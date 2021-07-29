ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Агент Джикии: «По срокам контракта со „Спартаком“ мы договорились»

вчера, 12:47

Вадим Шпинёв, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, рассказал о переговорах по новому контракту своего клиента.

Всё в порядке. Надеюсь, что в ближайшее время новый договор между Джикией и «Спартаком» будет подписан. Идёт конструктивное общение между мной и руководством клуба.

Нужно прояснить некоторые вещи, которые происходят в «Спартаке»: руководством клуба принята и утверждена концепция развития на ближайший год. В соответствии с ней контракт футболиста должен содержать фиксированную заработную плату и систему бонусов. С помощью этой системы бонусов игроки могут зарабатывать больше за счёт успешных результатов.

По срокам контракта мы договорились. Сейчас мы как раз обсуждаем фиксированную зарплату и бонусную составляющую. Правда ли, что Джикии предложили меньшую фиксированную зарплату, чем было? Нет, это неправда.

Ранее стало известно об интересе к Джикии со стороны топ-клуба Российской Премьер-Лиги.

Все новости
Слухи«Ньюкасл» собирается продлить контракт с главным тренером
Сегодня, 15:24 Комментарии1
ОфициальноЭкс-игрок «Сочи» Рами расторг контракт с «Боавиштой»
Сегодня, 02:06 Комментарии5
СлухиНовый контракт Бензема с «Реалом» будет рассчитан до лета 2023 года
Вчера, 21:07 Комментарии10
Официально«Боруссия» Дортмунд объявила о продлении контракта с Дахудом
Вчера, 16:18 Комментарии5
Официально«Реал» объявил о продлении контракта с Карвахалем
Вчера, 15:01 ВидеоКомментарии6
Григалава: «Я не знаю, почему „Арсенал“ не продлил со мной контракт»
Вчера, 09:16 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 19:07
Ну ну, осталась сущая фигня, по зарплате договориться.
протон1
протон1
вчера в 19:00
Пока Зарема не подтвердит, не поверю
mat73
mat73
вчера в 17:07
Все нормально, есть консенсус ! )))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 16:10
Джикия слишком переоценён
particular
particular
вчера в 15:44
Наверняка во время заявления в голосе агента ощущалась дрожь волнения... Как бы в этой концепции распределения ресурсов, не уменьшилась его агентская непростая доля..:))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:22
До согласия еще далеко.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 14:39
Хотелось бы. Берите пример с ЦСКА, там ценят своих игроков.
berda2003
berda2003
вчера в 14:15
    Константин Белых
    Константин Белых
    вчера в 13:43
    Наконец то костяк собирается.
    makkie
    makkie
    вчера в 13:41, ред.
    контракт футболиста должен содержать фиксированную заработную плату и систему бонусов. С помощью этой системы бонусов игроки могут зарабатывать больше за счёт успешных результатов.
    ___________________________________

    А вот это очень грамотно и правильно!
    И для игроков мотивация играть лучше, выкладываться в каждом матче и зарабатывать больше. Иначе никаких стимулов.
    17-летние пацаны из дублей уже имеют жилье в Москве и автомобили. К чему им стремиться? А тут стимул будет!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 13:11
    Нормально. Этот парень прижился в Спартаке, это его команда. От добра добра не ищут. Тем более он прибавляет в игре.
    Cat01
    Cat01
    вчера в 12:51
    Очень хорошо все будет так
    drug01
    drug01
    вчера в 12:51
    Очень рад это слышать
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100