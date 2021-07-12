ГлавнаяНовостиНаши за рубежомИталия. Серия А 2021/2022

Кокорин приехал на базу «Фиорентины»

12 июля 2021, 14:40

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин прибыл на базу клуба. Российский футболист приехал на тренировку на маленьком автомобиле марки «Smart».

Напомним, что Кокорин прибыл во Флоренцию на 10 дней раньше официальной даты выхода команды из отпуска, чтобы лучше подготовиться к началу сезона.

Ранее стало известно, предоставит ли «Фиорентина» Кокорину шас проявить себя.

Все новости
Головин провёл первую тренировку после возвращения в «Монако»
Сегодня, 01:06 ВидеоКомментарии0
«Первые часы в стане чёрно-красных». «Байер» опубликовал видео с Лунёвым
10 июля ВидеоКомментарии4
Малафеев: «Невозможно спрогнозировать перспективы Лунёва»
10 июля Комментарии2
Стало известно, когда Алексей Миранчук начнёт тренировки с «Аталантой»
10 июля Комментарии5
Головин присоединится к «Монако» 14 июля
10 июля Комментарии2
Официально«Байер» анонсировал переход Лунёва
10 июля Комментарии24
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
протон1
протон1
12 июля в 21:46
Кокорин приехал на базу «Фиорентины» после отпуска. Отмечали всем селом. Два баяна порвали)
протон1
протон1
12 июля в 21:45
Какорин сходил на базе поужинал, потом посетил туалет и лёг спать. Новость года!
Твой Арсен
Твой Арсен
12 июля в 20:25, ред.
Ха-ха, на видео видно как он за рулем в телефоне тыкается))) Человек - фейл )

По ПДД управлять машиной и одновременно пользоваться телефоном без специального устройства нельзя.
Vector
Vector
12 июля в 17:30
За вещами? Или показать фотки своей супруги на отдыхе? Может там запчасти для его Ламбо продаются?
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
12 июля в 17:04
И журналисты встречают легенду
Бубнин
Бубнин
12 июля в 16:54
Продолжая открывать новые для себя места во Флоренции, Александр посетил базу местной футбольной команды.
DDT
DDT
12 июля в 16:43
Петушок на логотипе твиттер-аккаунта как бы намекает))))
Serg_Diamond
Serg_Diamond
12 июля в 15:24
А зачем эта информация на какой машине он приехал? Это так важно?
Project Pandora
Project Pandora
12 июля в 15:08, ред.
Приехал, устало вздохнул, немного подумал поморщившись и крикнув кучеру: "Трогай! В рюмошную"!, умчался, поднимая столб пыли.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
12 июля в 15:06
Фанфары!
Ironigor
Ironigor
12 июля в 14:43
Неужели сам нашёл дорогу ???)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100