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Шварц: «Мы показали хороший футбол»

вчера, 22:53
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Наставник «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу над «Ростовом» в матче 1-го тура РПЛ.

Мы показали хороший футбол, если смотреть с точки зрения качества игры. Во втором тайме могли забить еще, были хорошие моменты. Поздние замены? Мы отталкивались от хода матча. Сделали те замены, которые посчитали нужными и в то время, которое посчитали правильным.

Ранее был назван лучший игрок этого матча.

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Все комментарии
Gotlib
Gotlib ответ ЮЗИК (раскрыть)
сегодня в 09:45
Если бы Ростов реализовал свои моменты, то игра повернулась бы по другому. Начало игры Динамо явно провалило и если бы не быстрый гол Захаряна, то результат мог быть другим.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 01:28
Динамо смотрелось интереснее
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:10
Карпов развалил команду и сборной ума не даст!
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 23:38
+1000000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вот тебе и ответ, почему я его терпеть не могу....
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:30, ред.
Сам не похвалишь, никто не похвалит! Если честно, я хоть и являюсь болельщиком Динамо, но не соглашусь со Шварцем, пока ничего хорошего в игре Динамо я не увидел. Раньше такое качество игры, которое сегодня показали команды, называли весенний футбол. Очень много бестолковой беготни, а комбинационной игры как не было, так и нет до сих пор. Победный результат достигнут благодаря индивидуальным действиям отдельных игроков. Просто Динамо повезло немного больше они свои моменты забили, а Ростов нет. Единственное, что можно отметить в игре москвичей, чуть надёжнее стала игра в защите, хоть и были небольшие огрехи. Очень важно, что стартовали с победы, но делать первые выводы можно будет по истечении хотя бы после пяти-шести туров, где у Динамо два дерби с ЦСКА и Локомотивом. Удачи им и без травм!
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:24, ред.
Динамо сегодня было просто лучшей командой на поле . Незнаю тонкостей почему команда была в таком состоянии, но Ростов был сегодня как говорится не в своей тарелке . Первые 15 - 20 минут смотрелись довольно не плохо, имели моменты для взятия ворот . Но после своей атаки в которой не смогли довести до взятия ворот , получили сразу атаку на свои ворота где Динамовцы на двадцатой минуте в лице Захаряна получают гол в свои ворота. Не прошло ещё пятнадцати минут как ещё один молодой игрок Динамо Тюкавин забивает второй гол в ворота Ростова.
Динамовцы в первом тайме решили исход всего поединка . После второго гола ,игра у Ростова совсем рассыпалась и они ничего особенного не смогли сделать, а Динамо сделав счёт в первом тайме могли ещё увеличить счёт в свою пользу. Болельщики Ростова конечно же ожидали совсем другого развития этого противостояния, но получилось так как получилось. Счёт на табло. А Динамо можно поздравить с убедительной победой !!! Всем Добра !!!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:59
Динамо напомнило итальянцев на ЧЕ, ничего не давали ростовчанам
протон1
протон1
вчера в 22:55
очень грамотно сыграли, ну и прогресса еще больше конечно....делайте свою работу так же и вся Россия, и не только, будут болеть за Великое Динамо!!!
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