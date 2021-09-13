Ротен: «Серхио Рамос — плохое подписание для ПСЖ»

Бывший футболист ПСЖ Жером Ротен высказался о травмах защитника Серхио Рамоса, который всё ещё не дебютировал в составе парижан.
С момента его перехода в ПСЖ он всё время лечится. Травма камбаловидной мышцы в конце вашей карьеры — это ужасно, потому что вы редко сможете вылечить её должным образом. Как он собирается играть с повторяющейся травмой голени?
Когда Серхио Рамос перешёл в ПСЖ, мы все сказали, что он собирается изменить менталитет в раздевалке, но на данный момент этого не происходит. Ему придется больше помогать команде на поле. Иначе этот переход был бесполозным. Действительно ли Кимпембе или Маркиньос сейчас уступают Рамосу на индивидуальном уровне? Ответ очень прост: нет. На данный момент у меня сложилось впечатление, что Серхио Рамос — плохое подписание для ПСЖ.
А вов второстепенных играх и без него справятся.
А вов второстепенных играх и без него справятся.