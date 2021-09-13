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Моуриньо — о тысячном матче: «Я всем соврал! Я ужасно боялся проиграть!»

13 сентября 2021, 00:43
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)2 : 1Логотип футбольный клуб СассуолоСассуолоМатч завершен

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал победу в матче 3-го тура Серии А против «Сассуоло» (2:1). Эта игра стала для португальского специалиста тысячной в тренерской карьере.

Я всем соврал! Я уже несколько дней говорил команде, что эта тысячная игра не важна для меня… Но я ужасно боялся проиграть! К счастью, мы победили, и сегодня я бегал как ребенок, потому что я чувствовал себя на 12 лет, а не на 58.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
13 сентября в 17:14
Жаль , не посмотрел этот матч. Молодец, Моур. Может с Ромой что-то и выйдет у него.
Ислам0926
Ислам0926
13 сентября в 10:46
Голевой победный кто о дал наш Шома
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
13 сентября в 08:34
Я рад за Жозика, было бы обидно проиграть в таком юбилейном матче.
КЭТиК
КЭТиК
13 сентября в 08:22
А еще совсем молодой....
ДСА
ДСА
13 сентября в 08:16
Соперник был достойный.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
13 сентября в 08:04
Все мы люди.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 сентября в 08:03
Выиграл и хорошо!
ЮЗИК
ЮЗИК
13 сентября в 07:58
Жозе стареет, стал сентиментальным
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
13 сентября в 07:51
Тысяча матчей это огромное достижение, до которого не каждый способен добраться.
Cat01
Cat01
13 сентября в 07:33
Тактика тренера сработала
shlomo
shlomo
13 сентября в 07:33
Хорошая игра получилась...
zooveterinar
zooveterinar ответ STVA 1 (раскрыть)
13 сентября в 07:30
Скоро начнет команду грязью обливать,немножко вот подзависнут,по игре!!
zooveterinar
zooveterinar ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
13 сентября в 07:28
Уже один сидит в думе,по времени как мовзолей,только в перед ногами вынесут,медведя!!!
zooveterinar
zooveterinar ответ stanichnik (раскрыть)
13 сентября в 07:24
Да он ,по-ходу жадный еще!!!!
stanichnik
stanichnik
13 сентября в 07:14
Надо бы проставиться по случаю круглой цифры.
Leha-ha50
Leha-ha50
13 сентября в 07:11
Игра была на разрыв.
Остапчук 67
Остапчук 67
13 сентября в 07:09
Опять эти истории
Октябрь 1917
Октябрь 1917
13 сентября в 07:06
В случае поражения уже назвал бы виновных
Василий 50
Василий 50
13 сентября в 07:01
Выиграл и болтает
ОПС
ОПС
13 сентября в 07:00
Ну, и хорошо. Мужик и в 58 остается ребенком. Счастья ему побольше.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 сентября в 06:56
Неужели кто-то сидит и считает матчи Моуриньо?
sv_1969
sv_1969
13 сентября в 06:25
Пока пронесло Рому.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
13 сентября в 05:39
А могли и проиграть.
112910415
112910415
13 сентября в 05:30
Всё хорошо, что хорошо кончается!
STVA 1
STVA 1
13 сентября в 05:22
Ну приврал Моур
mihaluch
mihaluch
13 сентября в 03:57
Тысячная игра всегда важна.
swed27
swed27
13 сентября в 03:54
Жозик в своем репертуаре
Gahi
Gahi
13 сентября в 01:18
Матч между командами Рома и Сассуоло получился действительно очень интересным и захватывающим, который держал всех болельщиков команд в напряжении до последней минуты матча. И то как реагировали сами тренера противоборствующих команд Жозе Моуриньо и Алессио Дионизи, это было нечто схожие с премьерой великолепного спектакля, где актёры проживали в эмоциях играя каждый свою роль. Но этот вечер 🌙 был особенный для особенного тренера Моуриньо который своими заменами смог переломить ход игры и вырвать победу в этом тяжёлом матче для Ромы. Ну понятно что эмоции Жозе Моуриньо били через все края его радости которая на долго останется в помяти как тренера так и тех кто болел за команду в этой игре. Удачи
Ironigor
Ironigor
13 сентября в 01:13
Забили один гол и опять начали играть в футбол имени Маура . Сегодня просто фортуна помогла Роме . Но так дальше играть нельзя. Сассуоло просто несколько раз простили Рому за её трусливую тактику и безобразную игру в защите. А в нападении Пеллигрини надо наказывать за такую игру. Футболист который не видит никого вокруге, кроме себя красивого . Излишняя самоуверенность ни к чему хорошему не приведёт. А сегодняшний матч вытащил Эль Шаарави красивым ударом на добавленных минутах в конце игры. Матч получился волидольный и держал в напряжение все 90 минут . А наблюдать за поведением и эмоциями Моуриньо, которое выхватывали операторы это отдельная песня. И хочется поздравить Маура с 1000 ым матчем и конечно Победой в юбилей !!! Удачи !!!
Всем Добра !!!
1bear
1bear
13 сентября в 01:08
...повезло,Сассуоло не заслуживал поражения,но так или иначе мои поздравления Моуру !
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