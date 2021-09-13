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Сульшер: «Не могу исключить, что Роналду будет оставаться на скамейке»

13 сентября 2021, 10:15

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер заявил, что место в стартовом составе Криштиану Роналду не является стопроцентным. Португалец отметился дублем в своём первом матче после возвращения в манчестерский клуб.

Может ли Роналду остаться на скамейке запасных? Не могу исключить этого. Ему 36 лет, Мэйсону Гринвуду — 19. Я должен давать игровое время и 19-летнему игроку, и 36-летнему футболисту.

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Все комментарии
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ УЕСКА (раскрыть)
14 сентября в 15:45
После перехода Роналду ещё 2 года становились чемпионами .Куда хуже ? Например 5 место
Генадий Павлович
Генадий Павлович
14 сентября в 09:10
Тут тогда придется самому место тренера отдать Роналду чтобы Гринвуд играл...)
Генадий Павлович
Генадий Павлович
14 сентября в 09:09
Нарывается на неприятности...
Brooklyn888
Brooklyn888
13 сентября в 19:10
Каждый должен бороться за свое место , Сульшер прав !
УЕСКА
УЕСКА ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
13 сентября в 18:09
4 место заняли в прошлом сезоне. Куда уж хуже? А до прихода Роналду каждый год становились чемпионами.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
13 сентября в 17:16
Отдых давать ему конечно нужно будет. Но пока он запредельно мотивирован, он должен быть на поле.
SonicStar
SonicStar ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
13 сентября в 17:06
Больше 30 минут против Удинезе отыграл, это крохи? Если он такой тащер, то за полчаса мог бы чём-то полезным отметиться
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
13 сентября в 16:05
Конечно пропустит 8-10 игр во всех турнирах (АПЛ, кубок Англии, Кубок Лиги, ЛЧ) по различным причинам (перебор карточек, мелкие травмы или просто погреться на золотом песочке у себя на Родине), но уже пол-мира знает кто теперь хозяин там.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ УЕСКА (раскрыть)
13 сентября в 15:48
Он все три матча не играл ,те крохотные минуты в первом матче не в счёт .Конечно посмотрим что в конце сезона будет ,и если хуже выступит Юве ,то спросим с таких как ты ,которые говорили что это он во всем виноват )))
УЕСКА
УЕСКА ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
13 сентября в 15:39
В этом сезоне Ювентус сыграл без Роналду только 2 матча. Погоди пока делать выводы. Посмотрим в конце сезона где окажется Ювентус. Может вообще лигу выиграет.
1bear
1bear
13 сентября в 14:41
...конечно,когда играют на кубок и других менее значимых матчей
протон
протон
13 сентября в 14:10
Естественно, что он будет оставаться в запасе. Когда-то сам Роналду об этом попросит, когда-то Сульшер так решит, он тренер. Криштиану в отличной форме, даст фору многим молодым, но на дистанции возраст все равно будет давать о себе знать в плане восстановления. Поэтому тут ничего страшного нет и для Роналду тоже, он и сам это знает.
Борислaв
Борислaв
13 сентября в 13:00
Тренеру виднее
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
13 сентября в 12:40
«Исключив какой-то вариант, можно и потерять ключ к успеху».
pele1981
pele1981
13 сентября в 12:24
Смотря кто в какой форме будет находиться)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
13 сентября в 12:17
Кстати я ошибся, ни одной победы.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
13 сентября в 12:15
Рекорды приходят от игры, не будет играть или плохо будет играть о каких рекордах может идти речь а Рон всем уже доказал, что он профессионал, тот же Ювентус в этом сезоне без него не одержал ни одной убедительной победы.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
13 сентября в 12:11
Рону может это не понравиться да и Сульшер лукавит зачем машиму по забиванию голов держать на лавочке.
Остапчук 67
Остапчук 67
13 сентября в 11:24
Расставил точки над и...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
13 сентября в 11:23
Всё правильно говорит. Тем более что Рона подписали, чтоб врагу не достался.
112910415
112910415
13 сентября в 11:03
как бы проблемы не начались у тренера ...
Ironigor
Ironigor
13 сентября в 10:53
Сульшер: «Не могу исключить, что Роналду будет оставаться на скамейке» !)
Это видимо цитата Сульшера для КВН !!!)))
Уж больно дорогая игрушка для скамейки !!!
galem72
galem72
13 сентября в 10:45, ред.
Помимо распределения игрового времени, нужно ещё и тренировать коллектив. Последнее у норвега не выходит никак.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
13 сентября в 10:45
Да Ювентус больше всех в этом убедился ,особенно когда он ушел ,так убедились что без него просто напросто обо...рались
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 сентября в 10:28
Очень правильно рассуждает. Интересы команды должны быть на первом месте для тренера, и для игрока тоже.
А то Рон сейчас подгре6ёт под себя и пенальти, и штрафные, и игровое время.
Ему главное побить все рекорды, команда ему побоку. Ювентус в этом убедился.
И будет хорошо, если норвежцу удастся поставить Пеналду на место...
sihafazatron
sihafazatron
13 сентября в 10:28
Рыбак из себя тренера строит))
Бак5
Бак5
13 сентября в 10:27
Ша Роналду истерику закатит
ОПС
ОПС
13 сентября в 10:24
Все правильно.
ЮЗИК
ЮЗИК
13 сентября в 10:20
Норвежец показал кто в доме хозяин
ДСА
ДСА
13 сентября в 10:17
Не для этого его брали, что бы мариновать на скамейке запасных.
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