Главный тренер «Меца» посоветовал Мбаппе быть скромнее

Главный тренер «Меца» после матча с ПСЖ в чемпионате Франции посоветовал форварду парижан быть немного скромнее.

Я обожаю этого игрока, он невероятно хорош. Но он заслуживал бы больше уважения, если бы вел себя немного иначе. Его бы многие зауважали, если бы он вел себя немного скромнее.