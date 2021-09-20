Червиченко: «Думаю, сборная России сможет обыграть Словакию и Словению» .

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о расширенном составе сборной России на предстоящие матчи отбора к чемпионату мира 2022 года.

Сафонов, Крицюк, Лунев… Господи! Это, конечно, очень странные вратари лично для меня. Я не говорю, что очень разбираюсь во вратарях, но в любом случае Максименко получше будет. С защитниками всё понятно — не до жиру. Хотя появление Кудряшова радует, он боец и может биться. Кто такой Зиньковский? Вообще не знаю. Пригляжусь к нему в ближайшем туре.

Глушаков неплохо выступил в двух последних матчах, может сгодиться на короткую перспективу, на одну-две игры подержать мяч или завязать борьбу в середине поля. Дзюба неплохо в принципе выглядит, он может и поддавить, и удержать мяч, и отдать выбегающему игроку. На мой взгляд, Дзюба гораздо лучше Заболотного. Агаларов забивает, он нам нужен, потому что сейчас не хватает таких юрких, быстрых живчиков. Такой нападающий обязательно должен быть.

Словаков дома надо обыгрывать. Если их обыграем, то тогда уже на зубах один из двух матчей надо будет вытягивать. Словению, думаю, тоже сможем обыграть. И тогда уже всё, вопрос будет заключаться в том, с какого места мы поедем. По крайней мере это лучшее, что у нас есть. Конечно, несколько человек из этого объявленного состава надо посмотреть и убрать. Но это уже вопрос главного тренера и остальной команды, которая работает непосредственно с ними.