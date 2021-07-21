«Зенит» отдал Шамкина в аренду в клуб из ФНЛ

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что клуб отдал полузащитника Даниила Шамкина в аренду.
Следующий сезон хавбек проведет за «Балтику».
Даниил Шамкин проведет сезон в «Балтике».— ФК «Зенит» (@zenit_spb) July 21, 2021
Детали перехода: https://t.co/z7oZE23Abe
Недавно стало известно, что петербургский клуб также отдал в аренду своего аргентинского защитника.
Наберётся уверенности, вернуться никогда не поздно.
Удачи ему в новом сезоне и без травм...
Наберётся уверенности, вернуться никогда не поздно.
Удачи ему в новом сезоне и без травм...