Фанаты «Астон Виллы» потроллили Роналду, использовав его празднование гола

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Астон Вилле» в матче 6-го тура Английской Премьер-Лиги (0:1).
После окончания встречи болельщики «Астон Виллы» возле стадиона потроллили форварда «красных дьяволов» Криштиану Роналду, используя его известное празднование гола, а также фразу «Сииии», что в переводе с испанского означает «да».
What a win. Absolute unreal scenes. Great atmosphere. #AVFC #UTV pic.twitter.com/1RUc0khBfq— Zack Free Man Whyte (@TheRealWhytee) September 25, 2021
Напомним, что во время матча против «Манчестер Юнайтед» болельщики «Астон Виллы» скандировали оскорбительную кричалку про Роналду.
Ибо сами выигрывали у МЮ лишь в позапрошлом десятилетии....
17 предыдущих встреч с МЮ без побед....
По-любому Роналду чаще празднует забитые голы чаще чем эти "тролли" победы своей команды...))
Ибо сами выигрывали у МЮ лишь в позапрошлом десятилетии....
17 предыдущих встреч с МЮ без побед....
По-любому Роналду чаще празднует забитые голы чаще чем эти "тролли" победы своей команды...))
Даже пяточкой унижал эту, Вилу
Даже пяточкой унижал эту, Вилу