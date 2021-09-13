Румменигге — о победе 8:2 над «Барселоной»: «Думали, что мы во сне»

Бывший генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге вспомнил о победе мюнхенского клуба над «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов. В скором времени командам предстоит сыграть на групповой стадии нынешнего розыгрыша ЛЧ .

Это было безумно. Мы все думали, что мы во сне и собираемся проснуться в какой-то момент. Но нет. Думаю, я никогда больше не испытаю ничего подобного. Наша команда была в трансе. И эта игра помогла ему поверить в то, что мы можем выиграть Лигу чемпионов. То, что Ханси Флик и наша команда сделали в Лиссабоне, было исключительным.