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Карпин: «Глушаков продолжает показывать хороший уровень готовности»

20 сентября 2021, 14:34

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал попадание полузащитника «Химок» Дениса Глушакова в расширенный состав национальной команды на ближайшие матчи отбора к чемпионату мира 2022 года.

Полевых игроков останется 22-24 игрока, плюс четыре вратаря. 2-3 октября у нас тур. После этого начинаем подготовку в Новогорске, 7 числа вылетаем в Казань, а 8 числа уже играем.

Глушаков — ветеран. Его правильно таковым считают. Уже ветеранский возраст. Но это не значит, что ему надо завтра заканчивать. Он продолжает показывать хороший уровень готовности, плюс подкрепляет это голами. Ну и сказалась потеря Зобнина. Был бы он в порядке, тоже был бы в команде.

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Все комментарии
протон
протон
20 сентября в 15:03
Ну если человек имеет желание и своей игрой как минимум заслуживает, то стоило бы дать шанс
Октябрь 1917
Октябрь 1917
20 сентября в 14:51, ред.
Карпин пытается сделать игроков «своими», это опасно
Против ЦСКА
Против ЦСКА
20 сентября в 14:43
Карпин пытается быть на виду
протон
протон
20 сентября в 14:42
Глушаков ща играет лучше того же бакаева.По делу.
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