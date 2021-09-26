Перес дал обещание фанату «Реала» подписать Мбаппе.

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес пообещал фанату клуба подписать нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в следующем сезоне.
После поединка 7-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом» (0:0) один из болельщиков «Реала» подбежал к машине Флорентино Переса и выкрикнул просьбу подписать Мбаппе. Глава клуба ответил, что это произойдёт в следующем сезоне.
Напомним, летом следующего года у Мбаппе, который побил рекорд легендарного шведа, истекает контракт с ПСЖ. Ожидается, что нападающий не будет продлевать соглашение и перейдёт в «Реал» на правах свободного агента.
Мечта детства самого Мбаппе играть за Реал, так что ничего удивительного что Перес пообещал фанату подписать Мбаппе. Перес об этом прекрасно знает и даже между ними был разговор и устная договорённость о переходе Мбаппе в Реал . А сам Мбаппе уже по моему считает дни в ПСЖ, когда перейдёт в Реал, как солдат считает дни перед дембелем !) Всё равно совместимость Мбаппе с Месси в ПСЖ примерно равна нулю . Так что переход Мбаппе в Реал очевиден и ничего не сможет помешать этому .
Перес в ожидании Мбаппе !!!)
Мечта детства самого Мбаппе играть за Реал, так что ничего удивительного что Перес пообещал фанату подписать Мбаппе. Перес об этом прекрасно знает и даже между ними был разговор и устная договорённость о переходе Мбаппе в Реал . А сам Мбаппе уже по моему считает дни в ПСЖ, когда перейдёт в Реал, как солдат считает дни перед дембелем !) Всё равно совместимость Мбаппе с Месси в ПСЖ примерно равна нулю . Так что переход Мбаппе в Реал очевиден и ничего не сможет помешать этому .
Перес в ожидании Мбаппе !!!)