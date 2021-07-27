«Манчестер Юнайтед» подпишет Варана на следующей неделе

По данным AS, защитник «Реала» Рафаэль Варан близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».
Официальный переход состоится на следующей неделе. Это связано с тем, что Варану предстоит еще пройти обязательный пятидневный карантин после прибытия в Англию.
Клубы между собой уже согласовали трансфер. Ранее стало известно, какую сумму выручит со сделки «Реал».
Возможно он и деградировал,как и вся команда,но возраст у него еще смешной для защитника
Возможно он и деградировал,как и вся команда,но возраст у него еще смешной для защитника
https://www.youtube.com/watch?v=WHemereSlgM