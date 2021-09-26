Перес дал обещание фанату «Реала» подписать Мбаппе.

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26 сентября 2021, 11:50

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес пообещал фанату клуба подписать нападающего «Пари Сен-Жермен» в следующем сезоне.

После поединка 7-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом» (0:0) один из болельщиков «Реала» подбежал к машине Флорентино Переса и выкрикнул просьбу подписать Мбаппе. Глава клуба ответил, что это произойдёт в следующем сезоне.