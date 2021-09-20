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Дзюба, Глушаков и Агаларов попали в расширенный состав сборной России

20 сентября 2021, 13:56

Тренерский штаб национальной сборной России во главе с Валерием Карпиным назвал расширенный состав на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии (8 октября, Казань, 21:45) и Словении (11 октября, Марибор, 21:45).

В сборную может вернуться нападающий «Зенита» Артём Дзюба, который пропустил прошлые три игры национальной команды по решению тренерского штаба, а также полузащитник «Химок» Денис Глушаков, который последний раз выступал за сборную в 2018 году. Кроме того, за национальную команду может дебютировать форвард «Уфы» Гамид Агаларов, который является лучшим бомбардиром РПЛ на данный момент.

Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив» Москва), Юрий Дюпин («Рубин» Казань), Андрей Лунёв («Байер 04» Леверкузен), Матвей Сафонов («Краснодар»), Станислав Крицюк («Зенит» Санкт-Петербург).

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Станислав Магкеев («Локомотив» Москва), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Илья Самошников («Рубин» Казань), Сергей Терехов («Сочи»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор» Турция).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив» Москва), Максим Мухин (ЦСКА Москва), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Зелимхан Бакаев («Спартак» Москва), Алексей Миранчук («Аталанта» Бергамо), Арсен Захарян, Даниил Фомин, Денис Макаров (все — «Динамо» Москва), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Глушаков («Химки»), Антон Зиньковский («Крылья Советов» Самара).

Нападающие: Фёдор Смолов («Локомотив» Москва), Антон Заболотный (ЦСКА Москва), Константин Тюкавин («Динамо» Москва), Артём Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Гамид Агаларов («Уфа»).

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Все комментарии
drive45
drive45
20 сентября в 19:53, ред.
Процесс и поиск команды идет , видно что тренерский штаб тщательно наблюдает и ведет отбор игроков в основе которого подбор игроков по спортивному принципу. Удачи команде в достижении поставленных целей.
Аксинья
Аксинья
20 сентября в 19:19
Видно крепко надавили на Валеру за Артема - пришлось брать, будет хотя бы смотрящим по раздевалке))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
20 сентября в 18:59
Зря дзюбу тихохода. Так уде ни где в футбол не играют. Но Валера Главный и ему виднее
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
20 сентября в 18:38
Ну вот только Буратино не хватало в этом списку. Ну вот на "зачем"!!! В ЛЧ пеньку не хватило рывка, каких-то 30 см, чтобы с его луной походкой, сравнять счёт...Ну не смешно?)).
ildar_3871
ildar_3871
20 сентября в 17:59
Где Дзюба там конец !
Хиромант
Хиромант
20 сентября в 17:20
- Чем больше кандидатов в сборную страны - тем лучше.

- Но напрягают две вещи в плане "микроклимата" в команде:

1. Чтобы приходящую молодежь в команде "не зачмарили"...

2. Чтобы вернувшиеся "старики", не начали снова устанавливать "свои правила" в раздевалке, тем самым ломая всю работу ГТ...
112910415
112910415
20 сентября в 16:35
тренер мыслит, однако !
Союзник противников
Союзник противников
20 сентября в 16:24
В расширенном списке даже я есть,радуйтесь!
ZIBO rock
ZIBO rock
20 сентября в 16:07
Уж лучше Агаларов чем Дзюба!
RomM84
RomM84
20 сентября в 16:01
Эээээ.. Чё???
Геральт из Ривии
Геральт из Ривии
20 сентября в 15:40
Сборная настолько деградировала...достаточно уже пару мячей заковырять кое-как и тебя вызвали...
нечитайло
нечитайло
20 сентября в 15:33
Последний респект, первых двух в утиль
MIvan
MIvan ответ LAISMEN (раскрыть)
20 сентября в 15:29
Я бы к Кудряшову и Дзюбе добавил и Глушакова
Bom Bom
Bom Bom
20 сентября в 15:09
Зиньковский хорош, заслужил место. За него радостнее всего)
STVA 1
STVA 1 ответ протон (раскрыть)
20 сентября в 14:55
Бакаев не нужен!
STVA 1
STVA 1 ответ particular (раскрыть)
20 сентября в 14:54
Так и есть!Больше это заткнуть рот желтой прессе и фанам зюбки))
swed27
swed27
20 сентября в 14:50
Боевой состав
Leha-ha50
Leha-ha50
20 сентября в 14:40
Предварительный список и не более. Не вижу смысла кого то обсуждать. Вот когда объявят основной состав, тогда и можно будет подискутировать.
Эджуке
Эджуке
20 сентября в 14:33
Дзюба насо.... эммм.... заслужил наконец приглашение!
berda2003
berda2003
20 сентября в 14:29
не даром о бревне мусолили весь месяц пустыми разговорами, на чуть-чуть уговорили карпина....
какое-то идиотское название "расширенный состав" - типа желудок?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
20 сентября в 14:28
Состав сборной в принципе вызывает позитив. Карпин остался верен своему слову и вызывает в сборную не друзей, с которым у него хорошие отношения, а тех, кто лучше играет на текущий момент. Дзюба отмечается результативными передачами - есть конфликт, но в списке по спортивному принципу. Глушаков очень хотел вернуться в сборную - забивает, и вот он в сборной. Агаларов - лучший бомбардир. Не факт, что выйдет на матч - но его обязательно просмотрят. По вызову Зиньковского ничего не скажу - он просто вызвал у меня чувство умиления. Смело смогу сказать - при Черчесове мы подобное вряд ли бы увидели.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 сентября в 14:26
Тут всё понятно, рукаку взял для того, чтобы закрыть рот журналюгам, губошлёпа по дружбе а Агаларова проверит на тренировках но первые два точно отсеятся.
Ironigor
Ironigor
20 сентября в 14:25
Мазок художника на холсте, не есть картина 🖼 !!!
И обсуждать здесь что либо, я думаю нет никакого смысла . А вот то что там появился Агаларов это уже ➕ !!! Всем Добра !!!
LAISMEN
LAISMEN
20 сентября в 14:22
Приятно видеть что Карпин берет в сборную реально подготовленных и талантливых игроков. Прекрасная ротация состава, много новых фамилий и талантов. Но есть и непонятные решения Кудряшов, Дзюба. Но надо понимать что это всего лишь расширенный список и вероятность не увидеть некоторых вполне вероятна. Прекрасное дополнение к сборной Крицюк, Магкеев, Агаларов, Зиньковский. Всем удачи в том числе и сборной.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт ответ протон (раскрыть)
20 сентября в 14:21
Кого брать или не брать решать Карпину - он ответственен за результат.
Boricku
Boricku
20 сентября в 14:18, ред.
почему нет в списке Саши Кокорева ? игрок из топ чемпионата !
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
20 сентября в 14:17
Да, его забыл вписать).
Prazdnik
Prazdnik
20 сентября в 14:16
Кто бы что не говорил, но Дзюба в последний игре сыграл успешно и результативно. " Разум в игре " - вот для чего его всегда брали. Но впишеться ли он по физичемким возможностям в игру..... Вот это вопрос. Может минут на 25 дадут возможность поиграть.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Locomotive Breath (раскрыть)
20 сентября в 14:15
А кто такой Кудряшов и с какой целью.?
particular
particular ответ STVA 1 (раскрыть)
20 сентября в 14:15, ред.
Приветствую! Возможно...
Ибо часть этой предварительной возни имеет больше политический окрас, чем спортивную нацеленность... Сквозь грани стакана многое вижу..:)))
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