Фанаты ЦСКА отправились на матч с «Нижним Новгородом» на байдарке

Фанаты ЦСКА, ранее летавшие на матч РПЛ в Тулу на воздушном шаре, на этот раз решили отправиться на игру против «Нижнего Новгорода» на байдарке.
|Нижний Новгород0 : 2ЦСКА
|Матч завершен
Фанаты ЦСКА, ранее летавшие на матч РПЛ в Тулу на воздушном шаре, на этот раз решили отправиться на игру против «Нижнего Новгорода» на байдарке.
Предстоит встреча команд двух молодых амбициозных тренеров.
Пожелаю АВБ и команде удачи.
Предстоит встреча команд двух молодых амбициозных тренеров.
Пожелаю АВБ и команде удачи.