Шварц: «Мы показали хороший футбол»

Наставник «Динамо» прокомментировал победу над «Ростовом» в матче 1-го тура РПЛ .

Мы показали хороший футбол, если смотреть с точки зрения качества игры. Во втором тайме могли забить еще, были хорошие моменты. Поздние замены? Мы отталкивались от хода матча. Сделали те замены, которые посчитали нужными и в то время, которое посчитали правильным.