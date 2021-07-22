«Спартак» отдал Голосова в аренду «Ротору»

«Ротор» на официальном сайте объявил об аренде защитника «Спартака» Ильи Голосова.
Арендное соглашение по 19-летнему россиянину рассчитано на один сезон.
В прошлом сезоне ФНЛ Голосов выступал в составе «Спартака-2» и провел 8 матчей, отдав одну голевую передачу.
Ранее «Ротор» объявил о трансфере полузащитника «Шинника».
Вряд ли дорастёт до основы Спартака - скорее осядет где-нибудь в аутсайдерах РПЛ или ФНЛ.
Вряд ли дорастёт до основы Спартака - скорее осядет где-нибудь в аутсайдерах РПЛ или ФНЛ.
Лучше играть, чем полировать !!!)
Лучше играть, чем полировать !!!)