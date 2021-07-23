Шварц: «Мы показали хороший футбол»

Наставник «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу над «Ростовом» в матче 1-го тура РПЛ.
Мы показали хороший футбол, если смотреть с точки зрения качества игры. Во втором тайме могли забить еще, были хорошие моменты. Поздние замены? Мы отталкивались от хода матча. Сделали те замены, которые посчитали нужными и в то время, которое посчитали правильным.
Динамовцы в первом тайме решили исход всего поединка . После второго гола ,игра у Ростова совсем рассыпалась и они ничего особенного не смогли сделать, а Динамо сделав счёт в первом тайме могли ещё увеличить счёт в свою пользу. Болельщики Ростова конечно же ожидали совсем другого развития этого противостояния, но получилось так как получилось. Счёт на табло. А Динамо можно поздравить с убедительной победой !!! Всем Добра !!!
Динамовцы в первом тайме решили исход всего поединка . После второго гола ,игра у Ростова совсем рассыпалась и они ничего особенного не смогли сделать, а Динамо сделав счёт в первом тайме могли ещё увеличить счёт в свою пользу. Болельщики Ростова конечно же ожидали совсем другого развития этого противостояния, но получилось так как получилось. Счёт на табло. А Динамо можно поздравить с убедительной победой !!! Всем Добра !!!