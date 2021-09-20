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Таски: «„Спартаку“ по силам обыграть ЦСКА»

20 сентября 2021, 17:51
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший защитник «Спартака» Сердар Таски поделился ожиданиями от предстоящего московского дерби между ЦСКА и красно-белыми.

ЦСКА – «Спартак» – это самый масштабный матч в лиге – дерби! Если посмотреть на старт сезона, то обе команды плохо стартовали, хотя ЦСКА и «Спартак» всегда ставят перед собой цель выиграть чемпионат России. Восьмой тур – это ещё начало чемпионата, но команда, которая выиграет дерби, получит не только три очка, но и мотивацию перед следующими играми. Эта встреча – самая важная для болельщиков, поэтому команды будут стремиться к тому, чтобы порадовать своих фанатов!

У «Спартака» в команде сильнейшие футболисты, которым по силам выиграть этот непростой матч.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
21 сентября в 10:06
Масштабный матч? Жалкое зрелище, скажу больше - постыдное! И это называется футбол? На такие матчи надо приглашать бесплатно или доплачивать, чтобы хоть кого-нибудь заманить в этот зоопарк!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
20 сентября в 18:19
Ещё не все высказались? Ещё и Такси решило высказаться...
ermak6848
ermak6848
20 сентября в 18:13
При таком раскладе, я буду болеть за судейский корпус, включая VAR..
Антон Белянкин
Антон Белянкин
20 сентября в 18:09
Как и ЦСКА по силам обыграть Спартак.
STVA 1
STVA 1
20 сентября в 18:08
Коняшкам тоже по силам
mihaluch
mihaluch
20 сентября в 18:02
А кто говорит обратное?
протон
протон
20 сентября в 17:59
Спартаку по силам и крупно не влететь ...
Союзник противников
Союзник противников
20 сентября в 17:58
Какой мерялкой,кроме игры на поле и итогового результата,это можно измерить точно? ЦСКА уже продул лидерам,а "Спартак" до них ещё не добрался.
Ironigor
Ironigor
20 сентября в 17:55, ред.
Игорь Юрьевич, - " ЦСКА может отыграть Спартак и это им по силам " !!!
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