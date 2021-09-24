Роналду купил новую машину за 230 000 евро

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду несколько дней назад был замечен за рулём нового автомобиля.
Португалец приехал на тренировочную базу «красных дьяволов» в Каррингтон на новом Bentley Flying Spur, стоимость которого оценивается в 230 000 евро.
Напомним, что в мае этого года Роналду купил Ferrari за 1,6 млн евро, модель которой выпущена всего в 499 экземплярах.
Стоит себе в пробке вне зависимости от стоимости машины...
Те кто покруче...на любой машине без пробок ездят
Стоит себе в пробке вне зависимости от стоимости машины...
Те кто покруче...на любой машине без пробок ездят
Было бы удивительно...если бы он купил старую....
Было бы удивительно...если бы он купил старую....
Когда это делает Роналду, то можно только за него порадоваться ибо всего он достиг за счет своего труда.
Когда это делает Роналду, то можно только за него порадоваться ибо всего он достиг за счет своего труда.