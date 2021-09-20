Рианчо: «Победа в дерби может вернуть уверенность ЦСКА или „Спартаку“»

Бывший тренер «Спартака» поделился ожиданиями от матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА .

У обеих команд начало чемпионата выдалось тяжелым. Думаю, что «Спартак» забудет свой плохой результат против «Легии» и сосредоточится на сегодняшнем дерби. Это будет важный матч для обеих команд. Это может быть такая встреча, которая вернет уверенность, в которой так нуждаются эти клубы. Не забываем также и о факторе поля в дерби. Это снова будет очень сложная и напряженная игра.