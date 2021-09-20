Дзюба, Глушаков и Агаларов попали в расширенный состав сборной России

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20 сентября 2021, 13:56

Тренерский штаб национальной сборной России во главе с назвал расширенный состав на матчи отборочного турнира ЧМ -2022 против Словакии (8 октября, Казань, 21:45) и Словении (11 октября, Марибор, 21:45).

В сборную может вернуться нападающий «Зенита» , который пропустил прошлые три игры национальной команды по решению тренерского штаба, а также полузащитник «Химок» , который последний раз выступал за сборную в 2018 году. Кроме того, за национальную команду может дебютировать форвард «Уфы» , который является лучшим бомбардиром РПЛ на данный момент.

Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив» Москва), Юрий Дюпин («Рубин» Казань), Андрей Лунёв («Байер 04» Леверкузен), Матвей Сафонов («Краснодар»), Станислав Крицюк («Зенит» Санкт-Петербург).

Защитники: Игорь Дивеев ( ЦСКА Москва), Станислав Магкеев («Локомотив» Москва), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Илья Самошников («Рубин» Казань), Сергей Терехов («Сочи»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор» Турция).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив» Москва), Максим Мухин ( ЦСКА Москва), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Зелимхан Бакаев («Спартак» Москва), Алексей Миранчук («Аталанта» Бергамо), Арсен Захарян, Даниил Фомин, Денис Макаров (все — «Динамо» Москва), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Глушаков («Химки»), Антон Зиньковский («Крылья Советов» Самара).