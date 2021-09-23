ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Франция. Лига 1 2021/2022

Главный тренер «Меца» посоветовал Мбаппе быть скромнее

23 сентября 2021, 14:23
МецЛоготип футбольный клуб Мец1 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Главный тренер «Меца» Фредерик Антонетти после матча с ПСЖ в чемпионате Франции посоветовал форварду парижан Килиану Мбаппе быть немного скромнее.

Я обожаю этого игрока, он невероятно хорош. Но он заслуживал бы больше уважения, если бы вел себя немного иначе. Его бы многие зауважали, если бы он вел себя немного скромнее.

Недавно французский журналист рассказал о характере Мбаппе.

Все новости
Адвокат Косты прокомментировал обыск в доме Диего
02 октября Комментарии3
«Посмотрим, что будет в Москве». Спаллетти обратился к скамейке «Спартака»
02 октября Комментарии48
Ван Анхольт пригрозил сорвать парик с Гендузи
01 октября Комментарии5
ОфициальноПоединок между «Ниццей» и «Марселем» доиграют в Труа
29 сентября Комментарии2
«Теперь это в прошлом». Кунде — о сорвавшемся переходе в «Челси»
29 сентября Комментарии1
Доннарумма — о недовольстве: «Смешно читать всю эту чушь о себе»
29 сентября Комментарии3
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
23 сентября в 17:44, ред.
Рано он зазвездился. Так и Балотелли стать недолго... Вообще не понимаю ажиотажа про киллю)) Ну хороший игрок, не более
Легендой как лео, рональдиньо, криро, хави и иньеста никогда не будет.
Нет задатков какой-то эксклюзивности, чтоли, просто хорошо играет в дорогой команде, кроме национальной
КЭТиК
КЭТиК
23 сентября в 15:02
Он уже смотрит на всех свысока.
berda2003
berda2003
23 сентября в 14:59
кто-нибудь видел скромную обезьяну? я нет...
n96mhhdnqvuf
n96mhhdnqvuf
23 сентября в 14:58
Походу всё-таки словил звёздочку пацанчег
Ironigor
Ironigor
23 сентября в 14:46
Он во чтобы ты не стало просто хочет убежать из ПСЖ в Реал. А ему палки в колёса вставляют. И как должен человек себя вести во враждебной для него среде. Тут ещё и Месси со своими бабочками с Почеттино, не здоровую атмосферу создаёт. Что и отражается на играх команды. Совсем не выразительно смотрится команда звёзд ПСЖ. И пока все не поймут, что многие из игроков зря согласились идти в этот проект тщеславия, пиара и арабского ханжества , ничего хорошего из этого не получится. Ну естественно что большинство приглашённых игроков пришли в ПСЖ ради огромных гонораров 💰💰💰 и пенсионных начислений, а футбол оставили за бортом . А Мбаппе как молодой паренёк с нормальной жизненной позицией и стремлением поиграть в красивый футбол, естественно хочет от всего этого сбежать к своей детской мечте и заиграть наконец-то в Реале .
Вот и всё что хочет паренёк ! Это моё субъективное мнение. Всем Добра !!!
Cat01
Cat01
23 сентября в 14:32
Меньше слов больше дела
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100