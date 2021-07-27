«Нижний Новгород» подписал Миладиновича

Пресс-служба «Нижнего Новгорода» сообщает, что клуб подписал защитника «Сочи» Ивана Миладиновича.
Арендный договор с сербским футболистом рассчитан на один сезон.
Ранее появилась информация, что Миладинович может принять еще одно гражданство.
Пресс-служба «Нижнего Новгорода» сообщает, что клуб подписал защитника «Сочи» Ивана Миладиновича.
Арендный договор с сербским футболистом рассчитан на один сезон.
Ранее появилась информация, что Миладинович может принять еще одно гражданство.
У них у самих проблемы с составом. Кто вообще там будет играть в квалификации, да и в чемпионате? А Младинович классный защитник, с чем и поздравляю НН , хорошее приобретение. А вот что будет делать Сочи это большой вопрос.
У них у самих проблемы с составом. Кто вообще там будет играть в квалификации, да и в чемпионате? А Младинович классный защитник, с чем и поздравляю НН , хорошее приобретение. А вот что будет делать Сочи это большой вопрос.
самого Миладиновича ! его бесплатно не арендуешь ...
самого Миладиновича ! его бесплатно не арендуешь ...