Холанд: «„Челси“? 175 млн — это слишком много за одного футболиста»

Нападающий «Боруссии» Д прокомментировал слухи, что им интересуется «Челси».

До вчерашнего дня я месяц не разговаривал со своим агентом.

«Челси»? Надеюсь, что это всего лишь слухи, 175 млн евро — это очень большие деньги за одного футболиста.