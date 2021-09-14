Барриос сможет принять участие в матче Лиги чемпионов против «Челси»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что хавбек Вильмар Барриос сможет сыграть против «Челси» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
В понедельник главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что Барриос пока не может прилететь в Лондон из-за коронавирусных ограничений. Барриос 10 сентября провел за сборную Колумбии матч против чилийцев (3:1) в отборочном турнире ЧМ-2022.
Утром Барриос вылетел из Москвы и уже приземлился в Лондоне. Это осуществить было бы невозможно без поддержки Российского футбольного союза и наших пограничных служб. После поездки в сборную Колумбии у Барриоса оказались проштампованы все страницы загранпаспорта, ему пришлось получать новый, а визу было поздно делать. Консульство Колумбии в Москве пошло нам навстречу, благодаря поддержке РФС удалось договориться с британскими властями.
Надеюсь, он в форме. Без него защитникам тяжело
Надеюсь, он в форме. Без него защитникам тяжело