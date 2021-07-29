Агент Джикии: «По срокам контракта со „Спартаком“ мы договорились»

Вадим Шпинёв, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, рассказал о переговорах по новому контракту своего клиента.
Всё в порядке. Надеюсь, что в ближайшее время новый договор между Джикией и «Спартаком» будет подписан. Идёт конструктивное общение между мной и руководством клуба.
Нужно прояснить некоторые вещи, которые происходят в «Спартаке»: руководством клуба принята и утверждена концепция развития на ближайший год. В соответствии с ней контракт футболиста должен содержать фиксированную заработную плату и систему бонусов. С помощью этой системы бонусов игроки могут зарабатывать больше за счёт успешных результатов.
По срокам контракта мы договорились. Сейчас мы как раз обсуждаем фиксированную зарплату и бонусную составляющую. Правда ли, что Джикии предложили меньшую фиксированную зарплату, чем было? Нет, это неправда.
Ранее стало известно об интересе к Джикии со стороны топ-клуба Российской Премьер-Лиги.
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А вот это очень грамотно и правильно!
И для игроков мотивация играть лучше, выкладываться в каждом матче и зарабатывать больше. Иначе никаких стимулов.
17-летние пацаны из дублей уже имеют жилье в Москве и автомобили. К чему им стремиться? А тут стимул будет!
___________________________________
А вот это очень грамотно и правильно!
И для игроков мотивация играть лучше, выкладываться в каждом матче и зарабатывать больше. Иначе никаких стимулов.
17-летние пацаны из дублей уже имеют жилье в Москве и автомобили. К чему им стремиться? А тут стимул будет!