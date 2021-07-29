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Новый контракт Бензема с «Реалом» будет рассчитан до лета 2023 года

вчера, 21:07

Руководство «Реала» намерено продлить контракт с форвардом команды Каримом Бензема.

Планируется, что договор будет рассчитан до лета 2023 года.

Сегодня пресс-служба «сливочных» объявила о продлении контракта с защитником команды.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:22
Они уже срослись между собой
1bear
1bear
вчера в 22:19
ещё год поиграет и на продажу...
протон1
протон1
вчера в 22:12
Карим Бензема - верный и истинный мадридист!
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:50
Карим заслужил продление
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 21:45
Игрок, который своей игрой, преданностью "Реалу", заслуживает продление контракта.
Лучший игрок на Евро-2020 в составе сборной Франции, жаль только, что другие не поддержали его на должном уровне...
drug01
drug01
вчера в 21:38
Не большой срок.... Удачи!
shlomo
shlomo
вчера в 21:27
ну хоть как то
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:27
Чтобы продать куда-нибудь в Турцию.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:21
Легенда клуба. Человек, который старается несмотря ни на что. Вернул своё право выступать за сборную Франции. Показал Мбаппе, кто там папа, а кто щенок.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 21:09
Хороший у него контракт
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