Дюков: «Карпин не нуждается в представлении»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал назначение рулевого «Ростова» Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.
Валерий Карпин не нуждается в представлении футбольным специалистам и болельщикам. Он был одним из лучших российских игроков своего поколения, ярко выступал и за клубы, и за сборную России. После завершения карьеры игрока Валерий Георгиевич получил богатый тренерский опыт, в том числе в последние годы успешно работая в клубе «Ростов». Сборная для него – новый вызов. И мы увидели с его стороны желание и готовность этот вызов принять.
Ранее стали известны детали договора между Карпиным и РФС.
Но Валера может и чудо совершить!
Но Валера может и чудо совершить!
Бывшие тренеры сборной Газзаев, Слуцкий, Романцев, выигрывали чемпионства, кубки , Черчесов хотя бы выигрывал чемпионат в Польше. А это что? По каким критериям выбрали этого физрука?
Дюкова в отставку.
Бывшие тренеры сборной Газзаев, Слуцкий, Романцев, выигрывали чемпионства, кубки , Черчесов хотя бы выигрывал чемпионат в Польше. А это что? По каким критериям выбрали этого физрука?
Дюкова в отставку.
Катимся в пропасть, и конца не видно!
Катимся в пропасть, и конца не видно!
https://www.youtube.com/watch?v=pgi9WF8y6_o