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Румменигге — о победе 8:2 над «Барселоной»: «Думали, что мы во сне»

13 сентября 2021, 09:14
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 8Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Бывший генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге вспомнил о победе мюнхенского клуба над «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов. В скором времени командам предстоит сыграть на групповой стадии нынешнего розыгрыша ЛЧ.

Это было безумно. Мы все думали, что мы во сне и собираемся проснуться в какой-то момент. Но нет. Думаю, я никогда больше не испытаю ничего подобного. Наша команда была в трансе. И эта игра помогла ему поверить в то, что мы можем выиграть Лигу чемпионов. То, что Ханси Флик и наша команда сделали в Лиссабоне, было исключительным.

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
13 сентября в 15:54
Вы были во сне, а Барса не воскрес.
протон
протон
13 сентября в 14:37
Матч был, конечно, на века
stanichnik
stanichnik
13 сентября в 14:24
Скорее это игроки Барсы находились в трансе.
Рaтмир
Рaтмир
13 сентября в 13:09
Главное во время проснуться...:)
112910415
112910415
13 сентября в 11:15
волшебный сон
2zyk2yb54t78
2zyk2yb54t78
13 сентября в 10:38
Неплохо бы повторить этот сон
Остапчук 67
Остапчук 67
13 сентября в 10:17
Растоптали самолюбие гнома
амурец
амурец
13 сентября в 10:15
конечно во сне, если бы проснулись, то счёт голам Барселоне был бы двузначным
Zenit_84
Zenit_84
13 сентября в 09:38
Веселенький был матч
ДСА
ДСА
13 сентября в 09:17
Тут есть что приятное вспомнить.
drug01
drug01
13 сентября в 09:15
Хороший Сон
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