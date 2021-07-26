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«Ростов» арендовал полузащитника «Зенита»

26 июля 2021, 18:47

Пресс-служба «Ростова» объявила об аренде полузащитника «Зенита» Кирилла Щетинина.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2021/22. 19-летний фланговый полузащитник играл за молодёжные команды «Локомотива» и «Зенита». Летний сбор в Австрии Щетинин провёл с «Ростовом».

«Ростов» арендовал полузащитника «Зенита»

Ранее украинский клуб арендовал защитника «Ростова».

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Roger Young
Roger Young
26 июля в 20:09
какой-то дублер-ноунейм, зато уже "полузащитник Зенита"
stanichnik
stanichnik
26 июля в 19:40, ред.
После того, как Карпина утвердили в должности Главного тренера Сборной любой молодой игрок будет рад попасть в фк Ростов, чтобы там проявить себя
Союзник противников
Союзник противников
26 июля в 19:26
Ждём очередной покупки в Питере.
Трезвый повар
Трезвый повар
26 июля в 19:08
Ростов не может покупать игроков
Покупка Али Соу за 3 евроляма опустошила бюджет на покупки. И то это произошло благодаря продаже Чистякова в Зенит
К сожалению нынешняя финансовая ситуация в Ростове такова что можно только брать игроков в аренду или свободных агентов
Ironigor
Ironigor
26 июля в 19:05
Конечно же пожелаю только Удачи парнишке в Ростове !!!
beefs
beefs
26 июля в 19:00
правильно, молодежь нужно наигрывать, желательно только свою...
Zenit_84
Zenit_84
26 июля в 18:58
Удачи Кириллу в Ростове!
Cat01
Cat01
26 июля в 18:53
Взаимная выгода теперь обмен
STVA 1
STVA 1
26 июля в 18:48, ред.
Удачи ему в Ростове
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