Сёмин — о Карпине в сборной России: «Пожелаем ему удачи»

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал назначение рулевого «Ростова» Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.
Валерий Карпин — футболист высокого уровня, который имеет большую международную практику, — это уже его плюс. Он знает, какая психология у игроков. А ситуация, в которую он пошёл, — достаточно сложная. Во-первых, неудачное выступление на Евро, психологически игроки не на самом хорошем уровне. Не так просто взять игру и повести на данный момент — впереди Хорватия, которая объективно достаточно сильная. Что будет в дальнейшем, предсказать сложно. Но хорошо, что Валерий Георгиевич решился. Он волевой парень, пожелаем ему удачи.
Ранее стали известны детали договора между Карпиным и РФС.
где у карпина хорошо получилось? в спартаке? может в ростове? За счёт чего он потянет сборную? хороший тактик?
где у карпина хорошо получилось? в спартаке? может в ростове? За счёт чего он потянет сборную? хороший тактик?
Но речь о тренере, а не игроке. Тренер Карпин больше чем Шевченко и это факт. Украинцы ужамно выглядели на евро местами, особенно против донной англии
Но речь о тренере, а не игроке. Тренер Карпин больше чем Шевченко и это факт. Украинцы ужамно выглядели на евро местами, особенно против донной англии