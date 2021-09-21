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Рафаэл: «Посоветовал бы Роналду перейти в „Ботафого“, а не в МЮ»

21 сентября 2021, 08:53

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэл, который сейчас выступает за «Ботафого», заявил, что хотел бы, чтобы Криштиану Роналду однажды сыграл за бразильский клуб.

Если бы я мог выбрать кого-то, кто играет за «Манчестер Юнайтед», я бы поговорил с Криштиану Роналду. Я сказал бы ему, чтобы он перешёл в «Ботафого».

Я бы сказал ему не переходить в «Манчестер Юнайтед». Я тоже люблю МЮ, но я бы сказал Роналду, чтобы он перешёл в «Ботафого». Если я отправлю Криштиану сообщение, он ответит мне.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
21 сентября в 13:39
Рафаэл конечно имеет большое влияние в современном футболе /сарказм/
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
21 сентября в 12:43
Он ответит и пошлет куда подальше тебя. Ваша с братцем карьера это сплошной регресс.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
21 сентября в 11:30
Я тоже люблю МЮ, но я бы сказал Роналду, чтобы он перешёл в «Ботафого». Если я отправлю Криштиану сообщение, он ответит мне...

Ответ будет примерно таким:

- Рафаэл, что ты куришь?) Передай приветы Фабио!
lobsterdam
lobsterdam
21 сентября в 10:00
Рафаэль, видно, махнул слегка…
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 сентября в 09:53
Пусть уже заканчивает в МЮ!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
21 сентября в 09:12
Точно не сейчас.
ДСА
ДСА
21 сентября в 09:02
Годика через четыре можно и в Ботафого податься, но это вряд ли.
ОПС
ОПС
21 сентября в 08:55
В Ботафого много денег не заплатят.
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