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«Манчестер Юнайтед» подпишет Варана на следующей неделе

27 июля 2021, 16:02

По данным AS, защитник «Реала» Рафаэль Варан близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

Официальный переход состоится на следующей неделе. Это связано с тем, что Варану предстоит еще пройти обязательный пятидневный карантин после прибытия в Англию.

Клубы между собой уже согласовали трансфер. Ранее стало известно, какую сумму выручит со сделки «Реал».

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Все комментарии
протон1
протон1
27 июля в 22:58
Удачи Рафаэлю и спасибо за всё, конечно, но как болельщик Реала я даже скорее рад. Варан был очень нестабилен последние два года, особенно без Серёжи под боком. Связка Алаба-Милитао даже понадёжнее выглядит и молодому бразильцу открывает все возможности. Но буду только рад, если у Варана получится, он большой профи и человек вроде неплохой.
juvenale
juvenale ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
27 июля в 22:57, ред.
Виктор Вальдес брал ЧМ?)
Возможно он и деградировал,как и вся команда,но возраст у него еще смешной для защитника
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ juvenale (раскрыть)
27 июля в 22:43
Ну ЧМ и Виктор Вальдес брал ,это не говорит о том что он супер вратарь ))) Также не забывай игроки как и прогрессируют ,так и деградируют,и Варан из тех кто деградировал
juvenale
juvenale ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
27 июля в 21:36
ну да просто так Чм брал и пару лч)
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ 88_DEIVID (раскрыть)
27 июля в 21:19
А зачем болельщикам Реала искать опровдания ? Ну забьет и забьет дальше что ?
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ juvenale (раскрыть)
27 июля в 21:18
Да он не такой уж хороший защитник
Леха Малышев
Леха Малышев
27 июля в 21:14
Продают Варана, отпустили Рамоса, взяли только Алабу. Кто будет играть в защите? Начо и Милитао? Допустим один травмировался, другой из-за перебора желтых пропускает матч. Старый маразматик Перес выйдет на поле в таком случае?. Справа вечно травмированный Карвахаль и тупой хрустальный бегунок одриосола. В прошлом сезоне они были травмированы. Если начо будет играть в центре, а эта парочка в лазарете, то Лукас Васкес будет играть справа без замен. Центральные защитники тоже. Ну и слева Менди и старый толстый Марсело. В общем Перес очнись - ты с..ешь! Надежда только на нового физиотерапевта.
juvenale
juvenale
27 июля в 19:51
отличный трансфер,но я не понимаю как Реал мог его упустить
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
27 июля в 19:02
легенда Сити
swed27
swed27
27 июля в 16:50
Все-таки Варан зря покинул королевский клуб
mihaluch
mihaluch
27 июля в 16:26
Конечно это сильный игрок но усилит ли он МЮ.
allemz
allemz
27 июля в 16:15, ред.
C диким нетерпением ждем этого топчика, Стретфорд заслужил нового "героя", чего уж там, все остальные 19 команд АПЛ сутками не спят, ожидая этот мега-трансфер)))
88_DEIVID
88_DEIVID
27 июля в 16:15
Вот интересно, какие оправдания будут у болел Реала, если вдруг Месси им забьёт в следующем сезоне? Наверное, как-то так: Мы отпустили Рамоса и продали Варана, а теперь у нас играют такие бездари как Милитао и Алаба.
КЭТиК
КЭТиК
27 июля в 16:08
Похоже все стороны удовлетворены.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 июля в 16:04
Недолго осталось ждать...
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