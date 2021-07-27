Холанд: «„Челси“? 175 млн — это слишком много за одного футболиста»

Нападающий «Боруссии» Д Эрлинг Холланд прокомментировал слухи, что им интересуется «Челси».
До вчерашнего дня я месяц не разговаривал со своим агентом.
«Челси»? Надеюсь, что это всего лишь слухи, 175 млн евро — это очень большие деньги за одного футболиста.
Ранее стала известна зарплата, которую «Челси» готов платить Холанду.
Неверю то что хоть кто-то пойдёт на это . Но можно только высказать уважение агенту Холанда который свой продукт хочет впарить со свистом , а вот получится или нет будем делать посмотреть !!! Всем Добра !!!
Неверю то что хоть кто-то пойдёт на это . Но можно только высказать уважение агенту Холанда который свой продукт хочет впарить со свистом , а вот получится или нет будем делать посмотреть !!! Всем Добра !!!
Оказывается, он об этом узнал только вчера...со слов самого же Холанда... Хотели развести на 175 млн, увидев, что без шансов, даже Абрамович отказался, теперь на попятную, это всё агент, я ничего не знал... Весь футбольный мир знал, что у Холанда ценник в 175 млн, только Холанд не знал... Мало того, что жадный, но ещё и лицемер, к тому же хитрый...
Рановато "зазвездился", тем более, что пока игрок одной команды, который ничем особым не выделяется в играх за сборную... Пора "спуститься с небес" и играть, доказывать игрой, в первую очередь игрой за сборную, что он действительно топ-игрок, а не "спать и думать", как подороже себя продать...
Оказывается, он об этом узнал только вчера...со слов самого же Холанда... Хотели развести на 175 млн, увидев, что без шансов, даже Абрамович отказался, теперь на попятную, это всё агент, я ничего не знал... Весь футбольный мир знал, что у Холанда ценник в 175 млн, только Холанд не знал... Мало того, что жадный, но ещё и лицемер, к тому же хитрый...
Рановато "зазвездился", тем более, что пока игрок одной команды, который ничем особым не выделяется в играх за сборную... Пора "спуститься с небес" и играть, доказывать игрой, в первую очередь игрой за сборную, что он действительно топ-игрок, а не "спать и думать", как подороже себя продать...