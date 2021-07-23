Шишкин: «Карпин – худший вариант для Дзюбы в сборной России»

Бывший защитник «Спартака» отреагировал на возможную совместную работу форварда и тренера в сборной России.

История с Дзюбой? Я бы мог сказать, исходя из наших отношений, что Карпин – вообще худший вариант, ха-ха. Но я смотрю на профессионализм, на его работу – а индивидуальные истории, как моя и Дзюбы – это лишь маленькая часть. Но мой прогноз – Карпин вызывать Дзюбу не будет.