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Василий Уткин: «Назначение Карпина — это ошибка»

вчера, 20:51

Известный комментатор Василий Уткин отреагировал на назначение рулевого «Ростова» Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

Я считаю назначение Карпина тренером сборной ошибкой. Карпин очень смелый парень. Он не может проигнорировать такой вызов. И работа в сборной ему по плечу. Я бы сказал, эта работа ему органична. Но это сильно не ко времени. Совмещение недопустимо. Не так это надо делать.

Ранее стали известны детали договора между Карпиным и РФС.

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Все комментарии
Rex04
Rex04
сегодня в 14:53
За двумя зайцами погонишься - результат известен)….
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:42
Не хуже будет чем при освобожденном Черчесове. Подробности: Канчельскис: «Игроки будут уважать Карпина намного больше, чем Черчесова»
kts99
kts99
сегодня в 12:46
Ппц Ростову
Знатог
Знатог
сегодня в 11:48
Не думал не гадал он, никак не ожидал он, никак не ожидал он такого вот кунца...
корабел
корабел
сегодня в 11:21
При всём уважении к Карпину - на полгода это несерьёзно. РФС и Дюков тем самым расписались в своей несостоятельности, в неумении решать трудные проблемы. О том, каково будет сборной с временным тренером, они и не думали. Дюкову следует подать в отставку.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 10:26
Судя по комментариям, становится понятно, кому Дзюба забашлял😁
Николай Иванов 5
Николай Иванов 5 ответ протон1 (раскрыть)
сегодня в 10:19
Назови мне не физрука? Из наших конечно.
1bear
1bear
сегодня в 10:10
боров Вася - сам большая ошибка...
...Карпину желаю больше смелости...
Дед Мазая
Дед Мазая
сегодня в 09:51, ред.
От всей души желаю Карпину успеха! Уж точно, как тренер, не слабее Семака...
Но, не верю ни в одного, ни в другого. Я бы предпочел Бердыева. На мой взгляд, это лучший тренер, что доказал не раз и не два...

И в Виторио у руля Спартака не верю. Да, забивать стали больше, но оборона как была проходным двором, так и осталась...
cska1948
cska1948 ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 09:39
Олег, привет!
Я не против Карпина как тренера сборной, но я против совмещения. На совмещение не малый опыт нужен, а у Карпина его нет. К тому же Ростов далеко не базовая команда сборной. Логичнее видеть в таком положении Семака. Но Дюкову нужен Зенит чемпион и отрывать, по мелочам, от этой важной работы Семака он не счёл нужным.
Шуnя771
Шуnя771 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 09:20, ред.
Дня хорошего Владимиру!)
Почему?
ykcyc77
ykcyc77 ответ протон1 (раскрыть)
сегодня в 08:30
Так уже можно рулить!! Вот и дали порулить сборной!
Бен Зопилой
Бен Зопилой
сегодня в 08:22
Уасся, ну дай же поржать, не ломай сразу малину об колено :)
Rybkin
Rybkin
сегодня в 07:40
Пока нашим спортом,в том числе и футболом,рулят всякие МУТКО,никто,хоть Гвардиола,хоть Венгер,хоть Анчелотти нашу сборную не спасёт!
Rybkin
Rybkin
сегодня в 07:39
Пока нашим спортом,в том числе и футболом,рулят всякие МУТКО,никто,хоть Гвардиола,хоть Венгер,хоть Анчелотти нашу сборную не спасёт!
рже
рже
сегодня в 07:19
Усы,потом Валера,кто следущий? берёза???
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:55
Это не надолго. Обгадится в отборочном цикле – и адью, Валерон! 😉
Владимир Стригунов
Владимир Стригунов
сегодня в 06:10
Карпин хороший футболист, а при игре в футбол это важно!
Алексей Плюснин
Алексей Плюснин
сегодня в 03:09
    протон1
    протон1
    сегодня в 02:49
    надо запомнить тех, кто тут радовался и топил за Карпина. чтобы через пол года носом их потыкать
    протон1
    протон1
    сегодня в 02:44
    По завершении футбольной карьеры в 2005 году в Виго, Валерий Карпин основательно погрузился в испанский строительный бизнес. Четыре гражданства
    . Два года назад Карпин попался пьяным за рулем. Был суд, который лишил его права управления транспортным средством на один год и девять месяцев
    амурец
    амурец
    сегодня в 02:23
    вот тут Уткин прав, что назначение Карпина это ошибка
    протон1
    протон1
    сегодня в 01:30
    Казалось,что Черчесов дно,но снизу постучал Валера.
    протон1
    протон1
    сегодня в 01:29
    Редкий случай, когда согласен с Уткиным. Карпин подставил прежде всего Ростов
    faneng
    faneng
    сегодня в 01:23
    Я не считаю Карпина сильным тренером. В сущности - болтун и понторез наподобие Аршавина или Мостового.
    дар ветер
    дар ветер
    сегодня в 00:44
    "Пижон ещё раньше, чем Черчесов сбежит.
    протон1
    протон1
    сегодня в 00:07
    Карпин ничего с Ростовом не добился, кроме 5 места, которое тут же профукал мега-клубу Маккаби из Израиля, в лиге Европы, причем дома 1:2. Если вспомнить работу в Мальорке и особенно в Армавире, то вообще это лучший тренер России. Ну что ж, сборной России "повезло", ее ждет очередной провал, также ФК Ростов будет плестись в конце турнирной таблице, предпосылки уже есть "горят"0:2 от Динамо и все из-за того, что Карпин физрук, ну уж очень говорливый. Больше сказать нечего.
    протон1
    протон1
    сегодня в 00:06
    Прощай Катар((((
    Vladimir808
    Vladimir808
    вчера в 23:46
    Ключевая фраза у Василия:- работа в сборной ему по плечу!!! Остальное лирика. Пожелаем В.Георгиевичу вывести сборную на ЧМ-22 в Катаре. Удачи!!!
    viv
    viv ответ minai (раскрыть)
    вчера в 23:43
    Дюкова в отставку.
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