Агент Джикии: «По срокам контракта со „Спартаком“ мы договорились»

Вадим Шпинёв, агент защитника «Спартака» , рассказал о переговорах по новому контракту своего клиента.

Всё в порядке. Надеюсь, что в ближайшее время новый договор между Джикией и «Спартаком» будет подписан. Идёт конструктивное общение между мной и руководством клуба.

Нужно прояснить некоторые вещи, которые происходят в «Спартаке»: руководством клуба принята и утверждена концепция развития на ближайший год. В соответствии с ней контракт футболиста должен содержать фиксированную заработную плату и систему бонусов. С помощью этой системы бонусов игроки могут зарабатывать больше за счёт успешных результатов.

По срокам контракта мы договорились. Сейчас мы как раз обсуждаем фиксированную зарплату и бонусную составляющую. Правда ли, что Джикии предложили меньшую фиксированную зарплату, чем было? Нет, это неправда.