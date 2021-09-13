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Ротен: «Серхио Рамос — плохое подписание для ПСЖ»

13 сентября 2021, 09:27

Бывший футболист ПСЖ Жером Ротен высказался о травмах защитника Серхио Рамоса, который всё ещё не дебютировал в составе парижан.

С момента его перехода в ПСЖ он всё время лечится. Травма камбаловидной мышцы в конце вашей карьеры — это ужасно, потому что вы редко сможете вылечить её должным образом. Как он собирается играть с повторяющейся травмой голени?

Когда Серхио Рамос перешёл в ПСЖ, мы все сказали, что он собирается изменить менталитет в раздевалке, но на данный момент этого не происходит. Ему придется больше помогать команде на поле. Иначе этот переход был бесполозным. Действительно ли Кимпембе или Маркиньос сейчас уступают Рамосу на индивидуальном уровне? Ответ очень прост: нет. На данный момент у меня сложилось впечатление, что Серхио Рамос — плохое подписание для ПСЖ.

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Все комментарии
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
14 сентября в 02:04
В свои лучшие годы Ротен сам кого угодно мог укладывать
Землянин
Землянин
13 сентября в 17:54
Удачно для Реала оказалось не продление контракта с Рамосом 🎃
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
13 сентября в 17:15
Ротен давно мед институт окончил? После завершения карьеры? На поле таких как он Рамос пачками укладывал и затыкал.
112910415
112910415
13 сентября в 13:21
похоже на то
idres
idres
13 сентября в 13:07
Рано говорить об этом
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
13 сентября в 11:55
Ну уж точно даже трамвированный Рамос лучше чем здоровый Кимпембе. Зачем его держат вообще не понимаю. Ещё и в сборной основной, хотя он тот ещё привозчик
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
13 сентября в 11:35
Это не так. Даже если Рамос не будет играть стабильно, все равно он тот игрок, который в важных матчах, на последних секундах может забивать. Они его приобрели не потому что он на уровне ван Дейка(прямо сейчас), а из-за его лидерских качеств. Вспомните сколько раз он тащил Реала Мадрида в следующий раунд или в финал. Вот он именно такой игрок. Я не согласен с ним.
ДАША Д
ДАША Д
13 сентября в 10:16
Главное, что бы в нужном матче хорошо сыграл.
А вов второстепенных играх и без него справятся.
sv_1969
sv_1969
13 сентября в 10:10
Пока Серега только лечится
Против ЦСКА
Против ЦСКА
13 сентября в 10:09
Это реально ошибка
shlomo2
shlomo2
13 сентября в 09:37
Посмотрим, пока рано говорить...
swed27
swed27
13 сентября в 09:32
Время покажет чем проявит себя Рамос в новом для себя клубе
ОПС
ОПС
13 сентября в 09:30
Нечего встревать куда не надо.
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