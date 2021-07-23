Дюков: «Карпин не нуждается в представлении»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал назначение рулевого «Ростова» на пост главного тренера сборной России.

Валерий Карпин не нуждается в представлении футбольным специалистам и болельщикам. Он был одним из лучших российских игроков своего поколения, ярко выступал и за клубы, и за сборную России. После завершения карьеры игрока Валерий Георгиевич получил богатый тренерский опыт, в том числе в последние годы успешно работая в клубе «Ростов». Сборная для него – новый вызов. И мы увидели с его стороны желание и готовность этот вызов принять.