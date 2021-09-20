Таски: «„Спартаку“ по силам обыграть ЦСКА»

Бывший защитник «Спартака» поделился ожиданиями от предстоящего московского дерби между ЦСКА и красно-белыми.

ЦСКА – «Спартак» – это самый масштабный матч в лиге – дерби! Если посмотреть на старт сезона, то обе команды плохо стартовали, хотя ЦСКА и «Спартак» всегда ставят перед собой цель выиграть чемпионат России. Восьмой тур – это ещё начало чемпионата, но команда, которая выиграет дерби, получит не только три очка, но и мотивацию перед следующими играми. Эта встреча – самая важная для болельщиков, поэтому команды будут стремиться к тому, чтобы порадовать своих фанатов!

У «Спартака» в команде сильнейшие футболисты, которым по силам выиграть этот непростой матч.