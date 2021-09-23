Лапорта: «Куман будет иметь максимальную поддержку»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал решение главного тренера команды Рональда Кумана не отвечать на вопросы журналистов на вчерашней пресс-конференции.
Я уважаю его решение, лично я ничего об этом не знал. В этом не было необходимости, но он наш главный тренер, и он будет иметь максимальную поддержку. Очевидно, это решение было связано с последними результатами команды.
Подождём развязки к зимней паузе уж точно произойдёт. Всем Добра !!!
Подождём развязки к зимней паузе уж точно произойдёт. Всем Добра !!!