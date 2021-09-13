Сульшер: «Не могу исключить, что Роналду будет оставаться на скамейке» !)

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер заявил, что место в стартовом составе Криштиану Роналду не является стопроцентным. Португалец отметился дублем в своём первом матче после возвращения в манчестерский клуб.
Может ли Роналду остаться на скамейке запасных? Не могу исключить этого. Ему 36 лет, Мэйсону Гринвуду — 19. Я должен давать игровое время и 19-летнему игроку, и 36-летнему футболисту.
Это видимо цитата Сульшера для КВН !!!)))
Уж больно дорогая игрушка для скамейки !!!
Это видимо цитата Сульшера для КВН !!!)))
Уж больно дорогая игрушка для скамейки !!!
А то Рон сейчас подгре6ёт под себя и пенальти, и штрафные, и игровое время.
Ему главное побить все рекорды, команда ему побоку. Ювентус в этом убедился.
И будет хорошо, если норвежцу удастся поставить Пеналду на место...
А то Рон сейчас подгре6ёт под себя и пенальти, и штрафные, и игровое время.
Ему главное побить все рекорды, команда ему побоку. Ювентус в этом убедился.
И будет хорошо, если норвежцу удастся поставить Пеналду на место...