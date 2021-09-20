Карпин: «Глушаков продолжает показывать хороший уровень готовности»

Главный тренер сборной России прокомментировал попадание полузащитника «Химок» в расширенный состав национальной команды на ближайшие матчи отбора к чемпионату мира 2022 года.

Полевых игроков останется 22-24 игрока, плюс четыре вратаря. 2-3 октября у нас тур. После этого начинаем подготовку в Новогорске, 7 числа вылетаем в Казань, а 8 числа уже играем.

Глушаков — ветеран. Его правильно таковым считают. Уже ветеранский возраст. Но это не значит, что ему надо завтра заканчивать. Он продолжает показывать хороший уровень готовности, плюс подкрепляет это голами. Ну и сказалась потеря Зобнина. Был бы он в порядке, тоже был бы в команде.