Григалава: «Я не знаю, почему „Арсенал“ не продлил со мной контракт»

Защитник рассказал о ситуации с контрактом с тульским «Арсеналом».

Почему со мной не продлили контракт? Я не знаю, почему так вышло. Значит, я не подхожу команде. Это нужно спросить у руководства. Я был уверен, что продлят, что я останусь.

Были на это предпосылки и разговоры. Для меня стало неожиданностью, что со мной не продлились. Разговаривал с руководством по ходу сезона — тогда они сказали, что мой контракт в конце сезона будет продлен. Сезон закончился, мы ушли в отпуск. Со мной так никто и не связался.