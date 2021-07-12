1626090000

12 июля 2021, 14:40

Нападающий «Фиорентины» прибыл на базу клуба. Российский футболист приехал на тренировку на маленьком автомобиле марки «Smart».

Напомним, что Кокорин прибыл во Флоренцию на 10 дней раньше официальной даты выхода команды из отпуска, чтобы лучше подготовиться к началу сезона.

Кокорин приехал на базу «Фиорентины» 🚙



В Италии Саша поскромнее 😏 pic.twitter.com/hmipOUN417 — Спорт-Экспресс (@sportexpress) July 12, 2021

Ранее стало известно, предоставит ли «Фиорентина» Кокорину шас проявить себя.