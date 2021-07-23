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Сёмин — о Карпине в сборной России: «Пожелаем ему удачи»

вчера, 23:12

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал назначение рулевого «Ростова» Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

Валерий Карпин — футболист высокого уровня, который имеет большую международную практику, — это уже его плюс. Он знает, какая психология у игроков. А ситуация, в которую он пошёл, — достаточно сложная. Во-первых, неудачное выступление на Евро, психологически игроки не на самом хорошем уровне. Не так просто взять игру и повести на данный момент — впереди Хорватия, которая объективно достаточно сильная. Что будет в дальнейшем, предсказать сложно. Но хорошо, что Валерий Георгиевич решился. Он волевой парень, пожелаем ему удачи.

Ранее стали известны детали договора между Карпиным и РФС.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:53
Удача ему пригодится!
Землянин
Землянин ответ Sadisto (раскрыть)
сегодня в 03:54
Бердыев труднодоговариемый, слишком много хочет, иначе бы уже давно тренировал и был при делах, а не несколько лет балду гонял, и не ждал бы у моря погоды
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:31
Ну чтож,посмотрим,вдруг вытянет!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ протон1 (раскрыть)
сегодня в 00:28, ред.
Согласен, но и Карпин тут ни при чем, просто поймал свой билет, думаю в РФС понимают хорошо, что шансов попасть на ЧМ нет никаких, вот и позвали козла отпущения, но я верю, что будет интересно
Sadisto
Sadisto
сегодня в 00:28
Если вы назначаете Карпина тренером, то хотя бы без совмещения. Он и так еле еле с Ростовом управляется, а тут ещё и сборная появилась на горизонте. Увольте его уже с Ростова и пригласите Бердыева, пока тот ещё в Москве и никуда не уехал.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 00:24
Можно только присоединиться к пожеланию
протон1
протон1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:17
похоже все тренеры послали РФС подальше.И только Валера,со своим гигантским эго и непревзойденным авантюризмом,остался единственной кандидатурой.Это самая большая глупость со стороны футбольного руководства,которую только можно было представить.
протон1
протон1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:13
и что дало это?))) Карпин ничего с Ростовом не добился, кроме 5 места, которое тут же профукал мега-клубу Маккаби из Израиля, в лиге Европы, причем дома 1:2. Если вспомнить работу в Мальорке и особенно в Армавире, то вообще это лучший тренер России. Ну что ж, сборной России "повезло", ее ждет очередной провал, также ФК Ростов будет плестись в конце турнирной таблице, предпосылки уже есть "горят"0:2 от Динамо и все из-за того, что Карпин физрук, ну уж очень говорливый. Больше сказать нечего.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ протон1 (раскрыть)
сегодня в 00:11
Карпин сделал из Комбарова игрока основы сборной... Шах и мат
протон1
протон1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:05
рад буду ошибиться, но абсолютно не понимаю, на чём основано такое обилие ура-оптимистических комментаторов.
где у карпина хорошо получилось? в спартаке? может в ростове? За счёт чего он потянет сборную? хороший тактик?
протон1
протон1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:41
каждый при своем мнении лучше пусть останется. карпин для меня клоун который ничего не добился как тренер. как игрок возможно хорош. но сравнивать его с а. шевченко как игроков это не уместно. шевченко тоже играл с топ клубами твердо в милане. играл за челси. Обладатель «Золотого мяча» 2004 года. Дважды становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, два раза — чемпионата Италии. Второй бомбардир в истории «Милана», лучший бомбардир в истории миланского дерби. Шесть раз признавался лучшим футболистом Украины. Заслуженный мастер спорта Украины... карпин что завоевал там больше чем шевченко? его будут еще долго валерить
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:31
Всё таки Палыч настоящий мужчина. Сказал всё что думает, чётко и ясно !!!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ протон1 (раскрыть)
вчера в 23:30
Тут как бы википедия в помощь, Карпин играл не в донной серии А а против королей и барсы и делал это с успехом.
Но речь о тренере, а не игроке. Тренер Карпин больше чем Шевченко и это факт. Украинцы ужамно выглядели на евро местами, особенно против донной англии
протон1
протон1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:24
ну если про андрея шевченко. к сожалению-нет у нас своего шевченко! который лучше показал сборную украину на евро арене 21. как черчесов не облажались ...Обладатель «Золотого мяча» 2004 года. Дважды становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, два раза — чемпионата Италии. Второй бомбардир в истории «Милана», лучший бомбардир в истории миланского дерби. Шесть раз признавался лучшим футболистом Украины. Заслуженный мастер спорта Украины....на чемпионат Европы 2020 года. На самом турнире подопечные Шевченко сумели дойти до четвертьфинала, где со счётом 0:4 уступили сборной Англии.. а что на счет карпина есть? ничегоо
drug01
drug01
вчера в 23:21
Меньше болтовни больше дела
25процентный клоун
25процентный клоун ответ протон1 (раскрыть)
вчера в 23:20
Шевченко чего добился за 11 лет? Всяко меньше опыта
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:20
Он сильнее Шевченко, и в рпл бы добился большего если бы не газпром
протон1
протон1
вчера в 23:16
ничего не добился карпин. 11 лет спартак мучал. что погремуху получил верим волерим.
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