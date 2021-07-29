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Григалава: «Я не знаю, почему „Арсенал“ не продлил со мной контракт»

вчера, 09:16

Защитник Гиа Григалава рассказал о ситуации с контрактом с тульским «Арсеналом».

Почему со мной не продлили контракт? Я не знаю, почему так вышло. Значит, я не подхожу команде. Это нужно спросить у руководства. Я был уверен, что продлят, что я останусь.

Были на это предпосылки и разговоры. Для меня стало неожиданностью, что со мной не продлились. Разговаривал с руководством по ходу сезона — тогда они сказали, что мой контракт в конце сезона будет продлен. Сезон закончился, мы ушли в отпуск. Со мной так никто и не связался.

Ранее Григалава рассказал, где хочет продолжить карьеру.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 22:15
Столько раз подводил командой своими поступками и ещё удивляется
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 13:37
Значит не нужен.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:02
Значит не твоё это!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:29
Наверное слишком много просил по зарплате.
minai
minai
вчера в 09:52
Лишний вес.
beefs
beefs
вчера в 09:43
очень жаль, но такова жизнь спортивная...
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:27
Значит не судьба
David Young
David Young
вчера в 09:25
Неприятная ситуация, но такое случается, причём не только в футболе.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:24
Так иногда случается...
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