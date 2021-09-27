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Фанаты «Астон Виллы» потроллили Роналду, использовав его празднование гола

27 сентября 2021, 08:28
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 1Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон ВиллаМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Астон Вилле» в матче 6-го тура Английской Премьер-Лиги (0:1).

После окончания встречи болельщики «Астон Виллы» возле стадиона потроллили форварда «красных дьяволов» Криштиану Роналду, используя его известное празднование гола, а также фразу «Сииии», что в переводе с испанского означает «да».

Напомним, что во время матча против «Манчестер Юнайтед» болельщики «Астон Виллы» скандировали оскорбительную кричалку про Роналду.

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Все комментарии
протон
протон
27 сентября в 18:13
Глупцы, забыли, как он сверхмотивируется после такого? Спросите фанатов на Камп Ноу, мюнхенцев, которые хотели устроить ад на Альянц Арене, фанатов других клубов Ла Лиги, кричащих "Месси" постоянно, после чего он им по 2-3 клал...
ЧиП
ЧиП
27 сентября в 14:43
Выграют случайно, а праздник на неделю
Питерские гоблины
Питерские гоблины
27 сентября в 14:26
Прикольно))) дед красава
112910415
112910415
27 сентября в 12:31
работа у них такая
Per4ick
Per4ick ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
27 сентября в 12:27
странный какой то гей получается) и девушек насилует и одновременно мальчиков любит? что то новое вроде таких зовут бисексуал и англичане кстати поддерживают ЛГБТ
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
27 сентября в 10:57
Ишь раскудахтались
Agamaga........
Agamaga........ ответ Правдин Семён (раскрыть)
27 сентября в 10:50
Возмущаются, что их икону оскверняют.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
27 сентября в 10:36
Красавцы ребята. Вообще в Англии как оказывается к насильнику и гею не очень хорошо относятся, исключение влюблённые в него и еже подобные.
Правдин Семён
Правдин Семён
27 сентября в 10:26
Это вполне нормально. Не понимаю возмущения нижеотписавшихся. Просто болельщики Астон Виллы любят свой клуб и радуются его победам. Всего лишь троллинг лидера футбольного соперника. Не всем же целовать Роналду в зад за его достижения.
Ironigor
Ironigor
27 сентября в 10:01
Детский сад "Колокольчик", Астонвилловского уезда !)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
27 сентября в 09:55
Скорей самотроллинг...
Ибо сами выигрывали у МЮ лишь в позапрошлом десятилетии....
17 предыдущих встреч с МЮ без побед....
По-любому Роналду чаще празднует забитые голы чаще чем эти "тролли" победы своей команды...))
ZenCh
ZenCh
27 сентября в 09:33
Звери. Что подтвердили на чемпионате Европы
Futurista
Futurista
27 сентября в 09:13
Гопота британская развлекается...
Djebrael
Djebrael
27 сентября в 09:11
Ну и показали кто они такие....
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
27 сентября в 08:58
Бывает и так.
Caniggia
Caniggia
27 сентября в 08:54
КР легенда мирового футбола на все времена, а они - ...овно! Вот им и все "сиии"!
feris1
feris1
27 сентября в 08:45
Рону уже не привыкать за его длинную футбольную карьеру ко всем этим выпадам в его адрес.....
Belgie2020
Belgie2020 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
27 сентября в 08:40
Он их всю дорогу тролил, 6 лет подряд ахаха
Даже пяточкой унижал эту, Вилу
sv_1969
sv_1969
27 сентября в 08:39
Счёт на табло и Рон не забил
STVA 1
STVA 1
27 сентября в 08:37
Имеют на это право
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 сентября в 08:30
Кто его уже только не тролил!
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