Пресс-служба «Боруссии» Дортмунд объявила о продлении контракта с полузащитником .

Новое соглашение футболиста будет действовать до лета 2023 года.

He's back for Mo'! ✅



Borussia Dortmund and Mahmoud Dahoud have agreed to a contract renewal that will extend to 2023! ✍️ pic.twitter.com/RaOFBHpCZq