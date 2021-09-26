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Перес дал обещание фанату «Реала» подписать Мбаппе

26 сентября 2021, 11:50
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 0Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес пообещал фанату клуба подписать нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в следующем сезоне.

После поединка 7-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом» (0:0) один из болельщиков «Реала» подбежал к машине Флорентино Переса и выкрикнул просьбу подписать Мбаппе. Глава клуба ответил, что это произойдёт в следующем сезоне.

Напомним, летом следующего года у Мбаппе, который побил рекорд легендарного шведа, истекает контракт с ПСЖ. Ожидается, что нападающий не будет продлевать соглашение и перейдёт в «Реал» на правах свободного агента.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
26 сентября в 23:49
Мадридский районный суд обязал ПСЖ отпустить Мбаппе в Реал.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ bars098 (раскрыть)
26 сентября в 17:08, ред.
Почему ты так уверен ?Уже в декабре он сможет подписать контракт с Реалом
протон
протон
26 сентября в 14:39
Мадридский районный суд обязал ПСЖ отпустить Мбаппе в Реал.
протон
протон
26 сентября в 13:43
Исходя из последних двух лет, есть вероятность, что из Мбаппе выйдет второй Неймар : куча понтов и бабла, а выхлопа не так уж и много.
burning earpiece
burning earpiece ответ David Young (раскрыть)
26 сентября в 13:26
Я всегда прав. Если не уверен, то не пишу.
David Young
David Young ответ burning earpiece (раскрыть)
26 сентября в 13:23
Тут Вы правы.
burning earpiece
burning earpiece
26 сентября в 13:23
Перес всегда умел проворачивать топ-трансферы. Этого мастерства у него не отнять.
Ironigor
Ironigor
26 сентября в 13:13
Перес дал обещание фанату «Реала» подписать Мбаппе.
Мечта детства самого Мбаппе играть за Реал, так что ничего удивительного что Перес пообещал фанату подписать Мбаппе. Перес об этом прекрасно знает и даже между ними был разговор и устная договорённость о переходе Мбаппе в Реал . А сам Мбаппе уже по моему считает дни в ПСЖ, когда перейдёт в Реал, как солдат считает дни перед дембелем !) Всё равно совместимость Мбаппе с Месси в ПСЖ примерно равна нулю . Так что переход Мбаппе в Реал очевиден и ничего не сможет помешать этому .
Перес в ожидании Мбаппе !!!)
bars098
bars098
26 сентября в 13:08
На 90% процентов уверен что свободным агентом он в реал не перейдет.
КЭТиК
КЭТиК
26 сентября в 13:07
В следующем году Мбаппе запросит ещё большую зарплату, раз за его переход не надо будет платить.
Cat01
Cat01
26 сентября в 12:45
Будем смотреть как это будет
nikoladolgov
nikoladolgov
26 сентября в 12:42
Может купит, а может и нет ....50 на 50 , спросите Мбапу
Алекс Шувалов
Алекс Шувалов ответ 1bear (раскрыть)
26 сентября в 12:34, ред.
Что значит обязаны продлить контракт? А Мбаппе типа никто уже ни о чем не спрашивает?)
Федор Паршунин
Федор Паршунин
26 сентября в 12:31
Главное теперь "ПСЖ" по нулям не гонять, а то шейхи со злости тоже начнут всякое обещать.
1bear
1bear
26 сентября в 12:26
...не верю я этому Пересу,хочет на халяву Мбаппе,но шейхи тоже не лыком шиты, обязаны продлить контракт,а потом можно и продать
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
26 сентября в 12:14
dok66
dok66
26 сентября в 12:13
Посмотрим . А вдруг Мбаппе передумает . И кто-то предложит ему больше , чем Перес .
particular
particular
26 сентября в 12:09
Полная идиллия в отношениях болельщиков и президента :)
Leha-ha50
Leha-ha50
26 сентября в 12:08
Похоже твердая договоренность уже есть.
STVA 1
STVA 1 ответ dimagas2 (раскрыть)
26 сентября в 12:07
так и есть))
Антон Белянкин
Антон Белянкин ответ Мой второй аккаунт (раскрыть)
26 сентября в 12:06
Полностью согласен.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
26 сентября в 12:06
Теперь обязан подписать.
dimagas2
dimagas2
26 сентября в 11:55
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 сентября в 11:52
Теперь давай,мужик сказал,мужик сделал!
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