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Бывший игрок «Ювентуса»: «У клуба полно проблем, а игроки не того уровня»

20 сентября 2021, 15:18

Экс-нападающий «Ювентуса» Зоран Бан высказался касательно игры туринцев в новом сезоне, которые в этом сезоне демонстрируют удручающую статистику:

К сожалению, у «Юве» полно проблем, которые вряд ли удастся решить за короткое время. Игроки собрались не того уровня. Считалось, что Аллегри сможет решить все проблемы, но пока этого не произошло. Я не понял расставания с Роналду. Почему же клуб не нашёл ему замену?

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Все комментарии
juvenale
juvenale
20 сентября в 18:54
Ну а так да игроки не уровня Эмполи)))смешно ведь
juvenale
juvenale
20 сентября в 18:53
жесть я первый раз о таком слышу )))загуглил-целых два матча за Юве
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ Bечный и Великий Князь (комментарий удален) (раскрыть)
20 сентября в 17:12
Я с Вами согласен, все эти игроки такие же))).
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
20 сентября в 16:40
28 июня, исполнилось ровно 27 лет переходу в Ювентус Алессандро Дель Пьеро. 18-летний нападающий перешел в туринский клуб из Падовы. В составе «Юве» форвард играл на протяжении 19 сезонов, до 37 лет. В 2001 году он получил капитанскую повязку. На счету Дель Пьеро шесть титулов чемпиона Италии (еще два отобраны), Кубок и четыре Суперкубка Италии, победа в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и Межконтинентальном кубке. После исключения Ювентуса из Серии A по итогам антикоррупционного расследования Дель Пьеро стал одним из футболистов, кто не покинул клуб и помог ему вернуться в элитный дивизион в первый же сезон. Каким игроком был!
А потом "месть" - 9 сезонов подряд стали чемпионами Италии. Сам Дель Пьеро высказался после ухода Роналду: — «Очевидно, Роналду не хотел оставаться, так же очевидно, что это было полезно для клуба, поскольку теперь не придётся платить высокую зарплату. Роналду — чемпион, и его нужно было подписать. Скорее, проблема заключалась в неспособности команды вырасти вокруг суперзвезды. Мы часто оценивали выступления Криштиану почти как не связанные с Ювентусом, и это симптом чего-то, что не сработало». Им не хватает харизматичного игрока, каким был — Алессандро Дель Пьеро.
ДАША Д
ДАША Д
20 сентября в 15:55
Игроки постоянно на кого-то надеялись, а сейчас нужно надеяться только на себя.
Elliada
Elliada
20 сентября в 15:40
Не понял расставания с Роналду? Как будто с ним Юве что-то добился. Даже наоборот, скатился. 1/8 ЛЧ, 4-е место, зарплата огромная.
Ironigor
Ironigor
20 сентября в 15:23
Всё правильно сказано. А вратарская позиция в первую очередь.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
20 сентября в 15:20
Правильно Ювентус решил расстаться с Роналду. Иначе повторил бы историю Барселоны.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 сентября в 15:19
И Дайвер ещё ушёл...
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