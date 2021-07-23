Василий Уткин: «Назначение Карпина — это ошибка»

Известный комментатор Василий Уткин отреагировал на назначение рулевого «Ростова» Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.
Я считаю назначение Карпина тренером сборной ошибкой. Карпин очень смелый парень. Он не может проигнорировать такой вызов. И работа в сборной ему по плечу. Я бы сказал, эта работа ему органична. Но это сильно не ко времени. Совмещение недопустимо. Не так это надо делать.
Ранее стали известны детали договора между Карпиным и РФС.
...Карпину желаю больше смелости...
...Карпину желаю больше смелости...
Но, не верю ни в одного, ни в другого. Я бы предпочел Бердыева. На мой взгляд, это лучший тренер, что доказал не раз и не два...
И в Виторио у руля Спартака не верю. Да, забивать стали больше, но оборона как была проходным двором, так и осталась...
Но, не верю ни в одного, ни в другого. Я бы предпочел Бердыева. На мой взгляд, это лучший тренер, что доказал не раз и не два...
И в Виторио у руля Спартака не верю. Да, забивать стали больше, но оборона как была проходным двором, так и осталась...
Я не против Карпина как тренера сборной, но я против совмещения. На совмещение не малый опыт нужен, а у Карпина его нет. К тому же Ростов далеко не базовая команда сборной. Логичнее видеть в таком положении Семака. Но Дюкову нужен Зенит чемпион и отрывать, по мелочам, от этой важной работы Семака он не счёл нужным.
Я не против Карпина как тренера сборной, но я против совмещения. На совмещение не малый опыт нужен, а у Карпина его нет. К тому же Ростов далеко не базовая команда сборной. Логичнее видеть в таком положении Семака. Но Дюкову нужен Зенит чемпион и отрывать, по мелочам, от этой важной работы Семака он не счёл нужным.
Почему?
Почему?
. Два года назад Карпин попался пьяным за рулем. Был суд, который лишил его права управления транспортным средством на один год и девять месяцев
. Два года назад Карпин попался пьяным за рулем. Был суд, который лишил его права управления транспортным средством на один год и девять месяцев