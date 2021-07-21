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«Зенит» отдал Шамкина в аренду в клуб из ФНЛ

вчера, 11:04

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что клуб отдал полузащитника Даниила Шамкина в аренду.

Следующий сезон хавбек проведет за «Балтику».

Недавно стало известно, что петербургский клуб также отдал в аренду своего аргентинского защитника.

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msa79
msa79
вчера в 11:43
Главное, чтобы была и там постоянная игровая практика, при этом ещё и желание игрока улучшать свои игровые кондиции.
beefs
beefs
вчера в 11:40
все же там играть вероятности больше...
ОПС
ОПС
вчера в 11:38
Пусть побольше играет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:23
Балтика будет бороться за место в РПЛ. Это хороший опыт для молодого игрока.
Наберётся уверенности, вернуться никогда не поздно.
Удачи ему в новом сезоне и без травм...
9zqqfmw9rd4e
9zqqfmw9rd4e
вчера в 11:07
Хорошо. Опыта наберется.
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