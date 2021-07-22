ГлавнаяНовостиРоссия: аренда игроковРоссия. ФНЛ 2021/2022

«Спартак» отдал Голосова в аренду «Ротору»

22 июля 2021, 19:29

«Ротор» на официальном сайте объявил об аренде защитника «Спартака» Ильи Голосова.

Арендное соглашение по 19-летнему россиянину рассчитано на один сезон.

В прошлом сезоне ФНЛ Голосов выступал в составе «Спартака-2» и провел 8 матчей, отдав одну голевую передачу.

Ранее «Ротор» объявил о трансфере полузащитника «Шинника».

Все новости
ОфициальноКарапузов — игрок «Ахмата»
Сегодня, 10:41 Комментарии3
Официально«Крылья Советов» арендовали футболиста «Спартака»
Вчера, 19:02 ФотоКомментарии11
Официально«Зенит» отдал Шамкина в аренду в клуб из ФНЛ
21 июля Комментарии5
ОфициальноГагнидзе сменил «Динамо» М на «Урал»
21 июля Комментарии5
ОфициальноЦСКА отдал Елеева в «Амкар» на правах аренды
19 июля Комментарии9
ОфициальноМаммана сменил «Зенит» на «Сочи»
19 июля Комментарии29
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Loban.TotalFootball
Loban.TotalFootball
вчера в 01:07
Жаль... останется пацан без медалек....
pehak62ubak9
pehak62ubak9
22 июля в 22:02
Хорошо. Пусть опыта набирается.
makkie
makkie
22 июля в 21:08
Говорят, агентский парень.
Вряд ли дорастёт до основы Спартака - скорее осядет где-нибудь в аутсайдерах РПЛ или ФНЛ.
Ironigor
Ironigor
22 июля в 20:03
Очень даже хороший вариант для молодого парня.
Лучше играть, чем полировать !!!)
sv_1969
sv_1969
22 июля в 19:40
В 19 лет надо играть
Gahi
Gahi
22 июля в 19:34
Для Голосова это хороший вариант набраться опыта. Удачи
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100