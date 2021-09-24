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Роналду купил новую машину за 230 000 евро

24 сентября 2021, 19:11

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду несколько дней назад был замечен за рулём нового автомобиля.

Португалец приехал на тренировочную базу «красных дьяволов» в Каррингтон на новом Bentley Flying Spur, стоимость которого оценивается в 230 000 евро.

Роналду купил новую машину за 230 000 евро

Напомним, что в мае этого года Роналду купил Ferrari за 1,6 млн евро, модель которой выпущена всего в 499 экземплярах.

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
25 сентября в 01:00
Подстраивается под игру тренера(любой команды(в Юве не его вина)), подстраивается в Англии. В Англии таких машин водят аристократы. Дело не в том что машина оценивается в 230 000 евро, или что она быстрая или медленная. Главнее формы машины. Такие формы любят в Англии. К тому же и почетно водить такую машину.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
25 сентября в 00:56
если может себе позволить, почему бы и нет, молодец!
karnager
karnager
25 сентября в 00:37
Купил? Или дали порекламировать, чтобы сделать этот снимок и на халяву прорекламировать бентли?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
25 сентября в 00:04
Ну и смысл ???
Стоит себе в пробке вне зависимости от стоимости машины...

Те кто покруче...на любой машине без пробок ездят
Jeck Denielse
Jeck Denielse
24 сентября в 23:57
Роналду купил новую машину...
Было бы удивительно...если бы он купил старую....
Cayman
Cayman
24 сентября в 23:37
Роналду очень скромный человек, на Фольксвагене ездит)
Romeo 777
Romeo 777
24 сентября в 21:57
И что? Для него эти 230к евро ничто по сути...на футболе только по ЗП он это зарабатывает за 3-4 дня. Не говоря уже о личных контрактах, рекламе и бизнесе. У меня сосед по дому гоняет на машине по дороже даже, Ламбо Урус, вот для него это покупка.
протон
протон
24 сентября в 21:45
Ого миллиардер купил себе новый бентли, никогда такого не было и вот опять.
Когда это делает Роналду, то можно только за него порадоваться ибо всего он достиг за счет своего труда.
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman ответ 1bear (раскрыть)
24 сентября в 21:08
Какой то фейк ,сколько был в Англии ,не видел леворулых машин ,ни разу ,тем более ,которые на рынке Англии продаются ,фото старое .
Gahi
Gahi
24 сентября в 21:04
Маркетинговый ход, реклама бренда, игроком Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду в Англии.
rain07
rain07
24 сентября в 20:51
Она без электроники совсем? Смартфон для навигации приклеил))
Djebrael
Djebrael
24 сентября в 20:24
Ну ...я бы такую тоже купил...
1bear
1bear
24 сентября в 20:23
почему у Роналду в Англии машина леворульная???
faneng
faneng
24 сентября в 20:22
Пижон несчастный.
VeniaminS
VeniaminS
24 сентября в 20:03
Роналду имеет возможность менять автомоюили и нечего завидовать.
Elliada
Elliada
24 сентября в 19:50
Может водителем устроился работать
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ 311 (раскрыть)
24 сентября в 19:49
не автопарк,а какой то гарем.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
24 сентября в 19:47, ред.
теперь можно и Месси в багажник закинуть и в Испанию подвезти.
Союзник противников
Союзник противников
24 сентября в 19:40
Когда уж нажрётся эта дворняжка???
Futurista
Futurista
24 сентября в 19:39
В такой машине на заднем сиденье нужно ездить с личным водителем...
Горожане
Горожане
24 сентября в 19:34
230 000 для него это копейки.
311
311
24 сентября в 19:31
Роналду можно хоть целый автопарк скупить, ведь после его пользования авто дешевле точно не станет!)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 сентября в 19:28
Последний чемодан денег распечатал...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
24 сентября в 19:27
Нафига леворульную взял? В Англии ведь пока будет ездить
STVA 1
STVA 1 ответ ДСА (раскрыть)
24 сентября в 19:24
Кому и "запорожец" милее. У меня у дедушки был. ЗАЗ-968.Ушастик звали его))) 😁
Ironigor
Ironigor
24 сентября в 19:19
Заслужил, заработал и купил !👍
shlomo2
shlomo2
24 сентября в 19:18
Ну , не плохая тачка...
ДСА
ДСА
24 сентября в 19:13
Дорогая и очень не красивая, Лада Гранта симпатичнее.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
24 сентября в 19:12
Это его дело.
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