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Барриос сможет принять участие в матче Лиги чемпионов против «Челси»

14 сентября 2021, 15:54
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что хавбек Вильмар Барриос сможет сыграть против «Челси» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

В понедельник главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что Барриос пока не может прилететь в Лондон из-за коронавирусных ограничений. Барриос 10 сентября провел за сборную Колумбии матч против чилийцев (3:1) в отборочном турнире ЧМ-2022.

Утром Барриос вылетел из Москвы и уже приземлился в Лондоне. Это осуществить было бы невозможно без поддержки Российского футбольного союза и наших пограничных служб. После поездки в сборную Колумбии у Барриоса оказались проштампованы все страницы загранпаспорта, ему пришлось получать новый, а визу было поздно делать. Консульство Колумбии в Москве пошло нам навстречу, благодаря поддержке РФС удалось договориться с британскими властями.

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Все комментарии
112910415
112910415
14 сентября в 20:54
британские трепещут
Vitali Mäkelä
Vitali Mäkelä
14 сентября в 20:34
Уш лучше Зениту с ним чем без него!
pomor45
pomor45 ответ Xeniumv387 (раскрыть)
14 сентября в 20:12
Умеет. Есть немалый рубиновский опыт от Бердыева.
pomor45
pomor45
14 сентября в 20:10
Может так статься, что это окажется опрометчивым действием в отношении следующего матча в РПЛ. Думаю, что Семак задействует его не полностью и только в случае крайней необходимости, т.к. на результат его присутствие решающего влияния иметь не будет по причине банальной усталости.
Свeтозар
Свeтозар
14 сентября в 18:50
Ну хоть это радует....
протон
протон
14 сентября в 18:22
да хотя бы так.
Союзник противников
Союзник противников
14 сентября в 17:56
Ну и хорошо.
1bear
1bear
14 сентября в 17:54
а вдруг случится чудо и Барриос забьёт???
dok66
dok66
14 сентября в 17:39
Какая то муть с паспортом . Прилетел , надеюсь сыграет .
Kempes78
Kempes78 ответ протон (раскрыть)
14 сентября в 17:14
Версию с паспортом только Соккер публикует. По всем другим версиям Барриос Не вписывался из-за эпидем.контроля. Так как же он сумел его обойти ?
pele1981
pele1981 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
14 сентября в 16:56
А он будет взломан, поверь - будет!))
stanichnik
stanichnik
14 сентября в 16:55
Принять участие то Барриос сможет, а вот каково его физическое состояние после такого перелёта и шестичасовой разницей по времени.
Остапчук 67
Остапчук 67
14 сентября в 16:54
Это не поможет
протон
протон
14 сентября в 16:53
Главное, чтобы на четвёртой минуте матча за ним британская миграционная служба на поле не пришла.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
14 сентября в 16:52
Поражение "Зенита" по мнению букмекеров - самое вероятное событие сегодняшнего игрового дня. Конечно хочется увидеть открытый футбол без оглядки на ворота, но будем реалистами, при такой игре "Зенит" может пропустить даже больше пяти мячей. Ждем в Лондоне процесс неторопливого взламывания автобуса Семака.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 сентября в 16:52
Прилетел значит на подмогу.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 сентября в 16:34
Врятли это поможет Зениту!
Xeniumv387
Xeniumv387
14 сентября в 16:32, ред.
Спасёт автобус,но Богданыч не умеет его водить......
санек002
санек002
14 сентября в 16:09
все неприязни в сторону!удачи зениту!а потом и всем нашим!
Ironigor
Ironigor
14 сентября в 16:09
Я думаю и это тоже не поможет Зениту !
sihafazatron
sihafazatron
14 сентября в 16:07
не получилось откосить)
протон
протон
14 сентября в 16:04, ред.
как сказал Радимов. Лукаку забьет в свои ворота, фейерическая утопия супрематизма
протон
протон
14 сентября в 16:03
Ура!!Вот это хорошая новость...
Надеюсь, он в форме. Без него защитникам тяжело
ДАША Д
ДАША Д
14 сентября в 15:55
Это не сильно повышает шансы Зенита.
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