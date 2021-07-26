«Ростов» арендовал полузащитника «Зенита»

Пресс-служба «Ростова» объявила об аренде полузащитника «Зенита» Кирилла Щетинина.
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2021/22. 19-летний фланговый полузащитник играл за молодёжные команды «Локомотива» и «Зенита». Летний сбор в Австрии Щетинин провёл с «Ростовом».
Ранее украинский клуб арендовал защитника «Ростова».
Покупка Али Соу за 3 евроляма опустошила бюджет на покупки. И то это произошло благодаря продаже Чистякова в Зенит
К сожалению нынешняя финансовая ситуация в Ростове такова что можно только брать игроков в аренду или свободных агентов
Покупка Али Соу за 3 евроляма опустошила бюджет на покупки. И то это произошло благодаря продаже Чистякова в Зенит
К сожалению нынешняя финансовая ситуация в Ростове такова что можно только брать игроков в аренду или свободных агентов