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Карпин: «Приглашение в национальную команду – большая честь»

вчера, 20:45

Новый наставник сборной России Валерий Карпин прокомментировал свое назначение на этот пост.

Благодарю Российский футбольный союз за оказанное доверие. Как для игрока вызов в сборную, так и для тренера приглашение в национальную команду – большая честь и высокая оценка его работы. Для меня это новый, очень ответственный и интересный этап в тренерской карьере. Сейчас перед командой стоит задача по отбору на Чемпионат мира 2022 года в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить.

Ранее стали известны детали договора между Карпиным и РФС.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:57
Валера, что ты творишь! 😂😁😜
David Young
David Young ответ jobss (раскрыть)
сегодня в 03:06
.
протон1
протон1
сегодня в 01:34
Комментарий Карпина :ну и...?!
Comentarios
Comentarios
сегодня в 01:32
Да хрен его знает он энергичный мож и взбодрит наших полуфабрикатов
протон1
протон1
сегодня в 00:12
одной зарплаты мало . нужно еще
протон1
протон1
сегодня в 00:06
Всё пропало,больше асего боялся этой кандидатуры.Вообщем один физрук заменил другого физрука.
протон1
протон1
сегодня в 00:05
Я верю в честность президента
И в неподкупность постовых,
В заботу банка о клиентах,
В Валеру, в леших, в домовых…
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:11
Сборная Карпина:
Песьяков, Жиго, Джикия, Кутепов, Рассказов, Паршивлюк, Зобнин, Мелкадзе, Ломовицкий, Мирзов, Соболев
Lu4nik
Lu4nik ответ neukomm (раскрыть)
вчера в 23:07
ну, в пару с Джикией - самое оно, если что..
Lu4nik
Lu4nik ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 23:06
ага)) Комбаровы)))
Futurista
Futurista
вчера в 22:59, ред.
Не понимаю некоторые комменты...Валера всю жизнь в футболе...игроком...тренером...52 года уже ему...когда пробывать себя в Сборной если не сейчас?)...давай Георгич дерзай, раз фортуна так повернулась...удачи тебе и нам всем...
Аксинья
Аксинья
вчера в 22:29
Валера, ну если РФС пошло на твои условия, то ясно что у них безвыходное положение и у тебя появился шанс щелкнуть им дверью по носу в самый неподходящий момент))
112910415
112910415
вчера в 22:23
Ты там держись!
drug01
drug01
вчера в 22:14
В добрый путь, удачи!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:04
Теперь посмотрим на что этот способен!
neukomm
neukomm
вчера в 22:00
Карпин идет не потому, что самый сильный из претендентов, а потому что сошлись взгляды двух сторон. РФС выгодно подписать дешевого местного тренера, тренеру выгодно поставить галочку "вызов в сборную" как в игре Football Manager.
Все прекрасно понимают, что результата никакого он не добьется - для этого надо вообще все перестраивать и не по блату сборную строить (решение: здесь нужен независимый иностранный тренер). Неужели кто-то думает, что к Карпину не придут с верха и не скажут, кого брать? Или что дадут ему право самому выбирать в сборную?! Всем давно уже плевать на сборную. У нас при лимите играют натурализованные игроки: уже Жиго предлагают вызвать в сборную...
sv_1969
sv_1969 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:52
У всех они есть. Надеюсь хоть онаниста не будет. Надеюсь!
161регион
161регион
вчера в 21:51, ред.
Карпин Поступил как прости..... с Ростовом!!!смотрю сейчас игру и просто в шоке от команды.... Ничего не изменилось, бей беги.... Валера ты уже иди с Богом в сборную и оставь Ростов в покое.... А то ты сейчас в сборной утонишь весь с головой, а Ростов вылитет или будет на дне копашится.... Арутюнянсу смотрю пох на команду.... Али Соу травмирован и все, забивать некому.... Не укрепления в команде не видно, не рисунка игры... Очень расстроен таким поворотом дел в родном для меня клубе.... Одни обещания от руководства и тренерского штаба....
beefs
beefs
вчера в 21:32
Ну что же кто то должен же быть, посмотрим...
протон1
протон1
вчера в 21:16
Ни в одной успешной сборной тренер посты не совмещает, уверен будет полный провал за который как обычно никто из высокопоставленных чиновников не ответит
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:14
Ну очень глупо сейчас возглавлять сборную. Команда на этапе перестройки. Почти наверняка провалят задачу выйти в Катар на ЧМ. Смена поколений, причем подрастают бездари ещё хуже тех, кто были. Однорукий бандит капитан сборной. Это всё что нужно знать в целом.
протон1
протон1
вчера в 21:12
Верь-не верь, но карпин физ рук. Кроме Бердыева все ростренеры в Европе обделались
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:11, ред.
Так и вижу ироничного Карпина, который произносит слова о большой чести... Они с его стороны были бы искренни, если бы он видел, что был единственным кандидатом на высокий пост, и что РФС, отбросив другие кандидатуры, сразу бы обратились к нему. Но он знает, что к нему обратились от безысходности в связи с тем, что другие претенденты отказались по тем или иным причинам, и посчитал это для себя оскорблением. Потому и выдвинул условие совмещения, и правильно в такой ситуации поступил, руководствуясь принципом "Как вы ко мне, так и я к вам". В общем, молодЕц. Без иронии.
СSКА
СSКА
вчера в 21:10, ред.
Валера, настало твое время

Cat01
Cat01
вчера в 21:09
Будем желать хорошего а там как пойдет
drug01
drug01
вчера в 21:08
Верим не верим.... Что получится!
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Ballon dOr1984 (раскрыть)
вчера в 21:04
или сборная.
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:58
Смею предположить, что у Валерия Георгиевича будут свои любимчики в сборной.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 20:56
наверно Ростов теперь полетит в трам-тарары )
jobss
jobss
вчера в 20:55
Дзюба, когда узнал, что Карпин главный тренер России:
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