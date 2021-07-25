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«Динамо» отдало Карапузова в аренду «Ахмату»

вчера, 12:38

Полузащитник «Динамо» Владислав Карапузов перешел в «Ахмат», сообщает пресс-служба московского клуба.

21-летний хавбек перешел в грозненский клуб на правах аренды до конца сезона-2021/22 с правом выкупа.

Карапузов перебрался в «Динамо» в августе 2019 года и с тех пор провёл 10 матчей за основную команду бело-голубых и 8 игр за «Динамо-2». Во второй половине прошлого сезона выступал на правах аренды за «Тамбов».

Также ранее сообщалось, что «Ахмат» выкупит у «Спартака» одного из хавбеков.

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протон1
протон1
вчера в 18:26
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stanichnik
stanichnik
вчера в 15:12
Эту аренду уже и Динамо, и Ахмат официально подтверждали.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:21
Пусть там и остаётся! Удачи!
баск
баск
вчера в 14:09
И это большая удача, что в РПЛ нашёлся клуб, взявший его в платную аренду, да ещё на целый сезон.

Владик- игрок глубоко заурядный и при отмене лимита, если таковая произойдёт, одним из первых окажется в низших лигах.
Просто пока ещё молодой фланговый бегунок-паспортист, других плюсов нет. Зато навалом минусов. Слабая техника, мыслей никаких, пОля и партнёров не видит, удар практически отсутствует.

Если вдруг ещё и приживётся в Ахмате (удачи парню с этим)- будет совсем хорошо, т.к. Динамо стоило бы расстаться с ним, как это ни печально.
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:21
как отдало так и заберут когда понадобится.
drug01
drug01
вчера в 12:54
Удачных игр и побед
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 12:43
Может в Ахмате у парня лучше получится??? Будем посмотреть.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 12:41
Удачи!!!
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