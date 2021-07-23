Шишкин: «Карпин – худший вариант для Дзюбы в сборной России»

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин отреагировал на возможную совместную работу форварда Артема Дзюбы и тренера Валерия Карпина в сборной России.
История с Дзюбой? Я бы мог сказать, исходя из наших отношений, что Карпин – вообще худший вариант, ха-ха. Но я смотрю на профессионализм, на его работу – а индивидуальные истории, как моя и Дзюбы – это лишь маленькая часть. Но мой прогноз – Карпин вызывать Дзюбу не будет.
Ранее Дзюба заявлял, что Карпин сделал для него много нехорошего.
Респект....
По-моему.....что Дзюба...что Соболев...- не варианты...
Один чемпион европы по бессмысленному подпрыгиванию...
Второй чемпион всего по бессмысленному симулированию....
А сборной нужны напы....2-3....
Респект....
По-моему.....что Дзюба...что Соболев...- не варианты...
Один чемпион европы по бессмысленному подпрыгиванию...
Второй чемпион всего по бессмысленному симулированию....
А сборной нужны напы....2-3....
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А Соболев на престижном турнире четырех команд стал лучшим игроком и тому есть причины
А Соболев на престижном турнире четырех команд стал лучшим игроком и тому есть причины
Когда если не сейчас начинать омоложение? Престарелый Рукаку уже всех раздражает своим гримасами и ленью.
Когда если не сейчас начинать омоложение? Престарелый Рукаку уже всех раздражает своим гримасами и ленью.
Если б Карпин по примеру Шварца...плюнул бы на регалии,контракты,заслуги и прочие статусы...и дал бы шанс куражистым и молодым Тюкавиным-Захарянам-Кутитским - был бы толк...
А замена Дзюбы на Соболева - это даже не замена...это дублирование...)))
Если б Карпин по примеру Шварца...плюнул бы на регалии,контракты,заслуги и прочие статусы...и дал бы шанс куражистым и молодым Тюкавиным-Захарянам-Кутитским - был бы толк...
А замена Дзюбы на Соболева - это даже не замена...это дублирование...)))