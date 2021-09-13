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Семак: «Не думаю, что мы существенно усилились перед Лигой чемпионов»

13 сентября 2021, 22:32
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о кадровых вопросах перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси».

Не было разговора с руководством относительно целей и задач в Лиге чемпионов. Не думаю, что мы существенно усилились. Пришли два игрока — на место Лунёва и Дриусси. Конечно, каждый тренер ставит определённые задачи на трансферное окно, но не всегда всё получается.

Определились ли с вратарём? Посмотрим. Ещё есть сутки. Есть предыгровое занятие. Примем решение.

Нет ли мысли сыграть в три центральных защитника? Сейчас не хватает двух. И ещё нет Барриоса. Есть определённые мысли, но надо ещё посмотреть.

Также Семак рассказал, кто пропустит матч с «Челси».

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Все комментарии
Оновтун
Оновтун
14 сентября в 15:01
Существенное усиление будет, когда тебя уволят
oFANATo
oFANATo
14 сентября в 10:53
Семак уже соломку стелет.....
ДАША Д
ДАША Д
14 сентября в 06:03
С каждым сезоном Зенит становится слабее.
h2hfd6m8y35t
h2hfd6m8y35t
14 сентября в 05:59
Огребёте вы там по полной
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
14 сентября в 03:56
Старые песни...
rubinovyi2
rubinovyi2
13 сентября в 23:52
Есть определенные задачи,мысли,но надо еще посмотреть,примем решение....(Вообщем будет,как всегда..(
Федор Паршунин
Федор Паршунин
13 сентября в 22:56
В прошлом сезоне Сергей ссылался на задачу "играть в Лиге Чемпионов". Сейчас опять никакие задачи не обговаривались. Руководств "Зенита" полностью забило на попытки чего-либо добиться в Еврокубках и довольствоваться тем, что обойдут в таблице РПЛ "Локомотив" и будут отбрасывать не к месту брошенные перчатки обратно в Москву? Не мешало бы поставить задачу занять место в группе не ниже третьего. Коллекционирование чемпионских звездочек в РПЛ это конечно увлекательное занятие, но скорее бесполезное, потому что тем дальше, чем меньше эти звезды будут представлять что-нибудь достойное за пределами российских пенатов.
Трезвый повар
Трезвый повар
13 сентября в 22:56
Семак только про 2 игроков говорит. Ещё купили у Ростова Чистякова за 3 евроляма, но это видимо такая мелочь, что о ней можно даже не упоминать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 сентября в 22:50
Особого усиление реально не было.
Один бразилец, хоть и олимпийский чемпион погоду не сделает.
Крицук имеет еврокубковый опыт, и это уже хорошо.
Но всё равно в этой группе нам светит только борьба за третье место. Лишь бы больше не было проблем с травмированными...
STVA 1
STVA 1 ответ протон (раскрыть)
13 сентября в 22:43
Перину постелил))
протон
протон
13 сентября в 22:41
Я так понял Семак главная проблема Зенита в Еврокубках
протон
протон
13 сентября в 22:39
я более скажу. уже какой год под рук. Семка происходит одно и тоже. он кроме чемпионства в РПЛ ничего не видит. тупо сольют ЛЧ и бросят все силы ресурсы на внутренний чемпионат. и на следующий год вновь попасть и слить игру в ЛЧ. тем самым заработав .. вот что вижу . без обид.
протон
протон
13 сентября в 22:38
Соломку стелит сельдереич
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