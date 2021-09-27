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Полиция во Владимире задержала фанатов «Шинника»

27 сентября 2021, 14:52
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Владимир)0 : 2Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)ШинникМатч завершен

Во Владимире 26 сентября полиция задержала фанатов «Шинника» перед началом матча ФНЛ с «Торпедо» (2:0).

Перед игрой болельщики ярославской команды устроили несанкционированный марш. Колонна фанатов направилась по проезжей части в сторону стадиона «Торпедо». Полиция несколько раз делала замечание болельщикам, после чего стала задерживать их.

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков прокомментировал данный инцидент.

Нам изначально руководство «Торпедо» обозначило, что оно не допустит наших болельщиков на стадион, ссылаясь на какие-то решения Роспотребнадзора, которых не существует. Мы направили накануне запрос в «Торпедо» с просьбой документально подтвердить постановление, которое запрещает приезжим болельщикам присутствовать на стадионе. На следующий день я созвонился с директором «Торпедо» Акимовым, он мне подтвердил, что никаких официальных решений Роспотребнадзора во Владимирской области нет по запрету. Есть какие-то ограничительные меры, и на словах мы договорились, что наших болельщиков пропустят без проблем. Шествие было в городе, почему болельщиков не задержали там. Они дошли до стадиона и вместо того, чтобы их допустить, всех «закрыли». Когда они пришли на стадион, чтобы туда попасть, подъехали машины, их остановили, оцепили и забрали, причем без разбора, нарушал ли кто-то что-то или нет.

Напомним, что недавно было громкое дело, когда полиция задержала большое количество фанатов «Спартака».

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Все комментарии
протон
протон
27 сентября в 17:22
Введён план-перехват! А если серьёзно: Футбол для болельщиков или я чего то не знаю?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
27 сентября в 16:48
Если б в Акапулько или в Сантьяго......
Была бы новость...
А так...
beefs
beefs
27 сентября в 15:59
Извечная проблема с болелами...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
27 сентября в 15:33
Одного словосочетания "фанаты "Шинника" достаточно чтобы вызвать легкое чувство ностальгии и одновременно пробудить в душе первобытный ужас.
sv_1969
sv_1969
27 сентября в 15:09
Обломали болельщиков)))
Союзник противников
Союзник противников
27 сентября в 15:08
Согласен,надо было сразу в городе откукарекать,чтобы не поганили общественный порядок в чужом городе. Остальной начальственный плач-в пользу бедных.
mihaluch
mihaluch
27 сентября в 15:01
Всё свалят на пандемию.
ee66j8bnvvj4
ee66j8bnvvj4
27 сентября в 14:54
Благо владимирский централ рядом
Сидор новый
Сидор новый
27 сентября в 14:54
Все правильно...нужно вести себя адекватно
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