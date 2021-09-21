Рафаэл: «Посоветовал бы Роналду перейти в „Ботафого“, а не в МЮ»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэл, который сейчас выступает за «Ботафого», заявил, что хотел бы, чтобы Криштиану Роналду однажды сыграл за бразильский клуб.
Если бы я мог выбрать кого-то, кто играет за «Манчестер Юнайтед», я бы поговорил с Криштиану Роналду. Я сказал бы ему, чтобы он перешёл в «Ботафого».
Я бы сказал ему не переходить в «Манчестер Юнайтед». Я тоже люблю МЮ, но я бы сказал Роналду, чтобы он перешёл в «Ботафого». Если я отправлю Криштиану сообщение, он ответит мне.
Ответ будет примерно таким:
- Рафаэл, что ты куришь?) Передай приветы Фабио!
Ответ будет примерно таким:
- Рафаэл, что ты куришь?) Передай приветы Фабио!