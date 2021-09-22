Хусаинов: «Арбитр Иванов сознательно провоцировал Слуцкого»

Бывший российский судья Сергей Хусаинов высказался о критике главного тренера «Рубина» в адрес рефери Сергея Иванова после матча 8-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3).

Как выяснилось после матча со слов Леонида Слуцкого, между ним и арбитром Сергеем Ивановым давно существует личный конфликт. И эти их давние непростые отношения отразились на происходящем на поле.

Вот вам два ярких примера. 42-я минута. Перед штрафной «Зенита» Барриос отбирает мяч при помощи руки. Арбитр Иванов находится в идеальной позиции, но свистка не дает. Следует быстрая ответная атака питерской команды, и Дзюба забивает свой второй гол, а всего третий «Зенита» — 3:0. Исход игры практически ясен.

Эпизод второй. На 76-й минуте неподалеку от скамейки «Рубина» два футболиста «Зенита» не по правилам отбирают мяч у игрока хозяев.

Тот бежит к арбитру, выражает недовольство. Иванов предъявляет ему желтую карточку. И тут уже не выдерживает Слуцкий, тоже апеллирует к арбитру. А у тренера «Рубина» уже была желтая. И тут Иванов дает ему вторую желтую.

А теперь представим, если поменять команды футболками, — наверняка, был бы большой скандал. После матча Слуцкий говорит, что между ним и судьей Ивановым давний конфликт. И вот Иванов, который испытывает личную неприязнь к Слуцкому, профессионально и сознательно провоцирует тренера «Рубина».

У меня вопрос к Судейскому комитету: как можно назначать Иванова на матчи команды, которую тренирует Леонид Слуцкий?

Раздавались голоса коллег в защиту Иванова. Я хочу сказать так: ребята, вы посидите на скамейке команды, побудьте в шкуре тренера. Тогда поймете, какова цена каждого очка для тренера в сильно турбулентном мире профессионального футбола.