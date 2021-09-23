Главный тренер «Меца» посоветовал Мбаппе быть скромнее

Главный тренер «Меца» Фредерик Антонетти после матча с ПСЖ в чемпионате Франции посоветовал форварду парижан Килиану Мбаппе быть немного скромнее.
Я обожаю этого игрока, он невероятно хорош. Но он заслуживал бы больше уважения, если бы вел себя немного иначе. Его бы многие зауважали, если бы он вел себя немного скромнее.
Недавно французский журналист рассказал о характере Мбаппе.
Вот и всё что хочет паренёк ! Это моё субъективное мнение. Всем Добра !!!
Вот и всё что хочет паренёк ! Это моё субъективное мнение. Всем Добра !!!