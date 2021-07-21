«Зенит» отдал Шамкина в аренду в клуб из ФНЛ

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вчера, 11:04

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что клуб отдал полузащитника в аренду.

Следующий сезон хавбек проведет за «Балтику».

Даниил Шамкин проведет сезон в «Балтике».



Детали перехода: https://t.co/z7oZE23Abe — ФК «Зенит» (@zenit_spb) July 21, 2021

Недавно стало известно, что петербургский клуб также отдал в аренду своего аргентинского защитника.