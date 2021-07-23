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Шишкин: «Карпин – худший вариант для Дзюбы в сборной России»

вчера, 23:23

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин отреагировал на возможную совместную работу форварда Артема Дзюбы и тренера Валерия Карпина в сборной России.

История с Дзюбой? Я бы мог сказать, исходя из наших отношений, что Карпин – вообще худший вариант, ха-ха. Но я смотрю на профессионализм, на его работу – а индивидуальные истории, как моя и Дзюбы – это лишь маленькая часть. Но мой прогноз – Карпин вызывать Дзюбу не будет.

Ранее Дзюба заявлял, что Карпин сделал для него много нехорошего.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 11:37
Сборную надо строить заново, а не приглашать отработанный материал. Рукаку сбитый летчик.
112910415
112910415
сегодня в 07:51
Интересы Дзюбы глубоко вторичны!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 06:58
"Престижный турнир четырёх команд"...)))
Респект....

По-моему.....что Дзюба...что Соболев...- не варианты...
Один чемпион европы по бессмысленному подпрыгиванию...
Второй чемпион всего по бессмысленному симулированию....

А сборной нужны напы....2-3....
Valeron112
Valeron112
сегодня в 01:42
Сама фраза "Дзюба и Карпин"… там коллайдер в Швейцарии не нужно..
.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:25
Когда-то всему приходит конец.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 00:14
Джек, дублирование это правой рукой повторяешь предыдущее действие и тебе присылают вызов в сборную и повязку кэпа)
А Соболев на престижном турнире четырех команд стал лучшим игроком и тому есть причины
makkie
makkie
сегодня в 00:04
Соболев спокойно заменит Дзюбу в сборной.
Когда если не сейчас начинать омоложение? Престарелый Рукаку уже всех раздражает своим гримасами и ленью.
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 00:00
При сравнении не смущает тот факт, что Соболеву 24 года, а Дзюбе 32?)...это ведь футбол, а не шахматы...голова и опыт тоже нужны, но когда дыхалки не хватает о футболе мало мыслей остается...
протон1
протон1 ответ Vladimir808 (раскрыть)
вчера в 23:58
ну хорошо. посмотрим. еще вспомним слова свои . я ж не против что бы сборная играла.
Vladimir808
Vladimir808 ответ протон1 (раскрыть)
вчера в 23:56
Уверен не дождёшься хохмы. Карпин настоящий профи, и у него сборная будет играть хорошо.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:49, ред.
Карпин позовёт Ларссона и Промеса....??..))

Если б Карпин по примеру Шварца...плюнул бы на регалии,контракты,заслуги и прочие статусы...и дал бы шанс куражистым и молодым Тюкавиным-Захарянам-Кутитским - был бы толк...
А замена Дзюбы на Соболева - это даже не замена...это дублирование...)))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:32
Сборная теперь красно белая, и Спартак должен пройти бенфику и Руй будет помогать Валере
протон1
протон1
вчера в 23:29
для меня уже по барабану кого вызовут ) для меня теперь сборная во главе с карпиным клоунада очередная. буду смотреть чисто для хохмы и приколов))
161регион
161регион
вчера в 23:28
Рукоблуду не место в сборной..... Ибо он специально может поднагадить Валере))).... Деревянный верен чебану)))
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