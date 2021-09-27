Фанаты «Астон Виллы» потроллили Роналду, использовав его празднование гола

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27 сентября 2021, 08:28

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Астон Вилле» в матче 6-го тура Английской Премьер-Лиги (0:1).

После окончания встречи болельщики «Астон Виллы» возле стадиона потроллили форварда «красных дьяволов» , используя его известное празднование гола, а также фразу «Сииии», что в переводе с испанского означает «да».

Напомним, что во время матча против «Манчестер Юнайтед» болельщики «Астон Виллы» скандировали оскорбительную кричалку про Роналду.