки «Smart».
Напомним, что Кокорин прибыл во Флоренцию на 10 дней раньше официальной даты выхода команды из отпуска, чтобы лучше подготовиться к началу сезона.
Кокорин приехал на базу «Фиорентины» 🚙— Спорт-Экспресс (@sportexpress) July 12, 2021
В Италии Саша поскромнее 😏 pic.twitter.com/hmipOUN417
Ранее стало известно, предоставит ли «Фиорентина» Кокорину шас проявить себя.
По ПДД управлять машиной и одновременно пользоваться телефоном без специального устройства нельзя.
По ПДД управлять машиной и одновременно пользоваться телефоном без специального устройства нельзя.