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Фанаты ЦСКА отправились на матч с «Нижним Новгородом» на байдарке

27 сентября 2021, 13:07
Нижний НовгородЛоготип футбольный клуб Нижний Новгород0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Фанаты ЦСКА, ранее летавшие на матч РПЛ в Тулу на воздушном шаре, на этот раз решили отправиться на игру против «Нижнего Новгорода» на байдарке.

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Все комментарии
протон
протон
27 сентября в 17:48
Молодцы, очень прикольно
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
27 сентября в 16:36
Молодцы фанаты, щедры на выдумки.
Предстоит встреча команд двух молодых амбициозных тренеров.
Пожелаю АВБ и команде удачи.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
27 сентября в 15:52
Байдарка это, что то новое.
zsb1961
zsb1961
27 сентября в 15:20
Для армейцев будет трудная игра! Победы им!!!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
27 сентября в 14:46
Главное в таком мероприятии по дороге не нарваться на пиратов на "Чёрном подсвинке" и не пить слишком много рома, а то можно было не доплыть.
ДСА
ДСА
27 сентября в 13:56
А когда тогда же на работу ходить?
VeniaminS
VeniaminS
27 сентября в 13:45
хорошая веселуха,и еще бы победы ЦСКА,и все будет норм.
Правдолюб158
Правдолюб158
27 сентября в 13:37
Не на байдарках,а на байдарке - все болелы цска (уместились)....
Союзник противников
Союзник противников
27 сентября в 13:26
Ещё могли напасть на вас индейцы,или хохлы,съесть крокодилы или акулы.И не встретить ни одной почтовой станции и яма...
swed27
swed27 ответ Sergei Egorov (раскрыть)
27 сентября в 13:24
С подковами на удачу
Sergei Egorov
Sergei Egorov
27 сентября в 13:19
Зря, нужно было на лошади.
второй
второй
27 сентября в 13:15
главное что бы шторма не было,а то вместо матч моменто море!!!
drug01
drug01
27 сентября в 13:10
Молодцы очень сильно
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