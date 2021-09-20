Бывший игрок «Ювентуса»: «У клуба полно проблем, а игроки не того уровня»

Экс-нападающий «Ювентуса» Зоран Бан высказался касательно игры туринцев в новом сезоне, которые в этом сезоне демонстрируют удручающую статистику:

К сожалению, у «Юве» полно проблем, которые вряд ли удастся решить за короткое время. Игроки собрались не того уровня. Считалось, что Аллегри сможет решить все проблемы, но пока этого не произошло. Я не понял расставания с Роналду. Почему же клуб не нашёл ему замену?