Моуриньо — о тысячном матче: «Я всем соврал! Я ужасно боялся проиграть!»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал победу в матче 3-го тура Серии А против «Сассуоло» (2:1). Эта игра стала для португальского специалиста тысячной в тренерской карьере.
Я всем соврал! Я уже несколько дней говорил команде, что эта тысячная игра не важна для меня… Но я ужасно боялся проиграть! К счастью, мы победили, и сегодня я бегал как ребенок, потому что я чувствовал себя на 12 лет, а не на 58.
Рому с победой, Сассуоло респект за игру.
Всем здоровья.
Рому с победой, Сассуоло респект за игру.
Всем здоровья.