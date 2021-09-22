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Хусаинов: «Арбитр Иванов сознательно провоцировал Слуцкого»

22 сентября 2021, 16:16
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший российский судья Сергей Хусаинов высказался о критике главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в адрес рефери Сергея Иванова после матча 8-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3).

Как выяснилось после матча со слов Леонида Слуцкого, между ним и арбитром Сергеем Ивановым давно существует личный конфликт. И эти их давние непростые отношения отразились на происходящем на поле.

Вот вам два ярких примера. 42-я минута. Перед штрафной «Зенита» Барриос отбирает мяч при помощи руки. Арбитр Иванов находится в идеальной позиции, но свистка не дает. Следует быстрая ответная атака питерской команды, и Дзюба забивает свой второй гол, а всего третий «Зенита» — 3:0. Исход игры практически ясен.

Эпизод второй. На 76-й минуте неподалеку от скамейки «Рубина» два футболиста «Зенита» не по правилам отбирают мяч у игрока хозяев.

Тот бежит к арбитру, выражает недовольство. Иванов предъявляет ему желтую карточку. И тут уже не выдерживает Слуцкий, тоже апеллирует к арбитру. А у тренера «Рубина» уже была желтая. И тут Иванов дает ему вторую желтую.

А теперь представим, если поменять команды футболками, — наверняка, был бы большой скандал. После матча Слуцкий говорит, что между ним и судьей Ивановым давний конфликт. И вот Иванов, который испытывает личную неприязнь к Слуцкому, профессионально и сознательно провоцирует тренера «Рубина».

У меня вопрос к Судейскому комитету: как можно назначать Иванова на матчи команды, которую тренирует Леонид Слуцкий?

Раздавались голоса коллег в защиту Иванова. Я хочу сказать так: ребята, вы посидите на скамейке команды, побудьте в шкуре тренера. Тогда поймете, какова цена каждого очка для тренера в сильно турбулентном мире профессионального футбола.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
22 сентября в 22:33
Нарушения правил были настолько явные, что оставлять их без спецального разбора будет преступлением.
ABir
ABir
22 сентября в 21:32
Нельзя свои личные разборки переносить в профессию
SHMEL
SHMEL
22 сентября в 19:10
Фишка в том, что Иванов может влиять на Слуцкого показывая карточки и отражая всё в протоколе, а Слуцкий(как и другие тренеры) ничего не могут.
второй
второй
22 сентября в 18:08
жаль Хусаинчику никто табло не начистил за его судейство!!!Может по другому говорил!!
ЮЗИК
ЮЗИК
22 сентября в 17:56
За это надо наказывать
112910415
112910415
22 сентября в 17:51
судьи тоже человеки ... к сожалению
cska1948
cska1948
22 сентября в 17:16
"...У меня вопрос к Судейскому комитету: как можно назначать Иванова на матчи команды, которую тренирует Леонид Слуцкий?..."
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Ответ Судейского комитета: "На игру с Зенитом не можно, а даже НУЖНО!"
beefs
beefs
22 сентября в 17:10
А что скажет руководство судейским корпусом, они что не знали конфликта, значит специально назначили судью на матч, позорище!!!...
Cat01
Cat01
22 сентября в 17:08
Надо принять меры
протон
протон
22 сентября в 17:07
Хорошо ещё, Слуцкому хватило признать, что Зенит выиграл по делу.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
22 сентября в 17:02
Иванов не долюбливает Викторовича.
mihaluch
mihaluch
22 сентября в 16:47
Но там были и обоюдные ошибки.
ermak6848
ermak6848
22 сентября в 16:45
Это называется ещё Нагадить в душу Лёничке...
Борислaв
Борислaв
22 сентября в 16:30
Иванов был не прав...
Capral
Capral
22 сентября в 16:26
Если даже такой интеллигент как Лёня потерял контроль над собой, значит Иванов сильно его достал....
Антон Белянкин
Антон Белянкин
22 сентября в 16:23
Если всё так - то кому-то пора заканчивать с судейством.
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