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Рианчо: «Победа в дерби может вернуть уверенность ЦСКА или „Спартаку“»

20 сентября 2021, 13:33
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями от матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА.

У обеих команд начало чемпионата выдалось тяжелым. Думаю, что «Спартак» забудет свой плохой результат против «Легии» и сосредоточится на сегодняшнем дерби. Это будет важный матч для обеих команд. Это может быть такая встреча, которая вернет уверенность, в которой так нуждаются эти клубы. Не забываем также и о факторе поля в дерби. Это снова будет очень сложная и напряженная игра.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 сентября в 16:48
Придаст спартаку такую уверенность, что уничтожит Лестер в ЛЕ.
Leha-ha50
Leha-ha50
20 сентября в 13:45
Вернуть уверенность с помощью одной игры - это стереотип , который по большому счету не имеет под собой ни малейшего основания. Все это выдумки . Если в команде отличный микроклимат , стоящий состав , то никакое поражение команду не выбьет из колеи. В нашей же ситуации проблем в обеих командах непочатый край и потому победитель не вернет себе полной уверенности , предпосылок для этого нет. Думаю , обе команды будет потряхивать как минимум до нового года.
Ждемс вечера , вот тогда и поговорим.
Всем здоровья.
Djebrael
Djebrael
20 сентября в 13:38
Все будет обсуждать уже после матча, сейчас пустые разговоры...
izrafel
izrafel
20 сентября в 13:35
Вернет, если кто то победит, а если ничья?
makkie
makkie
20 сентября в 13:34
Куда ж без Рианчо, тот еще оратор )))
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