«Спартак» отдал Голосова в аренду «Ротору»

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22 июля 2021, 19:29

«Ротор» на официальном сайте объявил об аренде защитника «Спартака» .

Арендное соглашение по 19-летнему россиянину рассчитано на один сезон.

В прошлом сезоне ФНЛ Голосов выступал в составе «Спартака-2» и провел 8 матчей, отдав одну голевую передачу.

Ранее «Ротор» объявил о трансфере полузащитника «Шинника».