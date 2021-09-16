"Директор ПСЖ высказался о борьбе Наваса и Доннаруммы за место в старте.

Директор ПСЖ Леонардо доволен тем, что и борются за место первого вратаря команды.

В этом нет ничего плохого, плохо — если у вас нет в составе таких игроков. А мы таким образом создаем конкуренцию. К тому же не забывайте, что речь идет о 22-летнем вратаре, а его конкуренту 34 года.

Решать будет тренер. Это дает нам реальную конкурентоспособность, которую мы желаем видеть.