Василий Уткин: «Назначение Карпина — это ошибка»

Известный комментатор Василий Уткин отреагировал на назначение рулевого «Ростова» на пост главного тренера сборной России.

Я считаю назначение Карпина тренером сборной ошибкой. Карпин очень смелый парень. Он не может проигнорировать такой вызов. И работа в сборной ему по плечу. Я бы сказал, эта работа ему органична. Но это сильно не ко времени. Совмещение недопустимо. Не так это надо делать.