Барриос сможет принять участие в матче Лиги чемпионов против «Челси»

1631624078

14 сентября 2021, 15:54

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что хавбек сможет сыграть против «Челси» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

В понедельник главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что Барриос пока не может прилететь в Лондон из-за коронавирусных ограничений. Барриос 10 сентября провел за сборную Колумбии матч против чилийцев (3:1) в отборочном турнире ЧМ -2022.