Лапорта: «Куман будет иметь максимальную поддержку»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал решение главного тренера команды не отвечать на вопросы журналистов на вчерашней пресс-конференции.

Я уважаю его решение, лично я ничего об этом не знал. В этом не было необходимости, но он наш главный тренер, и он будет иметь максимальную поддержку. Очевидно, это решение было связано с последними результатами команды.