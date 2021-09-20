Карпин объяснил попадание Дзюбы в расширенный состав сборной России

Главный тренер сборной России прокомментировал попадание нападающего «Зенита» в расширенный состав национальной команды на ближайшие матчи отбора к чемпионату мира 2022 года.

Старт сезона был до первых наших матчей. Тогда Дзюба был не в лучшей форме. Против «Ахмата» выглядел получше. Это расширенный список, а не окончательный. Будет ещё несколько игр. Пока он попал в этот список, а дальше будем смотреть, как они будут себя показывать.