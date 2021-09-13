Ротен: «Серхио Рамос — плохое подписание для ПСЖ»

Бывший футболист ПСЖ высказался о травмах защитника , который всё ещё не дебютировал в составе парижан.

С момента его перехода в ПСЖ он всё время лечится. Травма камбаловидной мышцы в конце вашей карьеры — это ужасно, потому что вы редко сможете вылечить её должным образом. Как он собирается играть с повторяющейся травмой голени?