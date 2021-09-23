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Лапорта: «Куман будет иметь максимальную поддержку»

23 сентября 2021, 12:44

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал решение главного тренера команды Рональда Кумана не отвечать на вопросы журналистов на вчерашней пресс-конференции.

Я уважаю его решение, лично я ничего об этом не знал. В этом не было необходимости, но он наш главный тренер, и он будет иметь максимальную поддержку. Очевидно, это решение было связано с последними результатами команды.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
23 сентября в 14:09
Значит нашел замену
Мessi 10
Мessi 10
23 сентября в 13:36
Лапорта дипломат прежде всего и будет делать хорошую мину при плохой игре по отношению к тренеру до конца. А сам параллельно будет искать других кандидатов.
Ironigor
Ironigor
23 сентября в 13:10
Лапорте пора уже свою милость сменить, с такими результатами и такой беззубой игрой, Куману в Барселоне делать не чего и при чём с самого его входа на территорию Барселоны. Можно конечно его оставить до зимней паузы и делать вид что у Кумана огромная поддержка со стороны руководства клуба. А самому уже пора подыскивать ему замену . И я думаю это очень правильное и мудрое решение хитрого лиса Лапорты. Ну то что Куман не нужен Барсе , я думаю знает не только Лапорта но и все футбольные специалисты. Куман совсем не уровень Барселоны.
Подождём развязки к зимней паузе уж точно произойдёт. Всем Добра !!!
протон
протон
23 сентября в 13:08
лучше выплатить 6 сейчас, чем мучиться с этим...
или не хотят давать неустойку
mihaluch
mihaluch
23 сентября в 13:02
Последние результаты тянут на увольнение.
ДСА
ДСА
23 сентября в 12:48
А ему и сказать особо нечего, он сам не в курсе.
VeniaminS
VeniaminS
23 сентября в 12:47
Надо конечно подождать и посмотреть.
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