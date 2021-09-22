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Главный тренер «Ротора» Хохлов подал в суд на Facebook

22 сентября 2021, 17:32

Наставник «Ротора» Дмитрий Хохлов рассказал, что подал в суд на американскую компанию «Фейсбук», потому что его фамилию трактуют как пренебрежительное наименование украинцев.

Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать «Фейсбук» и «Инстаграм». Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны.

Тренер подал заявление в Солнцевский районный суд Москвы в июле. В иске содержится требование запретить американской компании «совершать в отношении Хохлова определённые действия». Также Хохлов требует компенсацию морального вреда.

Ранее в «Роторе» объяснили, почему выбрали Хохлова на пост главного тренера.

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Все комментарии
Питерские гоблины
Питерские гоблины ответ sir_Alex (раскрыть)
23 сентября в 08:39
кричалку современную от украинцев сложно переплюнуть. Скобеева в обмороке от такой наглости.
sir_Alex
sir_Alex
23 сентября в 06:28
Кричалка была: "Бей, Хохлов, спасай Россию!" 😂😂😂
Владимир 77
Владимир 77
22 сентября в 21:44
Главное компенсацию выбить,повод появился.
goalaktika
goalaktika
22 сентября в 21:32
Бедный прапор Голо*опенко)) Его забанили пожизненно)))
протон
протон
22 сентября в 20:57
Инспектор отчитывает прохожего пытавшегося перейти дорогу в неположенном месте:
- Для вас козлов переходы понастроили.
Прохожий: - Надо же, на Вы и по фамилии...
протон
протон
22 сентября в 20:56
Интересно, блокирует ли Цукерберг Шварцнеггера?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 сентября в 18:52
Помню, перед матчем Россия-Украина газета Спорт-Экспресс выпустила статью с названием "Бей, Хохлов, спасай Россию!" Это была бомба!!!
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
22 сентября в 18:36
Дон Кихот...
Caniggia
Caniggia
22 сентября в 18:32
П идее, аналогичные проблемы должны возникнуть и у судьи Москалёва.
memphis
memphis
22 сентября в 18:31
Это жирный троллинг
1bear
1bear
22 сентября в 18:17
как в анекдоте,немного изменённом "командир роты хохлов"))))))))
Cat01
Cat01
22 сентября в 18:16
Димитрий иди до конца
Федор Паршунин
Федор Паршунин
22 сентября в 18:01
Недоразумение. Модераторы считаю, что это как-то задевает украинцев, а это всего лишь фамилия такая у российского тренера. Хотя желание взыскать с Фейсбука компенсацию - это сильно:
dimagas2
dimagas2 ответ протон (раскрыть)
22 сентября в 17:50
Что бы иметь доступ к самой большой соц-сети мира,например.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ David Young (раскрыть)
22 сентября в 17:44
В том числе и по ошибке. Например есть известный ученый Хохлов - академик. Он под санкциями США, и вполне возможно, что Дима как однофамилец пострадал. Не зря ведь Задорнов про американцев говорил " Ну, тупые!"
протон
протон ответ David Young (раскрыть)
22 сентября в 17:39
Согласен, вчера вот к примеру, взломали инсту. знакомого, он успел и вернуть контроль через Фейсбук, всякое может быть.
idres
idres
22 сентября в 17:37
Нужно с этим разбираться...
David Young
David Young ответ протон (раскрыть)
22 сентября в 17:34
Причины могут быть разными.
протон
протон
22 сентября в 17:33
Ахахахах, а ведь реально
Зачем вообще регистрироваться в Фейсбук?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 сентября в 17:33
И хорошо что подал,они там совсем зажрались!
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