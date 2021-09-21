Рафаэл: «Посоветовал бы Роналду перейти в „Ботафого“, а не в МЮ»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэл, который сейчас выступает за «Ботафого», заявил, что хотел бы, чтобы однажды сыграл за бразильский клуб.

Если бы я мог выбрать кого-то, кто играет за «Манчестер Юнайтед», я бы поговорил с Криштиану Роналду. Я сказал бы ему, чтобы он перешёл в «Ботафого».