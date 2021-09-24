Роналду купил новую машину за 230 000 евро

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24 сентября 2021, 19:11

Нападающий «Манчестер Юнайтед» несколько дней назад был замечен за рулём нового автомобиля.

Португалец приехал на тренировочную базу «красных дьяволов» в Каррингтон на новом Bentley Flying Spur, стоимость которого оценивается в 230 000 евро.

Напомним, что в мае этого года Роналду купил Ferrari за 1,6 млн евро, модель которой выпущена всего в 499 экземплярах.