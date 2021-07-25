«Динамо» отдало Карапузова в аренду «Ахмату»

Полузащитник «Динамо» Владислав Карапузов перешел в «Ахмат», сообщает пресс-служба московского клуба.
21-летний хавбек перешел в грозненский клуб на правах аренды до конца сезона-2021/22 с правом выкупа.
Карапузов перебрался в «Динамо» в августе 2019 года и с тех пор провёл 10 матчей за основную команду бело-голубых и 8 игр за «Динамо-2». Во второй половине прошлого сезона выступал на правах аренды за «Тамбов».
Также ранее сообщалось, что «Ахмат» выкупит у «Спартака» одного из хавбеков.
Владик- игрок глубоко заурядный и при отмене лимита, если таковая произойдёт, одним из первых окажется в низших лигах.
Просто пока ещё молодой фланговый бегунок-паспортист, других плюсов нет. Зато навалом минусов. Слабая техника, мыслей никаких, пОля и партнёров не видит, удар практически отсутствует.
Если вдруг ещё и приживётся в Ахмате (удачи парню с этим)- будет совсем хорошо, т.к. Динамо стоило бы расстаться с ним, как это ни печально.
Владик- игрок глубоко заурядный и при отмене лимита, если таковая произойдёт, одним из первых окажется в низших лигах.
Просто пока ещё молодой фланговый бегунок-паспортист, других плюсов нет. Зато навалом минусов. Слабая техника, мыслей никаких, пОля и партнёров не видит, удар практически отсутствует.
Если вдруг ещё и приживётся в Ахмате (удачи парню с этим)- будет совсем хорошо, т.к. Динамо стоило бы расстаться с ним, как это ни печально.