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Дюков: «Карпин не нуждается в представлении»

вчера, 20:55

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал назначение рулевого «Ростова» Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

Валерий Карпин не нуждается в представлении футбольным специалистам и болельщикам. Он был одним из лучших российских игроков своего поколения, ярко выступал и за клубы, и за сборную России. После завершения карьеры игрока Валерий Георгиевич получил богатый тренерский опыт, в том числе в последние годы успешно работая в клубе «Ростов». Сборная для него – новый вызов. И мы увидели с его стороны желание и готовность этот вызов принять.

Ранее стали известны детали договора между Карпиным и РФС.

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Все комментарии
протон1
протон1
сегодня в 01:28
Дюков катастрофически не справляется с работой, однозначно худший президент РФС за всю историю
oFANATo
oFANATo ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:58
Смотрел матч "Ростов"-"Динамо", как не пытаюсь понять, за какие-такие заслуги В.Карпин главный тренер сборной России...Но, увы, не понять...
viv
viv
вчера в 23:40
Это худший вариант для нашей сборной.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 23:05
Что там слуцкий выграл за последние годы без гинера, а усач что выиграл? А дик блаблакат что выиграл? А гус хидинк? Где логика?
112910415
112910415
вчера в 22:15
От безысходности...
Но Валера может и чудо совершить!
бибра
бибра
вчера в 21:54
главное чтобы свободу дали вызывать кого считает нужным и тд, а то знаем мы как у нас
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:40
Это кто же додумался ( Дюков что ли из РФС) физрука из РПЛ никогда ничего не выигрывавшего, да ещё с Ростовом занять 9 место в чемпионате назначить тренером сборной?
Бывшие тренеры сборной Газзаев, Слуцкий, Романцев, выигрывали чемпионства, кубки , Черчесов хотя бы выигрывал чемпионат в Польше. А это что? По каким критериям выбрали этого физрука?
Дюкова в отставку.
makkie
makkie
вчера в 21:19
Когда уже Дюков и его окружение выпустит из щупалец наш футбол?
Катимся в пропасть, и конца не видно!
протон1
протон1
вчера в 21:18
Сказал бы честно, кандидатов больше нет и мы вынуждены пойти на совмещение.
Ironigor
Ironigor ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 21:17
Уж точно хуже не будет.
протон1
протон1
вчера в 21:15
Если тренер, занявший 9 место в РПЛ, с 0 титулами в карьере еще и совмещает, что можно ждать, кроме провала?
shlomo
shlomo
вчера в 21:14
Эх.....плохо все это кончится....
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:11
Карпин о BLM:
протон1
протон1
вчера в 21:10
он и не нуждался в нем никогда. просто надо верить и валерить
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:58
Когда никто из статусных иностранцев не согласился возглавить сборную России, РФС использовал резервный план:
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