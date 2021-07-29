Новый контракт Бензема с «Реалом» будет рассчитан до лета 2023 года

Руководство «Реала» намерено продлить контракт с форвардом команды Каримом Бензема.
Планируется, что договор будет рассчитан до лета 2023 года.
Сегодня пресс-служба «сливочных» объявила о продлении контракта с защитником команды.
Руководство «Реала» намерено продлить контракт с форвардом команды Каримом Бензема.
Планируется, что договор будет рассчитан до лета 2023 года.
Сегодня пресс-служба «сливочных» объявила о продлении контракта с защитником команды.
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