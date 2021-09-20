Терюшков: «Будем надеяться, что Карпин оставит Глушакова в основе»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал попадание полузащитника «Химок» в расширенный состав национальной команды на ближайшие матчи отбора к чемпионату мира 2022 года.

Мы об этом думали, говорили, рассуждали. У Дениса должно всё получиться. Он является лидером «Химок», поможет сборной. Конкуренция там достаточно большая, будем надеяться, что Карпин оставит Глушакова в основе, как опытного человека, играющего на высоком уровне. Опытный футболист, который, в том числе, поведёт за собой команду, необходим. Денис — по натуре лидер. Спустя долгое время вызван в сборную за счёт работы, самоотдачи и бешеного желания, которому позавидуют любые молодые ребята. Это залог успеха.