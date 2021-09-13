Семак: «Не думаю, что мы существенно усилились перед Лигой чемпионов»

Главный тренер «Зенита» поделился мнением о кадровых вопросах перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси».

Не было разговора с руководством относительно целей и задач в Лиге чемпионов. Не думаю, что мы существенно усилились. Пришли два игрока — на место Лунёва и Дриусси. Конечно, каждый тренер ставит определённые задачи на трансферное окно, но не всегда всё получается.

Определились ли с вратарём? Посмотрим. Ещё есть сутки. Есть предыгровое занятие. Примем решение.

Нет ли мысли сыграть в три центральных защитника? Сейчас не хватает двух. И ещё нет Барриоса. Есть определённые мысли, но надо ещё посмотреть.