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«Нижний Новгород» подписал Миладиновича

27 июля 2021, 12:06

Пресс-служба «Нижнего Новгорода» сообщает, что клуб подписал защитника «Сочи» Ивана Миладиновича.

Арендный договор с сербским футболистом рассчитан на один сезон.

Иван Миладинович — в ФК «НН»

Ранее появилась информация, что Миладинович может принять еще одно гражданство.

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протон1
протон1
27 июля в 23:19
Сочи играть на 2 фронта, а они игроков раздают, лол
Ironigor
Ironigor ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
27 июля в 14:09
Ну что-то не видно, уже и в первой игре проиграли , а ведь и квалификация , а состава всё нет. Им срочно нужны усиления.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Ironigor (раскрыть)
27 июля в 14:01
Значит в Сочи будут трансферы.
КЭТиК
КЭТиК
27 июля в 12:59
Бог даст через год Нижний Новгород не исчезнет с футбольной карты.
Ironigor
Ironigor
27 июля в 12:29
Удивительно как его Сочи отдал в аренду Нижнему ???
У них у самих проблемы с составом. Кто вообще там будет играть в квалификации, да и в чемпионате? А Младинович классный защитник, с чем и поздравляю НН , хорошее приобретение. А вот что будет делать Сочи это большой вопрос.
Шамиль Омаргаджиев
Шамиль Омаргаджиев
27 июля в 12:20
хороший игрок надежный защитник
112910415
112910415
27 июля в 12:16
это уже хорошо !
самого Миладиновича ! его бесплатно не арендуешь ...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 июля в 12:10
Может НН и в еврокубки попадёт😜
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