"Директор ПСЖ высказался о борьбе Наваса и Доннаруммы за место в старте.

Директор ПСЖ Леонардо доволен тем, что Кейлор Навас и Джанлуиджи Доннарумма борются за место первого вратаря команды.
В этом нет ничего плохого, плохо — если у вас нет в составе таких игроков. А мы таким образом создаем конкуренцию. К тому же не забывайте, что речь идет о 22-летнем вратаре, а его конкуренту 34 года.
Решать будет тренер. Это дает нам реальную конкурентоспособность, которую мы желаем видеть.
Ранее на эту же тему высказался главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино.
В этом нет трудностей, трудность не иметь этих игроков. Мы создаем конкуренцию"
Я думаю что директор ПСЖ лукавит. Не может быть чтобы два супер вратаря современности уживались без проблем в одной команде. Каждый из них достоин быть первым номером и отстаивать свое место в стартовом составе. Это совсем не та ситуация которая была бы у полевых игроков. Вратаря не меняют по ходу игры, если только не происходит какая-то внезапная ситуация, травма или получение красной карточки. И я не думаю что кто-то из них согласиться сидеть и ждать такого момента. Как-то не так давно ходили слухи о том что Навасом интересуется Ювентус, который хочет укрепить свою вратарскую позицию. И переход Наваса был бы логичен при условии что стороны договорятся по контракту. А Доннарумма будучи чемпионом Европы и признанным там же лучшим игроком и вратарём турнира в праве займёт место в воротах ПСЖ. И внутри команды, точно одной внутренней проблемой станет меньше. И каждый из этих двух классных вратарей найдут и займут своё заслуженное место в воротах. Пожелаю им двоим Удачи ! Всем Добра !!!
В этом нет трудностей, трудность не иметь этих игроков. Мы создаем конкуренцию"
Я думаю что директор ПСЖ лукавит. Не может быть чтобы два супер вратаря современности уживались без проблем в одной команде. Каждый из них достоин быть первым номером и отстаивать свое место в стартовом составе. Это совсем не та ситуация которая была бы у полевых игроков. Вратаря не меняют по ходу игры, если только не происходит какая-то внезапная ситуация, травма или получение красной карточки. И я не думаю что кто-то из них согласиться сидеть и ждать такого момента. Как-то не так давно ходили слухи о том что Навасом интересуется Ювентус, который хочет укрепить свою вратарскую позицию. И переход Наваса был бы логичен при условии что стороны договорятся по контракту. А Доннарумма будучи чемпионом Европы и признанным там же лучшим игроком и вратарём турнира в праве займёт место в воротах ПСЖ. И внутри команды, точно одной внутренней проблемой станет меньше. И каждый из этих двух классных вратарей найдут и займут своё заслуженное место в воротах. Пожелаю им двоим Удачи ! Всем Добра !!!