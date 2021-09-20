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Карпин объяснил попадание Дзюбы в расширенный состав сборной России

20 сентября 2021, 14:12

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал попадание нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в расширенный состав национальной команды на ближайшие матчи отбора к чемпионату мира 2022 года.

Старт сезона был до первых наших матчей. Тогда Дзюба был не в лучшей форме. Против «Ахмата» выглядел получше. Это расширенный список, а не окончательный. Будет ещё несколько игр. Пока он попал в этот список, а дальше будем смотреть, как они будут себя показывать.

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Все комментарии
112910415
112910415
20 сентября в 16:17
вполне себе гибко мыслит
Leha-ha50
Leha-ha50
20 сентября в 16:02
Валера решил Дзюбу подразнить???
p7pd7y9gqe6b
p7pd7y9gqe6b
20 сентября в 15:15
Объяснил это таким изощрённым троллингом
shlomo
shlomo
20 сентября в 14:26
Ну тут я могу выразить Валерке респект.... какие бы не были их личные отношения (а по ходу тут просто коса на камень зашла), но их не надо путать и мешать в отношении общего дела.... да расширенный список нужен (особенно нашей команде... и игроков много и играть некому).... время у Валеры есть понаблюдать за каждым и оценить на что он способен, спокойно и без суеты отобрать лучших.... будем надеяться, что здравый смысл победит и следующий (ОЧЧЧЧень) важный матч выйдут игроки и сделают свое дело...
протон
протон
20 сентября в 14:22
Фёдор Кудряшов то за какие заслуги даже в расширенный список. Он типа еще ни одной игры в этом сезоне не провел.
протон
протон
20 сентября в 14:18
Радует, что вызывают не одних и тех же людей, а тех, кто сейчас в форме. Если отбросить все клубные и личные неприязни, то в целом Дзюба последнее время стал сильно лучше, чем был в августе. Да и Глушаков забивает в каждом матче.
Агаларов тоже заслужил. Карпин Человек своего слова,мастер своего дела
и патриот.Удачи сборной России в предстоящих играх!!!
протон
протон
20 сентября в 14:17
Больше всех рад за Зиньковского! А что по Дзюбе, давайте откровенно, поле видит прекрасно, может отдать передачу и выиграть воздух.
sv_1969
sv_1969 ответ Дoбрыня (раскрыть)
20 сентября в 14:16
И правильно сделает
Антон Белянкин
Антон Белянкин
20 сентября в 14:16
Радует, что Валерий Георгиевич готов приглашать в сборную всех достойных, невзирая на личные отношения. Хотя я и считаю, что время в сборной для Дзюбы прошло. Но решать в любом случае Карпину, он в итоге и за результат отвечает.
Дoбрыня
Дoбрыня
20 сентября в 14:14
Лукавит Карпуша....отцепит он его прямо в самый последний момент
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