Главный тренер «Ротора» Хохлов подал в суд на Facebook

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22 сентября 2021, 17:32

Наставник «Ротора» рассказал, что подал в суд на американскую компанию «Фейсбук», потому что его фамилию трактуют как пренебрежительное наименование украинцев.

Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать «Фейсбук» и «Инстаграм». Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны.

Тренер подал заявление в Солнцевский районный суд Москвы в июле. В иске содержится требование запретить американской компании «совершать в отношении Хохлова определённые действия». Также Хохлов требует компенсацию морального вреда.

Ранее в «Роторе» объяснили, почему выбрали Хохлова на пост главного тренера.