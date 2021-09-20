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Терюшков: «Будем надеяться, что Карпин оставит Глушакова в основе»

20 сентября 2021, 14:23

Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал попадание полузащитника «Химок» Дениса Глушакова в расширенный состав национальной команды на ближайшие матчи отбора к чемпионату мира 2022 года.

Мы об этом думали, говорили, рассуждали. У Дениса должно всё получиться. Он является лидером «Химок», поможет сборной. Конкуренция там достаточно большая, будем надеяться, что Карпин оставит Глушакова в основе, как опытного человека, играющего на высоком уровне. Опытный футболист, который, в том числе, поведёт за собой команду, необходим. Денис — по натуре лидер. Спустя долгое время вызван в сборную за счёт работы, самоотдачи и бешеного желания, которому позавидуют любые молодые ребята. Это залог успеха.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
20 сентября в 14:59
Будем надеяться , что в сборной останутся сильнейшие.
КЭТиК
КЭТиК
20 сентября в 14:58
А в паре с Дзюбой вообще чудеса будут творить.
протон
протон
20 сентября в 14:25
Какие удивительные люди эти чиновники, походу вот так они в любых вопросах круто разбираются)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 сентября в 14:25
Глушаков ещё хорош!
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