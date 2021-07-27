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Холанд: «„Челси“? 175 млн — это слишком много за одного футболиста»

27 июля 2021, 15:58

Нападающий «Боруссии» Д Эрлинг Холланд прокомментировал слухи, что им интересуется «Челси».

До вчерашнего дня я месяц не разговаривал со своим агентом.

«Челси»? Надеюсь, что это всего лишь слухи, 175 млн евро — это очень большие деньги за одного футболиста.

Ранее стала известна зарплата, которую «Челси» готов платить Холанду.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 06:10
да уж, многовато
протон1
протон1
27 июля в 22:59
Холлан : если Челси хочет меня пусть выкладывают 175 миллионов . Да это огромные бабки , но как я знаю состяние Абрамовича 15 миллиардов . ))
Леха Малышев
Леха Малышев ответ УЕСКА (раскрыть)
27 июля в 21:06
Лигу Чемпионов выиграли. Вернер правда в основном мазал. Хотя на длинной дистанции, если пенсы в хотят взять АПЛ, нужно качечественное усиление атаки
311
311
27 июля в 20:47
Может ещё и яхту на него переписать?)
УЕСКА
УЕСКА
27 июля в 19:18
Челси нужен Холланд так что они вполне могут заплатить за него такие деньги. С Вернером в нападении они много не выиграют а Холланд как раз тот игрок который способен сделать их команду еще сильнее.
juvenale
juvenale
27 июля в 18:33
с ворованных денег не много)
ЮЗИК
ЮЗИК
27 июля в 17:41
Разумное решение
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
27 июля в 17:29
Холланд сам понимает, что это абсурд.
Ironigor
Ironigor ответ STVA 1 (раскрыть)
27 июля в 17:03
В безумном мире всё может быть.
Но я верю в адекватность Ромы всё таки. )
Ozabot
Ozabot
27 июля в 17:02
Аха, а 20 миллионов Райоле и столько же папе комиссионных это так, мелочи, да?
Q-J-G
Q-J-G
27 июля в 17:01
О, как! Кто-нибудь верит в то, что Холланд не знал о том, что его ценник в 175 млн евро?!

Оказывается, он об этом узнал только вчера...со слов самого же Холанда... Хотели развести на 175 млн, увидев, что без шансов, даже Абрамович отказался, теперь на попятную, это всё агент, я ничего не знал... Весь футбольный мир знал, что у Холанда ценник в 175 млн, только Холанд не знал... Мало того, что жадный, но ещё и лицемер, к тому же хитрый...

Рановато "зазвездился", тем более, что пока игрок одной команды, который ничем особым не выделяется в играх за сборную... Пора "спуститься с небес" и играть, доказывать игрой, в первую очередь игрой за сборную, что он действительно топ-игрок, а не "спать и думать", как подороже себя продать...
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
27 июля в 16:59
Я лично не удивлюсь если тот же Реал купит Мбаппе а Челси Холланда! Спрос рождает предложение!
Посмотрим!
Ironigor
Ironigor ответ azkan (раскрыть)
27 июля в 16:57
Да как ты сам заметил, он вообще не нужен в команде.
По мне я например тоже против его прихода .
azkan
azkan ответ Ironigor (раскрыть)
27 июля в 16:52
Думаю в этом вопросе все зависит от Тухеля. Если он ОЧЕНЬ хочет Холланда, тогда РА может и купит его, деньги здесь будут играть не первую роль.
А Тухелю этого по моему не нужно. Тогда многое нужно поменять и продать тоже)
Да молодой игрок с огромной зарплатой, ничего не выигрывавший и ничего добившийся, вряд ли повлияет положительно в раздевалке.
Все может быть. Посмотрим.
Ironigor
Ironigor
27 июля в 16:33
Я вообще удивлён во первых этой сумме 175 лямов 💰 , это с небо или с фантазии какого-то человека взятая цифра??? Что показывает Холанд, чтобы за него кто либо мог заплатить эту огромную сумму учитывая сегодняшние реалии в мире. Холанд пока что показывает игру внутри одного взятого клуба и ВСЁ !!! А игру которую он показывает в сборной, кто нибудь вообще заметил этого золотого мальчика в сборной??? Он даже не смог отличиться играя за свою сборную, а игра в сборной это и есть лакмусовая бумага, его качества и мастерства. Пока что Холанд показал себя только как игрок одной команды. И покупать такого игрока за такие деньги 💰 я считаю это безумие. И не думаю что Абрамович, будучи успешным бизнесменом и футбольным функционером много лет ,уж точно знает цену деньгам и не обоснованным тратам и покупкам.
Неверю то что хоть кто-то пойдёт на это . Но можно только высказать уважение агенту Холанда который свой продукт хочет впарить со свистом , а вот получится или нет будем делать посмотреть !!! Всем Добра !!!
shlomo
shlomo
27 июля в 16:25
И все останется на уровне слухов
88_DEIVID
88_DEIVID
27 июля в 16:09
Ничего страшного, у Челси есть деньги.
allemz
allemz
27 июля в 16:09
Нассер катается по полу от смеха
ДАША Д
ДАША Д
27 июля в 16:06
В итоге переход состоится.
Cat01
Cat01
27 июля в 16:00
Вот загнули... Дорого
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