«Манчестер Юнайтед» подпишет Варана на следующей неделе

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27 июля 2021, 16:02

По данным AS, защитник «Реала» близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

Официальный переход состоится на следующей неделе. Это связано с тем, что Варану предстоит еще пройти обязательный пятидневный карантин после прибытия в Англию.

Клубы между собой уже согласовали трансфер. Ранее стало известно, какую сумму выручит со сделки «Реал».