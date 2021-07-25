«Динамо» отдало Карапузова в аренду «Ахмату»

Полузащитник «Динамо» перешел в «Ахмат», сообщает пресс-служба московского клуба.

21-летний хавбек перешел в грозненский клуб на правах аренды до конца сезона-2021/22 с правом выкупа.

Карапузов перебрался в «Динамо» в августе 2019 года и с тех пор провёл 10 матчей за основную команду бело-голубых и 8 игр за «Динамо-2». Во второй половине прошлого сезона выступал на правах аренды за «Тамбов».

Также ранее сообщалось, что «Ахмат» выкупит у «Спартака» одного из хавбеков.