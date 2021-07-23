Сёмин — о Карпине в сборной России: «Пожелаем ему удачи»

Бывший наставник «Локомотива» прокомментировал назначение рулевого «Ростова» на пост главного тренера сборной России.

Валерий Карпин — футболист высокого уровня, который имеет большую международную практику, — это уже его плюс. Он знает, какая психология у игроков. А ситуация, в которую он пошёл, — достаточно сложная. Во-первых, неудачное выступление на Евро, психологически игроки не на самом хорошем уровне. Не так просто взять игру и повести на данный момент — впереди Хорватия, которая объективно достаточно сильная. Что будет в дальнейшем, предсказать сложно. Но хорошо, что Валерий Георгиевич решился. Он волевой парень, пожелаем ему удачи.