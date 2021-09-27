Полиция во Владимире задержала фанатов «Шинника»

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27 сентября 2021, 14:52

Во Владимире 26 сентября полиция задержала фанатов «Шинника» перед началом матча ФНЛ с «Торпедо» (2:0).

Перед игрой болельщики ярославской команды устроили несанкционированный марш. Колонна фанатов направилась по проезжей части в сторону стадиона «Торпедо». Полиция несколько раз делала замечание болельщикам, после чего стала задерживать их.

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков прокомментировал данный инцидент.

Нам изначально руководство «Торпедо» обозначило, что оно не допустит наших болельщиков на стадион, ссылаясь на какие-то решения Роспотребнадзора, которых не существует. Мы направили накануне запрос в «Торпедо» с просьбой документально подтвердить постановление, которое запрещает приезжим болельщикам присутствовать на стадионе. На следующий день я созвонился с директором «Торпедо» Акимовым, он мне подтвердил, что никаких официальных решений Роспотребнадзора во Владимирской области нет по запрету. Есть какие-то ограничительные меры, и на словах мы договорились, что наших болельщиков пропустят без проблем. Шествие было в городе, почему болельщиков не задержали там. Они дошли до стадиона и вместо того, чтобы их допустить, всех «закрыли». Когда они пришли на стадион, чтобы туда попасть, подъехали машины, их остановили, оцепили и забрали, причем без разбора, нарушал ли кто-то что-то или нет.

Напомним, что недавно было громкое дело, когда полиция задержала большое количество фанатов «Спартака».